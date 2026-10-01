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'मुझे ममता बनर्जी का नेतृत्व मंजूर', अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बोली टीएमसी, 'पहले प्रस्ताव तो भेजें'

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ( ETV Bharat )

बहरामपुर (प.बंगाल) : ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच सबकुछ ठीक हो रहा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं. अधीर रंजन ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में लौटती हैं, तो वह उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हैं. अधीर रंजन कांग्रेस के न सिर्फ बड़े नेता हैं, बल्कि ममता बनर्जी के मुखर विरोधियों में सबसे अहम रहे हैं. अभी तक वह कह रहे थे कि ममता बनर्जी को अपने 'कर्मों' की सजा मिल रही है, हालांकि, आज का बयान इससे ठीक उलट है.

अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से गुरुवार को अपील की कि वह अपनी पार्टी के बचे हुए विधायकों एवं सांसदों के साथ उनकी पार्टी में वापस आ जाएं. चौधरी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है. चौधरी ने यह अपील ऐसे समय में की है जब तृणमूल कांग्रेस अपने गठन के बाद से सबसे गहरे संगठनात्मक संकट से जूझ रही है और 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद उसके कई विधायकों तथा सांसदों ने बगावत कर दी है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने तृणमूल में बगावत का संदर्भ देते हुए कहा, "इस समय किसी अलग इकाई की कोई जरूरत नहीं है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के पास अधिक कुछ नहीं बचा है.’’ बनर्जी ने लगभग तीन दशक पहले कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी. चौधरी ने कहा, "हम ममता बनर्जी से आग्रह करेंगे कि वह बाकी बचे विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएं. हम बंगाल में उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे.’’ उन्होंने कहा, "चूंकि उन्होंने (बनर्जी ने) कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन का सहारा लिया है, इसलिए उन्हें पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए. बंगाल में हम कांग्रेस में आपके नेतृत्व में काम करेंगे.’’ लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता ने बनर्जी से कहा कि उन्हें "अपना बोझ पीछे छोड़कर" कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए. चौधरी की यह बात बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के स्पष्ट संदर्भ में थी.