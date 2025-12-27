यह संगठन की शक्ति..., दिग्विजय सिंह ने साझा की पीएम मोदी और आडवाणी की फोटो
पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की फोटो साझा करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने 'संगठन' की तारीफ की है.
Published : December 27, 2025 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी एक पोस्ट से सभी को चौंका दिया. दिग्विजय ने आरएसएस-भाजपा संगठन की खुलकर तारीफ की और कहा कि भाजपा में जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है.
उन्होंने एक पुरानी तस्वीर (जिसमें लालकृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं) साझा करते हुए लिखा, "Quora site पर मुझे यह चित्र मिला. बहुत ही प्रभावशाली है. किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयं सेवक और जनसंघ (अब भाजपा) का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना. यह संगठन की शक्ति है. जय सिया राम."
पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की सफाई
खास बात है कि दिग्विजय सिंह यह पोस्ट करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए. बैठक के बाद जब वह बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे इस संबंध में सवाल पूछे तो दिग्विजय ने कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है.
#WATCH | Delhi | On his tweet sharing an old photo of veteran BJP leader LK Advani and PM Modi, Congress leader Digvijaya Singh says, " i support the organisation. i am against the rss and modi ji... you have misunderstood... i have praised 'sangathan'. i was, am, and will remain… pic.twitter.com/KQy1wCPt8t— ANI (@ANI) December 27, 2025
लालकृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा, "मैं संगठन का समर्थन करता हूं. मैं RSS और मोदी जी के खिलाफ हूं... आप गलत समझे हैं... मैंने 'संगठन' की तारीफ की है. मैं RSS और मोदी का कट्टर विरोधी था, हूं और रहूंगा... क्या संगठन को मजबूत करना और उसकी तारीफ करना बुरी बात है?..."
दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने कहा, "दिग्विजय सिंह ने संगठन में बदलाव करने के बारे में कुछ नहीं कहा है..." CWC मीटिंग पर उन्होंने कहा, "हमने मुख्य रूप से MNREGA पर चर्चा की... आज अरावली मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई..."
5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस
CWC की बैठक के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "बैठक में हमने शपथ ली. हमने MNREGA स्कीम को मुख्य मुद्दा बनाते हुए पूरे देश में बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया. कांग्रेस पार्टी लीडिंग रोल निभाते हुए 5 जनवरी से MNREGA बचाओ अभियान शुरू करेगी. हम हर कीमत पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MNREGA) की रक्षा करेंगे. MNREGA सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम करने का अधिकार है... हम MNREGA से गांधीजी का नाम हटाने की हर साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का भी वादा करते हैं."
