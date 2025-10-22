सात BMW कारें खरीदने की लोकपाल कार्यालय की निविदा, कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस ने लोकपाल कार्यालय की तरफ से 7 बीएमडब्ल्यू लक्जरी कारों की खरीदने के कदम पर सवाल उठाए हैं.
October 22, 2025
नई दिल्ली: भारत के लोकपाल कार्यालय की तरफ से 7 बीएमडब्ल्यू 330 एलआई (लॉन्ग व्हील बेस) लक्जरी कारों की खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में सार्वजनिक निविदा जारी की गई है. कांग्रेस ने लोकपाल के इस कदम पर सवाल उठाए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, लोकपाल 7 बीएमडब्ल्यू 330 एलआई कारें खरीदने की योजना बना रहा है, जिनकी कुल लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है. वाहनों की डिलीवरी के बाद, बीएमडब्ल्यू कंपनी की तरफ से कथित तौर पर लोकपाल के ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वाहनों के सिस्टम, सुरक्षा सुविधाओं और संचालन संबंधी निर्देशों को शामिल किया जाएगा.
कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बुधवार को लोकपाल के इस कदम की आलोचना की और कहा कि भ्रष्टाचार-विरोधी प्राधिकरण अब एक 'शॉकपाल' (shockpal) बन गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रमेश ने लोकपाल की कार्रवाई पर सवाल उठाए और लोकपाल द्वारा की गई जांच और गिरफ्तारियों के बारे में प्रश्न पूछे.
On a public tender floated by Lokpal of India seeking to acquire seven high-end BMW 330 Li (Long Wheel Base) vehicles, Congress MP Jairam Ramesh says, " lokpal is not lokpal any longer. it is 'shokpal' and 'shockpal'. anna hazare, arvind kejriwal, 'india against…
रमेश ने कहा, "लोकपाल अब लोकपाल नहीं रहा. यह 'शोकपाल' और 'शॉकपाल' हो गया है. अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' और आरएसएस ने 2012 और 2013 में लोकपाल के महत्व पर जोर देते हुए खूब प्रचार किया था. अब जरा लोकपाल के कार्यों पर ही नजर डालिए. लोकपाल ने कौन सी जांच शुरू की है? उन्होंने किन लोगों को गिरफ्तार किया है?"
पी चिदंबरम ने भी उठाए सवाल
इससे पहले कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी साधारण सेडान कारें उपलब्ध कराई जाती हैं. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकपाल कार्यालय के कुछ सदस्य इन लक्जरी कारों का उपयोग करने से बचेंगे. चिदंबरम ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को साधारण सेडान कारें मिलती हैं, तो लोकपाल के चेयरमैन और छह सदस्यों को बीएमडब्ल्यू कारों की आवश्यकता क्यों है? इन कारों को खरीदने के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया जाए? मुझे उम्मीद है कि लोकपाल के कम से कम एक या दो सदस्यों ने इन कारों को लेने से इनकार कर दिया होगा, या करेंगे."
ऑटोमोबाइल बाजार के अनुमानों के अनुसार, इस निविदा में इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से उच्च-स्तरीय सेडान उपलब्ध कराने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 60 लाख रुपये से अधिक है. अधिकारियों ने बताया कि बोलियों का मूल्यांकन 7 नवंबर से शुरू होगा.
लोकपाल भारत में एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार-विरोधी प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना जनहित का प्रतिनिधित्व करने और राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए की गई थी. इसकी स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी. इस अधिनियम को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल आंदोलन के बाद संसद द्वारा पारित किया गया था. उस समय केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की गठबंधन सरकार की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "भारत रूस से तेल खरीद रोकने पर सहमत हो गया है" दावे को दोहराने पर कांग्रेस नेता रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की और कहा कि हाउडी मोदी - नमस्ते ट्रंप "पूरी तरह से खराब" हो गया है.
कांग्रेस नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार स्वीकार किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी छिपाते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप उसे उजागर कर देते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "पिछले छह दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने चार बार कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की, जिन्होंने यह सहमति जताई कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा. हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप से जानकारी मिली और अब हमें रूसी तेल के बारे में भी राष्ट्रपति ट्रंप से जानकारी मिल रही है. पीएम मोदी क्या छिपा रहे हैं? उन पर कौन सा दबाव है? उन्हें किस बात का डर है? 'हाउडी मोदी - नमस्ते ट्रंप' पूरी तरह से खराब हो गया है. यह स्पष्ट है कि 'दोस्त दोस्त ना रहा'.
