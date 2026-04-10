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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी एक हफ्ते की अग्रिम जमानत

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (फाइल फोटो0 ( ANI )

हैदराबाद: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम में दर्ज मामले में उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी. साथ ही सुझाव दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर संबंधित कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की जाए. पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया है. इस पर असम सीएम की पत्नी की शिकायत पर गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, और पवन खेड़ा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. तेलंगाना हाईकोर्ट (ETV Bharat) बता दें कि, तेलंगाना हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोपों को लेकर दर्ज मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी थी. खेड़ा की ओर से डिजिटल तरीके से पेश हुए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील देते हुए असम की हिमंत विश्व शर्मा सरकार द्वारा दर्ज मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया. असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है और याचिका तेलंगाना हाई कोर्ट में विचारणीय नहीं है.