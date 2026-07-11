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राम मंदिर चंदा चोरी मामला: कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- चुप क्यों हैं पीएम मोदी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दागे सवाल ( ETV BHARAT )