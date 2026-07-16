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उत्तराखंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर बड़ा हादसा, कांग्रेस नेता के सिर पर गिरा लोहे का गार्डर, हालत गंभीर

राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर बड़ा हादसा ( ETV Bharat )