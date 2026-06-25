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NEET पेपर लीक पर कांग्रेस ने छेड़ा राष्ट्रीय अभियान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर दिल्ली में 'छात्रों की गूंज'

रांची: कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने के लिए ‘छात्रों की गूंज’ अभियान शुरू किया है. अभियान 30 जून से 28 शहरों में पर्चा वितरण, नौकर बैठक और छात्र संपर्क के जरिए शुरू होगा तथा 9 अगस्त को दिल्ली चलो मार्च के साथ अपने प्रथम चरण का समापन करेगा.

इमरान प्रतापगढ़ी का हमला

झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि एक तरफ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे इवेंट के रूप में मान रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक सामने आने के बाद अनेक छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय दोबारा हुई परीक्षा में वायुसेना का इस्तेमाल कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की.

इमरान प्रतापगढ़ी का बयान (ETV Bharat)

रांची के प्रेस क्लब में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें रखीं. इसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा फिर पेपर लीक की जांच न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से और वार्षिक परीक्षा कैलेंडर लागू किया जाए, जिसमें परीक्षा तिथि, रिजल्ट तिथि और नियुक्ति की समय-सीमा पहले से घोषित हो और इसका सख्ती से पालन किया जाए.

सांसद ने कहा कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की ओवरऑल जांच होनी चाहिए. इसमें एनटीए, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट शामिल हों.

9 अगस्त को दिल्ली में युवाओं का जमावड़ा

अभियान के तहत जुलाई महीने में साप्ताहिक कार्यक्रमों के अलावा कैंपस संपर्क और अंबेडकर संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 1 अगस्त को सभी 28 शहरों में जिला उपायुक्त कार्यालय पर घेराव किया जाएगा.