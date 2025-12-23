ETV Bharat / bharat

AI वीडियो के खिलाफ थाने पहुंचे हरीश रावत, कहा- देशद्रोही सुुनने से पहले मरना पसंद, झूठ की राजनीति करती है बीजेपी

देहरादून (उत्तराखंड): पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है. एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत लगातार मुखर हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को AI वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है. एक के बाद एक आए एआई जनरेटेड वीडियो से नाराज होकर हरीश रावत आज अपने समर्थकों के साथ नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे और दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर विरोधी पार्टी पर उनकी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र सौंपा है. उन्हें पुलिस की ओर से शिकायती पत्र की रिसीविंग भी प्राप्त हुई है.

एआई वीडियो पर सियासत तेज: उन्होंने कहा कि वa मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टी उत्तराखंड भाजपा उनकी छवि को धूमिल किए जाने के उद्देश्य से एआई जनरेटेड वीडियो को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शब्द और चित्र प्रचारित और प्रसारित कर रही है.

AI वीडियो पर छलका हरीश रावत का दर्द (ETV Bharat)

हरीश रावत ने AI वीडियो पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है. वीडियो के वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है. उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनकी आस्था पर प्रहार बताया है. हरीश रावत का कहना है कि अब पूरी दुनिया और देश इस सत्य से भली-भांति परिचित हैं कि भाजपा की राजनीति झूठ, फरेब और प्रपंच की बदौलत चल रही है.

हरीश रावत ने पुलिस में की शिकायत: भाजपा देश के कानून को अपने हित में तोड़ मरोड़ कर लाने की राजनीति कर रही है. भाजपा के इसी झूठ और प्रपंच की वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस को 2017 में नुकसान उठाना पड़ा. जब इन्होंने शुक्रवार को जुमे की नमाज की छुट्टी का झूठ परोसा. लेकिन भाजपा छुट्टी का कोई गजट नोटिफिकेशन आज तक नहीं दिखा पाई है. साल 2022 में एक बार फिर से भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का झूठ बोला. अब एक बार फिर एआई का सहारा लेकर फिर से उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है.