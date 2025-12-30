ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने PM मोदी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

अधीर रंजन का कहना है कि बंगाली बोलने वाले प्रवासियों पर हमलों से राज्य में सांप्रदायिक तनाव और शायद हिंसा हो सकती है.

ADHIR MEETS PM MODI
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बंगाली बोलने वाले प्रवासियों पर हमलों का मुद्दा उठाया. अधीर रंजन का कहना है कि खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूर्व प्रमुख चौधरी ने ऐसे हमलों को रोकने में मदद के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि इन हमलों से राज्य में सांप्रदायिक तनाव और शायद हिंसा हो सकती है.

चौधरी ने पीएम मोदी को लिखे एक लेटर में कहा, 'उनका एकमात्र कसूर यह है कि वे बंगाली भाषा में बात करते हैं, जिसे संबंधित प्रशासन अक्सर पड़ोसी बांग्लादेश के लोग समझ लेता है और उन्हें घुसपैठिया मान लेता है.'

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. देश में दूसरी जगहों पर ऐसे हमलों की वजह से इन इलाकों में समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ सभी राज्य सरकारों को जागरूक करने का आग्रह किया. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके के 30 साल के प्रवासी मजदूर ज्वेल राणा की बुधवार को ओडिशा के संबलपुर में 'बीड़ी' को लेकर हुए झगड़े में हत्या कर दी गई.

मुंबई में दो प्रवासी मजदूरों को भी बांग्लादेश से आए गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स होने के शक में गिरफ्तार किया गया. पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने भी कहा है कि उसे 10 महीनों में प्रताड़ना की 1143 शिकायतें मिलीं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में.

ये भी पढ़ें- दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में फिर हुई मॉब लिंचिंग, एक और हिंदू शख्स की हत्या

TAGGED:

ATTACKS ON BANGLA SPEAKING MIGRANTS
BJP RULED STATES
बांग्ला बोलने वाले प्रवासियों हमला
रंजन चौधरी प्रधानमंत्री मोदी
ADHIR RANJAN MEETS PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.