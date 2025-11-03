ETV Bharat / bharat

भारत-पाक युद्ध रुकवाने का ट्रंप ने फिर किया दावा, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

ट्रंप के इस दावे पर कि उसने भारत- पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाया है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

Jairam Ramesh targeted PM Narendra Modi
जयराम रमेश. (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ होने वाले कथित व्यापार समझौते का उपयोग करके भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोका है. कांग्रेस ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को दोहराने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,

"एक समय था जब हमें बताया गया था कि भारत नवंबर 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत) की मेजबानी करेगा. अब ऐसा नहीं हो रहा है. एक समय था जब हमें बताया गया था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले देशों में से होगा. वह कथित सौदा एक कठिन परीक्षा बन गया है जबकि अमेरिका को निर्यात में गिरावट आई है, जिससे यहां आजीविका का नुकसान हुआ है."

कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 57वीं बार दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक और अप्रत्याशित रूप से क्यों और कैसे रोक दिया गया. इस रोक की पहली घोषणा वाशिंगटन से हुई, न कि नई दिल्ली से.

जयराम रमेश ने ट्रंप का एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने व्यापार के ज़रिए भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को रोका था.

अमेरिका के राष्ट्रपति का दावाः

बता दें कि ट्रंप ने एक अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा, "अगर टैरिफ और व्यापार न होता, तो मैं ये सौदे नहीं कर पाता. उदाहरण के लिए, भारत हमारे साथ काफी व्यापार करता है. वे पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध करने वाले थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक दिन खड़े होकर कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं होते, तो लाखों लोग अभी मर चुके होते."

ट्रंप ने कहा, "हर जगह विमान मार गिराए गए... यह एक बुरा युद्ध होने वाला था और मैंने उन दोनों से कहा था कि, 'अगर आप लोग जल्दी से कोई समझौता नहीं करते हैं, तो आप अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे और वे अमेरिका के साथ बहुत व्यापार करते हैं, और वे दोनों महान नेता थे और उन्होंने एक समझौता किया और युद्ध रोक दिया. यह एक परमाणु युद्ध होता."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

INDIA PAKISTAN CONFLICT
TRUMP STOPPED INDIA PAKISTAN WAR
जयराम रमेश
ट्रंप ने भारत पाक युद्ध रुकवाया
CONGRESS TARGETED PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.