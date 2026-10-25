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अखिलेश के 'घुसपैठिया' वाले बयान पर सियासी घमासान, हरीश रावत बोले- टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन BJP शब्द का कर रही दुरुपयोग

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है. जिसके बाद वार पलटवार का दौर जारी है.

Former CM Harish Rawat
पूर्व सीएम हरीश रावत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2026 at 9:21 AM IST

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देहरादून: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के उत्तराखंड के लोगों को लेकर दिए गए 'घुसपैठिया' वाले बयान पर सियासत तेज है. पूर्व सीएम व कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि अखिलेश यादव ने एक दुर्भाग्यजनक टिप्पणी की है. टिप्पणी करते वक्त उनके मानस पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र रहा होगा. वह यह भूल गए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कभी एक ही राज्य थे.हरीश रावत ने आगे कहा कि बंटवारे से पहले कुछ दुर्भाग्यजनक घटनाओं के बावजूद बंटवारे के समय सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा.

पूर्व सीएम व कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जब राज्य एक था, तो किसी ने अपना कर्मक्षेत्र नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी चुना, तो किसी ने इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ चुना. बंटवारे के समय जो जहां रह गया, वहीं का वासी है. वह वहां का सम्मानित बाशिंदा है और पूर्ण और समान रूप से हकदार है. जो लोग उत्तराखंड में रह गए, वे उत्तराखंड में पूर्ण रूप से सम्मानित और हकदार हैं, और जो उत्तर प्रदेश में रह गए, वे उत्तर प्रदेश में सम्मानित और हकदार होने चाहिए.

कहा कि ऐसे में 'घुसपैठिया' शब्द इन नागरिकों पर किसी भी रूप में लागू नहीं होता. उन्होंने कहा कि देश के अंदर इस प्रांत के लोग उस प्रांत में काम करने जाते हैं. देश के निर्माण में ऐसे प्रवासी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके योगदान को सम्मानपूर्वक देखा जाना चाहिए. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में 'घुसपैठिए' जैसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द का उपयोग किसी भी रूप में करना ठीक नहीं है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजे तो 'घुसपैठिया' शब्द का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग करती है. हमें उनके उकसावे में आने की आवश्यकता नहीं है.

गौर हो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से उत्तराखंडियों को लेकर दिए बयान को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है. वहीं अखिलेश यादव केउत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहे जाने वाले बयान पर बीते दिन सीएम धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. सीएम धामी ने कहा कि अखिलेश यादव का उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है. जिसे उत्तराखंड के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. वहीं सीएम धामी ने इसी बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा था.

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