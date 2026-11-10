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'चक्रव्यूह' में फंसे कांग्रेस लीडर हरक सिंह रावत! मुकदमा दर्ज हुआ तो बदल सकते हैं सियासी समीकरण

चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे हरक? ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है. अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर कांग्रेस के सामने अब अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत से जुड़ा पुराना मामला नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है. हाल ही में असम की महिला 'सैमी' (बदला हुआ नाम) ने कांग्रेस लीडर पर शारीरिक शोषण करने और उनके बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया है.

असम महिला आरोप मामला: असम निवासी महिला ने करीब 23 साल बाद एक बार फिर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है. महिला का दावा है कि जब वह महज 16 वर्ष की थी, तब नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें देहरादून लाया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया. उन्होंने अपने 23 वर्षीय बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने के लिए दोबारा सीबीआई जांच तथा डीएनए परीक्षण कराने की मांग उठाई है. इस मामले में उन्होंने पुलिस महानिदेशक को शिकायत भी सौंपी है. शिकायत पर देहरादून के एसएसपी ने डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को जांच सौंपी है. शिकायत की जांच की जा रही है और दोबारा एफआईआर दर्ज होने की स्थिति अभी साफ नहीं है. लेकिन बताया जा रह है कि इस मामले में अब कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है.