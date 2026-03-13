ETV Bharat / bharat

'क्या असम में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे गौरव गोगोई', उन्होंने ईटीवी भारत को दिया ये जवाब

उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में असम की जनता की इच्छा के अनुरूप संयुक्त विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ने के लिए रायजोर दल के साथ मित्रता करना चाहती है.

उन्होने कहा, "इस दिशा को ध्यान में रखते हुए, हमने व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीटों को छोड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया. हालांकि, विभिन्न कारणों से, हम कांग्रेस और रायजोर दल के बीच मित्रता के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाए. अगली बार हम इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे."

गोगोई ने कहा कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल रायजोर दल के साथ समझौता करने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं और चुनाव गठबंधन का पहला लक्ष्य सीटों पर जीत की वास्तविक संभावनाओं को विशेष महत्व देना है.

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 126 सीटों में से 29 सीटें जीती थीं. उन्होंने कहा, "भाजपा को हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है. तीन राजनीतिक दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी हो चुकी है और अन्य दलों के साथ बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है."

कांग्रेस की मौजूदा सरकार के सत्ता में आने से पहले, भाजपा ने 2019 से 2023 तक कर्नाटक में शासन किया. गोगोई ने कहा कि असम में आगामी चुनाव में कांग्रेस कम से कम 95-100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है.

गोगोई ने कहा, "हम कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से प्रेरित हैं. कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह से पिछली सरकार को सत्ता में आने से रोका, वह वास्तव में प्रेरणादायक था."

असम में पार्टी के चुनाव मामलों के प्रभारी डीके शिवकुमार ने आगामी चुनाव के संबंध में राज्य में व्यापक प्रचार अभियान चलाया है. उन्होंने नई दिल्ली में पीसीसी नेतृत्व के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता भी की है.

गोगोई ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत से कहा , "हमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से असम चुनाव जीतने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मिला है. वास्तव में, हम असम चुनाव में कर्नाटक की जीत के मॉडल को लागू करने की उम्मीद कर रहे हैं."

नई दिल्ली : असम विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही सप्ताह शेष हैं, ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य में भाजपा के खिलाफ कर्नाटक की जीत के फॉर्मूले को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है.

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, कई प्रयासों के बाद भी, हम असम की जनता की इच्छा के अनुरूप मित्रता का माहौल बनाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं."

आगामी चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर, गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी. गोगोई ने कहा, "जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, उन पर जनता की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है. मुझे विश्वास है कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा का शासन देखने के बाद असम की जनता अब एक नई राजनीति और एक नई सरकार चाहती है."

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई के पुत्र गोगोई जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर, गोगोई ने कहा कि पार्टी अपने सभी नेताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

गोगोई ने कहा, "असम में पार्टी को सत्ता में वापस लाने की सामूहिक जिम्मेदारी हम सबकी है. हालांकि, पार्टी मुझे जो भी अवसर या जिम्मेदारी देगी, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं."

कांग्रेस जिन मुद्दों को जनता के सामने रख रही है, उनके बारे में बात करते हुए गोगोई ने कहा कि असम में आज लोग सड़कों पर उतरने से डरते हैं. गोगोई ने कहा, "वे विरोध प्रदर्शन करने से डरते हैं. वे एक साधारण फेसबुक पोस्ट लिखने से भी डरते हैं. इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है…ये बहुत बड़े मुद्दे हैं."

गोगोई ने बताया कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार ने असम भर में लगभग 12,000 बीघा (3,960 एकड़ से अधिक) जमीन पर कब्जा कर रखा है. गोगोई ने कहा, "कांग्रेस ने अपनी खुद की जांच कराई थी, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़ी बड़े पैमाने पर जमीनों की जोत का खुलासा हुआ."

उन्होंने कहा कि असम में भाजपा सरकार तानाशाही शासन चला रही है और विपक्ष को अपने (सत्ताधारी दल के) गलत कामों को जनता के सामने उजागर करने से रोक रही है. असम पुलिस ने हाल ही में चार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जब वे कथित तौर पर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ विपक्षी दल द्वारा तैयार किए गए “20 सूत्री आरोप पत्र” की 10 लाख प्रतियां ले जा रहे थे.

कांग्रेस ने अपने "चार्जशीट" में सत्ताधारी दल पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा न करना शामिल है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा उन पर लगाए गए कथित पाकिस्तानी संबंधों के आरोपों का जिक्र करते हुए, गोगोई ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री द्वारा बिना किसी तथ्य के राष्ट्रीय सुरक्षा पर इतने गंभीर आरोप लगाना यह दर्शाता है कि वे (हिमंता) स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं.

गोगोई ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि एसआईटी को मुझसे संपर्क करना चाहिए था. मैं एसआईटी के समक्ष पेश होने को भी तैयार हूं. जिस एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वह कभी मेरे पास नहीं आई और न ही मुझसे पूछताछ की गई."

यह उल्लेखनीय है कि एसआईटी द्वारा असम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भारत के आंतरिक राजनीतिक और नीतिगत विमर्श को प्रभावित करने के लिए एक बड़े विदेशी-संबद्ध प्रयास की ओर इशारा किया. हालांकि, असम मंत्रिमंडल ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं और केंद्रीय एजेंसी के नेतृत्व में जांच की आवश्यकता का हवाला देते हुए मामले को गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया है. गोगोई ने कहा, "असम के लोग अब उनके (भाजपा के) भ्रष्टाचार से अवगत हैं और 2026 में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे."

