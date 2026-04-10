कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी एक हफ्ते की अग्रिम जमानत
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम में दर्ज मामले में उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी.
Published : April 10, 2026 at 12:23 PM IST
हैदराबाद: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम में दर्ज मामले में उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी. साथ ही सुझाव दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर संबंधित कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की जाए.
पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया है. इस पर असम सीएम की पत्नी की शिकायत पर गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, और पवन खेड़ा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
बता दें कि, तेलंगाना हाई कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोपों को लेकर दर्ज मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी थी.
खेड़ा की ओर से डिजिटल तरीके से पेश हुए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील देते हुए असम की हिमंत विश्व शर्मा सरकार द्वारा दर्ज मामले में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया. असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है और याचिका तेलंगाना हाई कोर्ट में विचारणीय नहीं है.
खेड़ा ने 7 अप्रैल को याचिका दायर की थी और अपना आवासीय पता हैदराबाद का बताया. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो जमानत पर रिहा कर दिया जाए. खेड़ा ने अपनी याचिका में गुवाहाटी अपराध शाखा थाने के पुलिस उपायुक्त और तेलंगाना सरकार को प्रतिवादी बनाया.
खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान देना), 35 (शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) शामिल हैं.
कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया था. इससे पहले, असम पुलिस की एक टीम इस मामले के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए खेड़ा के दिल्ली स्थित घर गई थी.
मंगलवार को सरमा ने कांग्रेस पर इस बात के लिए जोरदार हमला किया कि उसने उन दस्तावेजों का 'सत्यापन नहीं किया' जिनके आधार पर उसने उन पर और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि खेड़ा भागकर हैदराबाद चले गए हैं, लेकिन असम पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगी.
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