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'तमिलनाडु के 'केजरीवाल' साबित हुए थलपति विजय': बोलीं, कांग्रेस नेता अनुमा आचार्य

असम में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर अनुमा आचार्य ने कहा कि पार्टी सरकार के प्रति जनता के असंतोष को भुनाने में विफल रही.

Congress leader Anuma Acharya
कांग्रेस नेता विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) अनुमा आचार्य. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
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संतू दास

नई दिल्लीः पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने देश की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल दिया है. जहां केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) ने ऐतिहासिक वापसी करते हुए वामपंथी किले को ध्वस्त कर दिया, वहीं असम और पश्चिम बंगाल के नतीजों ने राष्ट्रीय दलों के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं. लेकिन इन सबमें सबसे चौंकाने वाला उलटफेर तमिलनाडु में देखने को मिला, जहां अभिनेता थलपति विजय की नई पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' ने दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति की जड़ों को हिलाकर रख दिया है.

विजय की इस अभूतपूर्व सफलता ने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ-साथ विपक्षी दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता विंग कमांडर (रिटायर्ड) अनुमा आचार्य ने एक दिलचस्प बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'विजय, जिनकी पार्टी (TVK) का अब वजूद है; मुझे लगता है कि यह दिल्ली में हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के घटनाक्रम का दोहराव है, वैसा ही कुछ तमिलनाडु में भी हुआ है.'

असम विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर पार्टी नेता विंग कमांडर (रिटायर्ड) अनुमा आचार्य ने सोमवार को स्वीकार किया कि पार्टी राज्य की भाजपा सरकार के प्रति जनता में व्याप्त "असंतोष और निराशा" को भुनाने में विफल रही.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, आचार्य ने कहा, "असम में मौजूदा सरकार के खिलाफ काफी असंतोष और निराशा थी. लेकिन, हम उसे भुना नहीं सके. लोगों की हमसे जो उम्मीदें थीं, हम अपने प्रयासों को उस स्तर तक नहीं ले जा पाए. इसलिए, इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए."

आचार्य ने कहा, "अब समय आ गया है कि वहां (असम में) ज्यादा मेहनत की जाए. हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं को जनता के पास जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा उन्हें कुछ भी नहीं देने वाली. न विकास और न ही वह भाईचारा जो असम में पहले मौजूद था. मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बात को समझेंगे और हमारे जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ता उन तक पहुंचेंगे. मुझे उम्मीद है कि अगले चुनावों में, शायद अगले आम चुनावों में, हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे."

यह पूछे जाने पर कि क्या गुटबाजी की वजह से ये नतीजे आए, उन्होंने कहा, "गुटबाजी से कहीं ज्यादा, सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष को डराना और फिर लोगों को खरीदना इसकी वजह है. ये चीजें बेहद असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हैं. इसीलिए भाजपा इनका इस्तेमाल अपने औजारों की तरह कर रही है."

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा, "भाजपा सांप्रदायिक है, लेकिन ममता बनर्जी ने क्षेत्रवाद को बहुत तीव्रता से बढ़ावा दिया है. राज्य की जनता के लिए ये दोनों ही चीजें अच्छी नहीं हैं. भाजपा और टीएमसी दोनों ने ही पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है." कांग्रेस नेता ने राय व्यक्त की कि लोग देर-सबेर इस बात को समझेंगे और वे 'मध्य मार्ग' यानी कांग्रेस को चुनेंगे, जो उन्हें एक उचित विकसित राज्य दे सकती है.

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (UDF) की भारी जीत पर आचार्य ने कहा, "सबसे पहले केरल की टीम को बधाई. जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से ही यह संभव हो पाया है. हमारा पूरा संगठन वहां एकजुट है. इसलिए, यह उनकी जीत है और लोकतंत्र की जीत है." केरल में यूडीएफ (UDF) की प्राथमिकताओं पर उन्होंने कहा, "प्राथमिकता हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहेगी."

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