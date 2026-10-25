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अखिलेश के 'घुसपैठिया' वाले बयान पर सियासी घमासान, हरीश रावत बोले- टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन BJP शब्द का कर रही दुरुपयोग

पूर्व सीएम हरीश रावत ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के उत्तराखंड के लोगों को लेकर दिए गए 'घुसपैठिया' वाले बयान पर सियासत तेज है. पूर्व सीएम व कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि अखिलेश यादव ने एक दुर्भाग्यजनक टिप्पणी की है. टिप्पणी करते वक्त उनके मानस पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र रहा होगा. वह यह भूल गए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कभी एक ही राज्य थे.हरीश रावत ने आगे कहा कि बंटवारे से पहले कुछ दुर्भाग्यजनक घटनाओं के बावजूद बंटवारे के समय सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा.

पूर्व सीएम व कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जब राज्य एक था, तो किसी ने अपना कर्मक्षेत्र नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी चुना, तो किसी ने इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ चुना. बंटवारे के समय जो जहां रह गया, वहीं का वासी है. वह वहां का सम्मानित बाशिंदा है और पूर्ण और समान रूप से हकदार है. जो लोग उत्तराखंड में रह गए, वे उत्तराखंड में पूर्ण रूप से सम्मानित और हकदार हैं, और जो उत्तर प्रदेश में रह गए, वे उत्तर प्रदेश में सम्मानित और हकदार होने चाहिए.