असम चुनाव: जनता के सुझावों से घोषणापत्र तैयार करेगी कांग्रेस, प्रभारी का चार दिवसीय दौरा शुरू

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बातचीत करने के लिए राज्य में कम से कम 150 समूहों और समुदायों की पहचान की है.

Congress Assam Elections
Published : December 19, 2025 at 5:43 PM IST

4 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने असम में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसी सिलसिले में असम के एआईसीसी प्रभारी जितेंद्र सिंह शनिवार से राज्य का दौरा करेंगे. वे शुक्रवार की शाम ही दिल्ली से रवाना होने वाले थे, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर जानकारी दी कि अब शनिवार को रवाना होंगे. उनकी फ्लाइट नहीं रवाना हुई.

जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "राज्य में प्रवास के दौरान, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के नेताओं, ब्लॉक कमेटी के नेताओं, चुनाव घोषणापत्र सेल, फ्रंटल संगठनों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करूंगा."

सिंह ने कहा आगामी चुनावों में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस असम के अन्य विपक्षी दलों के साथ एकजुट होगी. उन्होंने कहा- "अपनी नवीनतम पहल 'राइजर पदुलित राइजर कांग्रेस' (जनता के द्वार पर जनता की कांग्रेस) के माध्यम से, हम 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. मैं व्यक्तिगत रूप से दरांग, बारपेटा और कुछ अन्य स्थानों पर इस अभियान में शामिल होऊंगा."

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से तैयार किए गए 'आकांक्षा बक्स' के माध्यम से राज्य भर के लोगों की उम्मीदों और सुझावों को एकत्र करना है. सिंह ने कहा कि 'राइजर पदुलित राइजर कांग्रेस' अभियान के दौरान, पार्टी सदस्य असम के कम से कम 150 समूहों और समुदायों के साथ बातचीत करेंगे ताकि सभी की चिंताओं और आकांक्षाओं को संकलित किया जा सके और उन्हें अपने चुनावी घोषणापत्र के जरिए पूरा करने के रास्ते खोजे जा सकें.

सिंह ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य विभिन्न समूहों-चाय बागान श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, छात्रों, युवाओं, वकीलों, सभी आदिवासी समुदायों, रेलवे कुलियों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण समुदायों तक पहुंचना है. उनके सुझावों का उपयोग हम अपने अभियान और चुनावी घोषणापत्र को आकार देने के लिए करेंगे."

असम में कांग्रेस की गठबंधन रणनीति का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य के अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ उनकी प्रारंभिक बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा, "हम जल्द से जल्द सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे." उन्होंने आगे बताया, "कांग्रेस के राज्य नेताओं ने रायजोर दल, वामपंथी दलों, असम जातीय परिषद और अन्य दलों के साथ परामर्श की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है."

सिंह ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "एआईयूडीएफ के साथ चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई गठबंधन नहीं होगा. एआईयूडीएफ भाजपा की 'बी' टीम है." चुनाव से पहले भाजपा और एजीपी (AGP) के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर सिंह ने कहा कि असम में भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं.

एआईसीसी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा, "वे (असम में एनडीए के नेता) भाजपा की कार्यप्रणाली से निराश हैं, क्योंकि भाजपा के लिए काम करते समय उन्हें अपनी विचारधारा के साथ समझौता करना पड़ रहा है."

असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पूर्व मंत्री बुबुल दास और तीन अन्य प्रमुख हस्तियां कांग्रेस में शामिल हो गई हैं. असम गण परिषद से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे बुबुल दास ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ली. इस दौरान एआईसीसी (AICC) महासचिव जितेंद्र सिंह, एपीसीसी (APCC) अध्यक्ष गौरव गोगोई और अन्य नेता उपस्थित थे.

पिछले सप्ताह कांग्रेस में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में एजीपी (AGP) के अशोक कुमार रॉय प्रधानी, चाय बागान समुदाय से गौतम धनवार और कार्बी आंगलोंग से डॉ. लोंकी तोगबी शामिल हैं. पिछले तीन महीनों में, असम में एनडीए (NDA) के 20 से अधिक नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं.

