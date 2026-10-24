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'जिन्होंने वोट छीना, अब खान-पान की आज़ादी छीन रहे हैं...' केरल राजभवन शाकाहारी भोजन विवाद पर भड़की कांग्रेस

ओम प्रकाश माथुर ने शुक्रवार को केरल के 29वें गवर्नर के तौर पर शपथ ली. ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल के 29वें राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश माथुर के शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद, राजभवन (लोक भवन) की रसोई में सिर्फ शाकाहारी भोजन बनाने के कथित निर्देश ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस ने उन पर लोगों की खान-पान की आज़ादी में दखल देने और राज्य पर एक खास सांस्कृतिक एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इस कथित कदम से केरल के लोगों के खान-पान की आज़ादी को खतरा है. उन्होंने इसे संघ परिवार के "असंवैधानिक हितों" का हिस्सा बताया. हालांकि, राजभवन ने अपने कर्मचारियों पर भोजन से जुड़ी किसी भी पाबंदी को लागू करने से इनकार किया है.