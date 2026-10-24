'जिन्होंने वोट छीना, अब खान-पान की आज़ादी छीन रहे हैं...' केरल राजभवन शाकाहारी भोजन विवाद पर भड़की कांग्रेस
केरल के नए राज्यपाल के शपथ लेते ही राजभवन की रसोई में केवल शाकाहारी भोजन के कथित निर्देश पर सियासी घमासान शुरू हो गया है.
Published : October 24, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:43 AM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के 29वें राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश माथुर के शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद, राजभवन (लोक भवन) की रसोई में सिर्फ शाकाहारी भोजन बनाने के कथित निर्देश ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस ने उन पर लोगों की खान-पान की आज़ादी में दखल देने और राज्य पर एक खास सांस्कृतिक एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस कथित कदम से केरल के लोगों के खान-पान की आज़ादी को खतरा है. उन्होंने इसे संघ परिवार के "असंवैधानिक हितों" का हिस्सा बताया. हालांकि, राजभवन ने अपने कर्मचारियों पर भोजन से जुड़ी किसी भी पाबंदी को लागू करने से इनकार किया है.
अलाप्पुझा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि केरल की विविध खान-पान संस्कृति यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी है, जहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने वोट छीने और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की जड़ों पर चोट की, वे अब खान-पान की आज़ादी को भी छीनने की तैयारी कर रहे हैं."
केरल की लंबी तटरेखा और यहां की समृद्ध मछली खाने की परंपराओं का ज़िक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई भी अथॉरिटी लोगों को यह नहीं बता सकती कि उन्हें क्या खाना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि राज्यपाल शाकाहारी भोजन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत पसंद राजभवन की रसोई में परोसे जाने वाले भोजन को तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह रसोई वहां के कर्मचारियों के लिए भी है.
वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह कथित निर्देश केरल में भगवा एजेंडा लागू करने की एक कोशिश है और उन्होंने लोगों की जीवनशैली पर एकरूपता थोपने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "खान-पान की आज़ादी हर व्यक्ति का अधिकार है. केरल के राज्यपाल को इस आजादी को कम करने वाले किसी भी कदम से पीछे हट जाना चाहिए."
#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam: On reports that Governor Om Prakash Mathur directed that only vegetarian food be served at Lok Bhavan, State Home Minister Ramesh Chennithala says, "Every citizen has the right to decide what to wear, what to eat and what to say. I do not understand why the Governor would interfere in these matters. He may be a vegetarian, and I am also a vegetarian, but my wife is not, because I have never asked her to become one. It is a matter of individual freedom. Why should we infringe on anyone’s freedom? This is not right, and he should rectify it."— ANI (@ANI) October 23, 2026
गृह मंत्री ने कथित हस्तक्षेप पर सवाल उठाए
केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने भी इस कथित कदम पर सवाल उठाते हुए इस बात पर जोर दिया कि खान-पान की आदतें व्यक्तिगत पसंद का मामला हैं. उन्होंने कहा, "हर नागरिक को यह तय करने का अधिकार है कि वह क्या पहने, क्या खाए और क्या बोले. मुझे समझ नहीं आता कि राज्यपाल इन मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे."
चेन्निथला ने कहा कि वह खुद शाकाहारी हैं लेकिन उन्होंने अपनी मांसाहारी पत्नी से कभी भी अपनी खान-पान की आदतें बदलने के लिए नहीं कहा. मंत्री ने कहा, "यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है. हमें किसी की आज़ादी का उल्लंघन क्यों करना चाहिए? यह सही नहीं है, और उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए."
नए राज्यपाल का पहले ही दिन विवाद
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और राजस्थान से आरएसएस के प्रचारक रहे ओ. पी. माथुर, जो पहले सिक्किम के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं, ने शुक्रवार को केरल के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली. उनके पद संभालते ही भोजन से जुड़ा यह कथित निर्देश तुरंत एक राजनीतिक विवाद का कारण बन गया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संस्थागत तौर-तरीकों और केरल की खान-पान संस्कृति पर सवाल उठने लगे.
लोक भवन द्वारा कर्मचारियों पर भोजन संबंधी पाबंदियों से इनकार करने के बाद, अब मुख्य सवाल यह है कि क्या कोई औपचारिक निर्देश जारी किया गया था और यदि ऐसा था, तो उसका दायरा क्या था. इस विवाद ने नए राज्यपाल के दफ्तर के पहले ही दिन को एक राजनीतिक टकराव में बदल दिया है, जहां कांग्रेस व्यक्तिगत पसंद के सम्मान की मांग कर रही है और राज्य सरकार इस कथित कदम के पीछे के तर्क पर सवाल उठा रही है.
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