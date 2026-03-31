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तमिलनाडु और पुडुचेरी को लेकर कांग्रेस उत्साहित, बोली- छोटी-मोटी बाधाओं से नहीं पड़ेगा विपरीत प्रभाव

कांग्रेस को उम्मीद है कि तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक सत्ता बरकरार रखेगा और पुडुचेरी में एनडीए को हरा देगा.

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सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By Amit Agnihotri

Published : March 31, 2026 at 7:58 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली : कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की छह सीटों पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के चुनाव लड़ने की बात को कम महत्व देते हुए कहा कि यह स्थिति मिली-जुली भावनाओं को दर्शाती है और इसका गठबंधन की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों, कांग्रेस, डीएमके और वीसीके ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च को सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप देने से पहले काफी सौदेबाजी की.30 सीटों में से कांग्रेस को 16 सीटों पर और डीएमके को 14 सीटों पर चुनाव लड़ना था, जिसमें सहयोगी वीसीके और सीपीआई की 2-2 सीटें शामिल थीं.हालांकि, कांग्रेस और डीएमके ने अधिकांश सीटों पर नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च तक इस मुद्दे को सुलझाने की उम्मीद जताई.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 23 मार्च तक सीट-बंटवारे के फार्मूले के अभाव में, पार्टी को फॉर्म ए और बी देना पड़ा और अपने 22 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की आवश्यकता थी, जो कि पार्टी द्वारा अंततः सहमत हुए उम्मीदवारों की संख्या से छह अधिक थे.

डीएमके को मिली 14 सीटों में से 13 पर उसने नामांकन दाखिल किया और एक सीट सहयोगी वीसीके के लिए छोड़ दी, जिसने दो और सीटों पर उम्मीदवार उतारे.कांग्रेस प्रबंधकों ने बाद में छह उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने को कहा, लेकिन उनमें से कुछ ने मौका गंवा दिया, जबकि कुछ उम्मीदवारों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और एक तरह से बागी हो गए.

ये छह विवादित सीटें कलापेट, राजभवन, तिरुभुवनई, कराईकल दक्षिण, मंगलम और ओझुकरई हैं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, हाई कमान को जमीनी स्थिति की जानकारी दे दी गई है और बागियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई एआईसीसी के निर्देशानुसार की जाएगी.

इस बीच, केंद्र शासित प्रदेश में 7 अप्रैल तक सीमित चुनाव प्रचार अवधि को देखते हुए, छह विवादित सीटों सहित कांग्रेस, डीएमके और वीसीके के अधिकांश उम्मीदवार मतदाताओं से समर्थन जुटाने में व्यस्त हैं. पुडुचेरी की प्रभारी एआईसीसी सचिव अंजली निम्बालकर ने ईटीवी भारत को बताया, “यह मिली-जुली भावना है, न खुशी है न दुख. डीएमके नामांकन की आखिरी तारीख तक चर्चा करती रही. इसलिए हमें अपने उम्मीदवारों को फॉर्म ए और बी देने पड़े. यह समय सही नहीं लगता. लेकिन इससे गठबंधन की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. गठबंधन के उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी-अपनी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “हमने जमीनी हालात के बारे में हाई कमांड को जानकारी दे दी है और वे आगे जो भी आवश्यक होगा, सुझाव देंगे.” पुडुचेरी में सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप देने में देरी का कारण डीएमके द्वारा 14-14 सीटों की मांग और सहयोगियों के लिए 2 सीटें छोड़ने की मांग थी. कांग्रेस, जिसने 2021 में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वही फार्मूला जारी रखना चाहती थी.यह देरी तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच हुई इसी तरह की सौदेबाजी की पुनरावृत्ति थी, जहां कांग्रेस ने कुल 234 सीटों में से 39 सीटों की मांग की थी, जो 2021 में लड़ी गई 25 सीटों से अधिक थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी केवल 28 सीटों पर ही सहमत हुई.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब 1 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सभी 28 उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों की सूची जल्द ही घोषित होने की संभावना है.तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 23 अप्रैल को होंगे और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है. पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और डीएमके नेताओं ने उन 28 सीटों को अंतिम रूप दे दिया है जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी.

तमिलनाडु के प्रभारी एआईसीसी सचिव निवेदिथ अल्वा ने ईटीवी भारत को बताया, “सीटों पर चर्चा हो चुकी है. अब हमें अपने उम्मीदवारों को मंजूरी देनी है. केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक संभवतः 1 अप्रैल को होगी.”

पिछले पांच वर्षों में एमके स्टालिन सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की तमिलनाडु में सत्ता में वापसी को लेकर कांग्रेस प्रबंधक उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, कांग्रेस प्रबंधक सत्ता विरोधी लहर और सरकार द्वारा विकास कार्यों की कमी के कारण भाजपा-एनआर कांग्रेस गठबंधन को हराने की उम्मीद कर रहे हैं.निंबालकर ने कहा, “पुडुचेरी के मतदाताओं ने एनडीए सरकार के तहत कोई विकास नहीं देखा है. इसके अलावा, सत्तारूढ़ गठबंधन आंतरिक समस्याओं से भी जूझ रहा है क्योंकि भाजपा ने सहयोगी एनआर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की है. पुडुचेरी को सच्चाई चाहिए, दुष्प्रचार नहीं. कांग्रेस के शासनकाल में विकास स्पष्ट, मापने योग्य और समावेशी था. यह खोखले नारों तक सीमित नहीं था. एनआर-बीजेपी गठबंधन के तहत, केंद्र शासित प्रदेश में विकास ठप है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही है और भ्रष्टाचार का साया मंडरा रहा है.”

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