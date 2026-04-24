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'राघव चड्ढा प्रकरण से कांग्रेस खुश', पंजाब को लेकर उत्साहित हो रही पार्टी

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Image )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली : राघव चड्ढा प्रकरण में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद दिख रही है. उसे लगता है कि वह पंजाब में फिर से वापसी कर सकती है. उसने कहा कि वह 2027 के विधानसभा चुनावों में आप सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज करेगी. शुक्रवार को आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद, कांग्रेस के प्रबंधक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में आप से हारने वाली कांग्रेस ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दावा किया कि राज्यसभा की तरह ही राज्य में भी क्षेत्रीय पार्टी में फूट पड़ेगी. पंजाब के प्रभारी एआईसीसी सचिव रविंद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "उनके 10 राज्यसभा सांसदों में से सात भाजपा में शामिल हो रहे हैं ताकि सदन में भगवा पार्टी को मजबूती मिले. आप के सांसद भाजपा की विचारधारा का पालन करते थे. इसलिए उनके लिए यह बदलाव आसान रहा. जिस तरह से आप चल रही है, आने वाले दिनों में राज्य में भी पार्टी में फूट पड़ जाएगी. ये घटनाक्रम 2027 में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे." कांग्रेस प्रबंधकों ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी को कई कारणों से झटका लगेगा, जिनमें से मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और भाजपा में शामिल होने वाले कई राज्यसभा सांसद इस योजना का हिस्सा थे. कांग्रेस प्रबंधकों ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में तत्कालीन भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन पिछले चार वर्षों में अपने वादों को पूरा न करने और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण मतदाताओं के सामने बेनकाब हो गई. कांग्रेस प्रबंधकों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही अवसरवादी पार्टियां हैं, जो केवल सत्ता हथियाने के लिए काम करती हैं, जबकि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य पंजाब की जनता के हितों की रक्षा करना है. रविंद्र दलवी ने कहा, “आप और भाजपा दोनों की राजनीति एक जैसी है. पंजाब की जनता के हितों की रक्षा केवल कांग्रेस ही कर सकती है. हम पिछले चार वर्षों से सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ रहे हैं. आप 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता में आए थे. हालांकि, तब से सत्ताधारी दल अपने वादों को पूरा न करने और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण बेनकाब हो चुका है. पंजाब सरकार दिल्ली से चलाई जा रही थी, जहां आप 2025 के विधानसभा चुनाव भाजपा से हार गए थे. पंजाब की जनता बदलाव चाहती है और हम उनके लिए लड़ेंगे.”