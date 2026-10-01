'मुझे ममता बनर्जी का नेतृत्व मंजूर', अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बोली टीएमसी, 'पहले प्रस्ताव तो भेजें'
प. बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस में लौट सकती हैं, पर अभिषेक बनर्जी को छोड़ने की सलाह. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 1, 2026 at 6:55 PM IST
बहरामपुर (प.बंगाल) : ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच सबकुछ ठीक हो रहा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं. अधीर रंजन ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में लौटती हैं, तो वह उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हैं. अधीर रंजन कांग्रेस के न सिर्फ बड़े नेता हैं, बल्कि ममता बनर्जी के मुखर विरोधियों में सबसे अहम रहे हैं. अभी तक वह कह रहे थे कि ममता बनर्जी को अपने 'कर्मों' की सजा मिल रही है, हालांकि, आज का बयान इससे ठीक उलट है.
अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से गुरुवार को अपील की कि वह अपनी पार्टी के बचे हुए विधायकों एवं सांसदों के साथ उनकी पार्टी में वापस आ जाएं. चौधरी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है.
चौधरी ने यह अपील ऐसे समय में की है जब तृणमूल कांग्रेस अपने गठन के बाद से सबसे गहरे संगठनात्मक संकट से जूझ रही है और 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद उसके कई विधायकों तथा सांसदों ने बगावत कर दी है.
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने तृणमूल में बगावत का संदर्भ देते हुए कहा, "इस समय किसी अलग इकाई की कोई जरूरत नहीं है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के पास अधिक कुछ नहीं बचा है.’’
बनर्जी ने लगभग तीन दशक पहले कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी.
चौधरी ने कहा, "हम ममता बनर्जी से आग्रह करेंगे कि वह बाकी बचे विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएं. हम बंगाल में उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे.’’
उन्होंने कहा, "चूंकि उन्होंने (बनर्जी ने) कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन का सहारा लिया है, इसलिए उन्हें पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए. बंगाल में हम कांग्रेस में आपके नेतृत्व में काम करेंगे.’’
लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता ने बनर्जी से कहा कि उन्हें "अपना बोझ पीछे छोड़कर" कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए.
#WATCH | Murshidabad, West Bengal | Senior Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, “…I would like to offer a suggestion to Mamata Banerjee, and also urge our High Command, that she should simply join the Congress party directly. Instead of engaging in other manoeuvres, why… pic.twitter.com/wYKY783jG9— ANI (@ANI) October 1, 2026
चौधरी की यह बात बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के स्पष्ट संदर्भ में थी.
हालांकि, तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि पार्टी ऐसे प्रस्ताव पर तभी विचार करेगी, जब वह कांग्रेस नेतृत्व की ओर से औपचारिक रूप से आएगा.
रॉय ने कहा, "उन्होंने (चौधरी) वही कहा जो उन्हें लगा. हमें इस पर कुछ नहीं कहना है. तृणमूल अब एक अलग पार्टी है. अगर कांग्रेस कोई आधिकारिक प्रस्ताव लाना चाहती है, तो हम पार्टी में इस मामले पर चर्चा करेंगे. तृणमूल ‘इंडिया’ गठबंधन का अहम हिस्सा है.’’
चौधरी की ‘‘बोझ’’ वाली टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर रॉय ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के बिना पार्टी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता.
रॉय ने कहा, ‘‘वह (अभिषेक बनर्जी) हमारे नेता और राष्ट्रीय महासचिव हैं.’’
चौधरी की बातों को खारिज करते हुए भी, उन्होंने बातचीत की संभावना के दरवाजों को पूरी तरह बंद नहीं किया, बशर्ते कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव आए.
तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी संकट ने विधानसभा और संसद में भी एक अलग रूप ले लिया है.
बागी विधायकों ने जहां खुद को राज्य की भाजपा सरकार के सामने असली विधायी विपक्ष के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, वहीं बागी सांसदों के गुट ने एक अलग राजनीतिक रास्ता चुना है और वे कम जानी-पहचानी पार्टी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए हैं तथा उन्होंने केंद्र में भाजपा नीत राजग को समर्थन दिया है.
इस बीच, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा कि तृणमूल के पास अब ‘‘कोई और मकसद नहीं बचा है’’ क्योंकि उसका राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है.
सरकार ने कहा, ‘‘तृणमूल का जन्म माकपा (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) से लड़ने के लिए कांग्रेस से अलग होकर हुआ था. तृणमूल इसी मुद्दे पर सत्ता में आई थी. अब जब तृणमूल खुद सत्ता से बाहर है, तो उसके पास कोई और मकसद नहीं बचा है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘वे कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं, यह उन (तृणमूल) पर निर्भर है. हम कांग्रेस, तृणमूल और माकपा से लड़ने के लिए तैयार हैं.’’
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