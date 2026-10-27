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1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे कांग्रेसी, ‘वोट बचाओ देश बचाओ’ रैली को सफल बनाने की तैयारी

डॉ. शिवकुमार डहरिया की धनबाद में बैठक ( Etv Bharat )

धनबादः ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है. इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया धनबाद पहुंचे. सर्किट हाउस में जिलाध्यक्ष संतोष सिंह सहित पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई.

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन