सात BMW कारें खरीदने की लोकपाल कार्यालय की निविदा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: भारत के लोकपाल कार्यालय की तरफ से 7 बीएमडब्ल्यू 330 एलआई (लॉन्ग व्हील बेस) लक्जरी कारों की खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में सार्वजनिक निविदा जारी की गई है. कांग्रेस ने लोकपाल के इस कदम पर सवाल उठाए हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, लोकपाल 7 बीएमडब्ल्यू 330 एलआई कारें खरीदने की योजना बना रहा है, जिनकी कुल लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है. वाहनों की डिलीवरी के बाद, बीएमडब्ल्यू कंपनी की तरफ से कथित तौर पर लोकपाल के ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वाहनों के सिस्टम, सुरक्षा सुविधाओं और संचालन संबंधी निर्देशों को शामिल किया जाएगा.

कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बुधवार को लोकपाल के इस कदम की आलोचना की और कहा कि भ्रष्टाचार-विरोधी प्राधिकरण अब एक 'शॉकपाल' (shockpal) बन गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रमेश ने लोकपाल की कार्रवाई पर सवाल उठाए और लोकपाल द्वारा की गई जांच और गिरफ्तारियों के बारे में प्रश्न पूछे.

रमेश ने कहा, "लोकपाल अब लोकपाल नहीं रहा. यह 'शोकपाल' और 'शॉकपाल' हो गया है. अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' और आरएसएस ने 2012 और 2013 में लोकपाल के महत्व पर जोर देते हुए खूब प्रचार किया था. अब जरा लोकपाल के कार्यों पर ही नजर डालिए. लोकपाल ने कौन सी जांच शुरू की है? उन्होंने किन लोगों को गिरफ्तार किया है?"

पी चिदंबरम ने भी उठाए सवाल

इससे पहले कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी साधारण सेडान कारें उपलब्ध कराई जाती हैं. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकपाल कार्यालय के कुछ सदस्य इन लक्जरी कारों का उपयोग करने से बचेंगे. चिदंबरम ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को साधारण सेडान कारें मिलती हैं, तो लोकपाल के चेयरमैन और छह सदस्यों को बीएमडब्ल्यू कारों की आवश्यकता क्यों है? इन कारों को खरीदने के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया जाए? मुझे उम्मीद है कि लोकपाल के कम से कम एक या दो सदस्यों ने इन कारों को लेने से इनकार कर दिया होगा, या करेंगे."