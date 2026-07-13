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'गणेश गोदियाल ने बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी करने वाले को बनाया था निजी सहायक' हेमंत द्विवेदी का बड़ा आरोप

बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर आमने-सामने गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी, गोदियाल ने मांगा इस्तीफा तो हेमंत ने खोद डाले पुराने मामले

Badrinath Donation Scam
गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 13, 2026 at 8:02 PM IST

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देहरादून: अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के बाद बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है. मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं हेमंत द्विवेदी ने भी गोदियाल को आड़े हाथ लिया है.

हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदिया पर लगाए गंभीर आरोप: कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के आरोपों का जवाब देते हुए बदरी-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस के पास अभी चुनावी के लिए कोई मुद्दा नहीं है. जो गणेश गोदियाल आज बीकेटीसी पर आरोप लगा रहे हैं, वो खुद बीकेटीसी के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल यानी 5 साल 4 महीने तक अध्यक्ष रहे हैं. उनकी ऐसी क्या लालसा थी कि जो बार-बार अपना कार्यकाल आगे बढ़ाते गए?

बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी को लेकर आमने-सामने गणेश गोदियाल और हेमंत द्विवेदी (वीडियो- ETV Bharat)

हेमंत द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गणेश गोदियाल ने अपने 5 साल से ज्यादा के कार्यकाल तक बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए लूट खसोट का काम किया है. उसी सोच से वो ग्रसित हैं. उन्होंने बताया कि गणेश गोदियाल ने एक निजी कंपनी को डॉक्यूमेंट्री बनाने के नाम पर लाखों रुपए उड़ा दिए. एक निजी सड़क के लिए चढ़ावे का पैसा दे दिया और इतना ही नहीं मंदिर समिति के पैसे को उन अन्य निजी मंदिरों में लगा दिया, जो बीकेटीसी के अधीन भी नहीं थे.

Badrinath Donation Scam
साल 2014 में प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति से जुड़ा आदेश (फोटो सोर्स- BKTC)

"आज जिस व्यक्ति पर बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है. इस व्यक्ति को एक इंटरनेट कॉर्डिनेटर के संविदा कर्मचारी से बीकेटीसी में सीधे निजी सचिव बना दिया. इस व्यक्ति को पहली बार निजी सचिव बनने वाले गणेश गोदियाल ही थे. उन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर ये काम किया था. इतना ही नहीं बदरीनाथ में इस व्यक्ति की ड्यूटी लगाने वाले भी पूर्व के ही लोग रहे हैं."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी

हेमंत द्विवेदी ने स्पष्ट तौर पर बीकेटीसी में अपनी नियुक्ति से पहले का आदेश दिखाते हुए कहा कि इस पूरे मामले को एक प्रोपेगेंडा के तहत उनके खिलाफ दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्होंने पूर्व की व्यवस्था को बदलकर किसी मंशा के तहत किया हो. उल्टा उनका इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है. हर साल यात्रा शुरू होने से पहले मंदिर समिति के सभी कर्मचारी फील्ड में तैनात कर दिए जाते हैं.

Badrinath Donation Scam
साल 2014 के दौरान बीकेटीसी पदाधिकारियों की सूची (फोटो सोर्स- BKTC)

गणेश गोदियाल पर कांग्रेस को किसी भी परस्थिति में जिंदा करने का दबाव: इसके अलावा हेमंत द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गणेश गोदियाल विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं. उनके ऊपर कांग्रेस को किसी भी परस्थिति में जिंदा करने का दबाव है. इसलिए वो आस्था से जुड़े इस विषय के जरिए लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. उनके पास चुनाव में जाने के लिए और कोई मुद्दा नहीं है.

Badrinath Dham
बदरीनाथ धाम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"गणेश गोदियाल यदि इतने पाक साफ है, तो वो आए और उनके कार्यकाल में जो भी अनियमितता के आरोप लगे हैं, उनका सामना करें. मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं. गणेश गोदियाल का बीकेटीसी से ऐसा क्या मोह था कि वो न्यायालय तक चले गए. सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार की जड़े, यहां बहुत गहरी थी, तो वो नैतिकता का पाठ हमें ना सिखाएं."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी

गणेश गोदियाल ने मांगा था हेमंत द्विवेदी का इस्तीफा: बता दें कि इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गभीर आरोप लगाए थे. जिसके जवाब में हेमंत द्विवेदी ने उनके कार्यकाल को लेकर जानकारी सामने रखी है, लेकिन उससे पहले गोदियाल ने हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि,

"बदीरनाथ में हुए ताजा घटनाक्रम में सीधे तौर पर हेमंत द्विवेदी का हाथ है, क्योंकि वो ही आरोपी व्यक्ति को पहली बार अपना निजी सहायक बनाकर बदरीनाथ ले गए थे और चढ़ावा की गणना में उसको लगाया. ये इरादतन किया गया कृत है. हेमंत द्विवेदी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं और उन्हें इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए."- गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

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