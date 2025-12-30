कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने PM मोदी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
अधीर रंजन का कहना है कि बंगाली बोलने वाले प्रवासियों पर हमलों से राज्य में सांप्रदायिक तनाव और शायद हिंसा हो सकती है.
Published : December 30, 2025 at 2:27 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बंगाली बोलने वाले प्रवासियों पर हमलों का मुद्दा उठाया. अधीर रंजन का कहना है कि खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूर्व प्रमुख चौधरी ने ऐसे हमलों को रोकने में मदद के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की. उन्होंने कहा कि इन हमलों से राज्य में सांप्रदायिक तनाव और शायद हिंसा हो सकती है.
Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury wrote a letter to PM Narendra Modi, stating, " with a heavy heart, i am constrained to flag your attention that migrant workers from west bengal...are confronting severe discrimination in various states (most precisely, bjp-ruled states) at a… pic.twitter.com/0Zavo16L2b— ANI (@ANI) December 30, 2025
चौधरी ने पीएम मोदी को लिखे एक लेटर में कहा, 'उनका एकमात्र कसूर यह है कि वे बंगाली भाषा में बात करते हैं, जिसे संबंधित प्रशासन अक्सर पड़ोसी बांग्लादेश के लोग समझ लेता है और उन्हें घुसपैठिया मान लेता है.'
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. देश में दूसरी जगहों पर ऐसे हमलों की वजह से इन इलाकों में समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.
#WATCH | Delhi | On his letter to PM Modi expressing concern over violence against migrant workers from West Bengal, Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, " all the state governments in our country should be sensitised to the plight of migrants. in bengal, it has become a… pic.twitter.com/92gKKJVmkV— ANI (@ANI) December 30, 2025
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ सभी राज्य सरकारों को जागरूक करने का आग्रह किया. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके के 30 साल के प्रवासी मजदूर ज्वेल राणा की बुधवार को ओडिशा के संबलपुर में 'बीड़ी' को लेकर हुए झगड़े में हत्या कर दी गई.
#WATCH | Delhi | Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury departs from his residence; He is expected to meet PM Modi today pic.twitter.com/XKhXvtRsyM— ANI (@ANI) December 30, 2025
मुंबई में दो प्रवासी मजदूरों को भी बांग्लादेश से आए गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स होने के शक में गिरफ्तार किया गया. पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने भी कहा है कि उसे 10 महीनों में प्रताड़ना की 1143 शिकायतें मिलीं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में.