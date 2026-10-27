1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे कांग्रेसी, ‘वोट बचाओ देश बचाओ’ रैली को सफल बनाने की तैयारी
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया धनबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 9:03 PM IST
धनबादः ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है. इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया धनबाद पहुंचे. सर्किट हाउस में जिलाध्यक्ष संतोष सिंह सहित पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई.
1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन
बैठक के बाद डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ आंदोलन चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.
दिल्ली में होने वाली रैली में मुद्दों को उठाया जाएगा
डॉ. डहरिया ने केंद्र की भाजपा सरकार और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच कथित मिलीभगत से राज्यों में सरकारें बनाए जाने का भी आरोप लगाया. कांग्रेस नेता के मुताबिक, दिल्ली में होने वाली रैली के जरिए इन मुद्दों को उठाया जाएगा.
जनता केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होगीः डॉ. डहरिया
उन्होंने कहा कि धनबाद दौरे का उद्देश्य पार्टी संगठन की गतिविधियों का जायजा लेने के साथ-साथ दिल्ली रैली की तैयारियों की समीक्षा करना है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर अभियान को मजबूत बनाने की अपील की. डॉ. डहरिया ने विश्वास जताया कि जनता केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर राजनीतिक बदलाव में अहम भूमिका निभाएगी.
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