ETV Bharat / bharat

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ली मिनिस्टर पद की शपथ, तेलंगाना गवर्नर ने दिलाई ओथ

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली.

Mohammad Azharuddin Takes Oath
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली. (Eanadu)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई.

पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह दोपहर साढ़े बारह बजे राजभवन में हुआ.

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे.

अजहरुद्दीन के शामिल होने के साथ ही तेलंगाना मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या अब 15 से बढ़कर 16 हो गई है. राज्य सरकार में अभी भी दो रिक्तियां हैं. विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार तेलंगाना में 18 मंत्री हो सकते हैं.

पूर्व क्रिकेटर की मंत्री पद पर नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स उपचुनाव में जी-जान से जुटी है, जहां एक लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

बता दें कि बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ का इस साल जून में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाने के कारण यह सीट खाली हुई थी.

बीते हफ़्ते अगस्त में तेलंगाना सरकार ने अजहरुद्दीन को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य (MLC) के रूप में नामित किया था. इससे पहले अजहरुद्दीन ने 2023 के चुनावों में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

ये भी पढ़ें - रेवंत मंत्रिमंडल में अजहरुद्दीन को शामिल करने पर BJP का कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

TAGGED:

MOHAMMAD AZHARUDDIN
MOHAMMAD AZHARUDDIN TAKES OATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.