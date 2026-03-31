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तमिलनाडु और पुडुचेरी को लेकर कांग्रेस उत्साहित, बोली- छोटी-मोटी बाधाओं से नहीं पड़ेगा विपरीत प्रभाव

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली : कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की छह सीटों पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के चुनाव लड़ने की बात को कम महत्व देते हुए कहा कि यह स्थिति मिली-जुली भावनाओं को दर्शाती है और इसका गठबंधन की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों, कांग्रेस, डीएमके और वीसीके ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च को सीट बंटवारे के फार्मूले को अंतिम रूप देने से पहले काफी सौदेबाजी की.30 सीटों में से कांग्रेस को 16 सीटों पर और डीएमके को 14 सीटों पर चुनाव लड़ना था, जिसमें सहयोगी वीसीके और सीपीआई की 2-2 सीटें शामिल थीं.हालांकि, कांग्रेस और डीएमके ने अधिकांश सीटों पर नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च तक इस मुद्दे को सुलझाने की उम्मीद जताई. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 23 मार्च तक सीट-बंटवारे के फार्मूले के अभाव में, पार्टी को फॉर्म ए और बी देना पड़ा और अपने 22 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की आवश्यकता थी, जो कि पार्टी द्वारा अंततः सहमत हुए उम्मीदवारों की संख्या से छह अधिक थे. डीएमके को मिली 14 सीटों में से 13 पर उसने नामांकन दाखिल किया और एक सीट सहयोगी वीसीके के लिए छोड़ दी, जिसने दो और सीटों पर उम्मीदवार उतारे.कांग्रेस प्रबंधकों ने बाद में छह उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने को कहा, लेकिन उनमें से कुछ ने मौका गंवा दिया, जबकि कुछ उम्मीदवारों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और एक तरह से बागी हो गए. ये छह विवादित सीटें कलापेट, राजभवन, तिरुभुवनई, कराईकल दक्षिण, मंगलम और ओझुकरई हैं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, हाई कमान को जमीनी स्थिति की जानकारी दे दी गई है और बागियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई एआईसीसी के निर्देशानुसार की जाएगी. इस बीच, केंद्र शासित प्रदेश में 7 अप्रैल तक सीमित चुनाव प्रचार अवधि को देखते हुए, छह विवादित सीटों सहित कांग्रेस, डीएमके और वीसीके के अधिकांश उम्मीदवार मतदाताओं से समर्थन जुटाने में व्यस्त हैं. पुडुचेरी की प्रभारी एआईसीसी सचिव अंजली निम्बालकर ने ईटीवी भारत को बताया, “यह मिली-जुली भावना है, न खुशी है न दुख. डीएमके नामांकन की आखिरी तारीख तक चर्चा करती रही. इसलिए हमें अपने उम्मीदवारों को फॉर्म ए और बी देने पड़े. यह समय सही नहीं लगता. लेकिन इससे गठबंधन की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. गठबंधन के उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी-अपनी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं.”