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राम मंदिर चंदा चोरी मामला: कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- चुप क्यों हैं पीएम मोदी

अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी पांच मांगें, मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश का लगाया आरोप

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दागे सवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 4:45 PM IST

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नई दिल्ली: राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर प्रेस वार्ता कर निशाना साधा. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस सरकार में न संस्थान बचे हैं और न मंदिर बचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े मामले पर चुप क्यों हैं. उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए. यह सिर्फ पैसे चोरी करने का मामला नहीं है. यह करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि एक दिहाड़ी मजदूर दिन में 500 रूपये कमाता है और उसमें से 50 रुपये मंदिर में चंदा देता है तो वह अपनी आस्था से देता है. उसका पैसा अगर मंदिर से चोरी कर लिया जाए तो....उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट और चंपत राय का एफआईआर में नाम न होने और गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाए.

अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी ये पांच मांगें

  • पीएम मोदी इस मामले पर चुप्पी तोड़ें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, संसद के मानसून सत्र में भी इस मामले पर बात रखें.
  • मामले में चंपत राय की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा.
  • मंदिर ट्रस्ट के प्रति जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए.
  • मंदिर ट्रस्ट को भंग करके दोबारा से विश्वस्त लोग रखे जाएं न कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और केंद्र सरकार की पसंद के लोग रखे जाएं.
  • पूरे मामले का एक फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए.

उन्होंने कहा कि एसआईटी गठित कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है. सिंघवी ने कहा कि जब भी कोई गंभीर मामला होता है तो उसमें एसआईटी गठित करने से पहले जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है. यह एसआईटी मामले को निपटाने के लिए गठित की गई है. पूरा दोष कुछ आठ नौ लोगों पर थोप दिया गया है. जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है. जबकि ट्रस्ट के ही कई लोग यह कह चुके हैं कि सब कुछ चंपत राय की देखरेख में ही हो रहा था. फिर चंपत राय का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है.

सिंघवी ने कहा कि चंपत राय केंद्र की पसंद थे इसलिए उनको बचाया जा रहा है. सिंघवी ने चंदा चोरी मामले में पांच मांगें रखते हुए इनको पूरा करने की मांग की.

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