'राघव चड्ढा प्रकरण से कांग्रेस खुश', पंजाब को लेकर उत्साहित हो रही पार्टी
आप के सात सांसदों द्वारा भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद, पंजाब को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल.
Published : April 24, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्ली : राघव चड्ढा प्रकरण में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद दिख रही है. उसे लगता है कि वह पंजाब में फिर से वापसी कर सकती है. उसने कहा कि वह 2027 के विधानसभा चुनावों में आप सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज करेगी.
शुक्रवार को आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद, कांग्रेस के प्रबंधक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में आप से हारने वाली कांग्रेस ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दावा किया कि राज्यसभा की तरह ही राज्य में भी क्षेत्रीय पार्टी में फूट पड़ेगी.
पंजाब के प्रभारी एआईसीसी सचिव रविंद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "उनके 10 राज्यसभा सांसदों में से सात भाजपा में शामिल हो रहे हैं ताकि सदन में भगवा पार्टी को मजबूती मिले. आप के सांसद भाजपा की विचारधारा का पालन करते थे. इसलिए उनके लिए यह बदलाव आसान रहा. जिस तरह से आप चल रही है, आने वाले दिनों में राज्य में भी पार्टी में फूट पड़ जाएगी. ये घटनाक्रम 2027 में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे."
कांग्रेस प्रबंधकों ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी को कई कारणों से झटका लगेगा, जिनमें से मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और भाजपा में शामिल होने वाले कई राज्यसभा सांसद इस योजना का हिस्सा थे.
कांग्रेस प्रबंधकों ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में तत्कालीन भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन पिछले चार वर्षों में अपने वादों को पूरा न करने और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण मतदाताओं के सामने बेनकाब हो गई.
कांग्रेस प्रबंधकों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही अवसरवादी पार्टियां हैं, जो केवल सत्ता हथियाने के लिए काम करती हैं, जबकि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य पंजाब की जनता के हितों की रक्षा करना है.
रविंद्र दलवी ने कहा, “आप और भाजपा दोनों की राजनीति एक जैसी है. पंजाब की जनता के हितों की रक्षा केवल कांग्रेस ही कर सकती है. हम पिछले चार वर्षों से सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ रहे हैं. आप 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता में आए थे. हालांकि, तब से सत्ताधारी दल अपने वादों को पूरा न करने और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण बेनकाब हो चुका है. पंजाब सरकार दिल्ली से चलाई जा रही थी, जहां आप 2025 के विधानसभा चुनाव भाजपा से हार गए थे. पंजाब की जनता बदलाव चाहती है और हम उनके लिए लड़ेंगे.”
इसके लिए, कांग्रेस प्रबंधकों ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में पंजाब भर में नए जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनके लिए पार्टी विचारधारा पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जल्द ही कांगड़ा में पंजाब जिला इकाई प्रमुखों को संबोधित करने और उन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन देने की उम्मीद है.
पंजाब के एआईसीसी प्रभारी भूपेश बघेल ने हाल ही में पंजाब में पार्टी की रणनीति की समीक्षा की थी और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की थी.दलवी ने कहा, “राज्य के किसान परेशान हैं. युवाओं को रोजगार चाहिए. कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए. कई ऐसे जन मुद्दे हैं जिन पर हम आने वाले दिनों में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे. इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए राज्यव्यापी यात्रा की भी योजना है.”
पंजाब की एआईसीसी प्रभारी सचिव हिना कावारे ने भी कहा कि भाजपा के हाथों सात राज्यसभा सांसदों का जाना पंजाब में आप को राजनीतिक झटका देगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2027 के चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है और हर तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बना रही है.
कावारे ने ईटीवी भारत को बताया, “जनता में बदलाव का माहौल है. यही हमारी प्रेरणा शक्ति है. विभिन्न मुद्दों पर हमारे विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन्हें और तेज किया जाएगा. हमें जनता की आवाज बनना होगा. नशीली दवाओं और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.”
उन्होंने कहा, “इस महीने हम ब्लॉक स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. आप के राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के मद्देनजर विचारधारा महत्वपूर्ण हो गई है और हमें 2027 के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा. इसके लिए आंतरिक सर्वेक्षण चल रहे हैं.”
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ETV भारत को बताया, “राज्य में आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी. राज्यसभा में उनके सांसदों का भाजपा में जाना विचारधारा या पंजाब के हितों से जुड़ा नहीं है. यह सत्ता पर नियंत्रण और सरकारी खजाने की लूट को दर्शाता है. आप और भाजपा दोनों के कामकाज से राजनीति के तरीके पर गंभीर सवाल उठते हैं. पंजाब के संसाधनों को राजनीतिक खेलों में दांव पर नहीं लगाया जा सकता.”
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