सीमांचल में फिर दीवार बने ओवैसी! AIMIM से कड़ा मुकाबला, लेकिन कांग्रेस को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद

नई दिल्ली: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है. दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल जोर लगाए हुए हैं. 11 नवंबर को होने वाले मतदान में इंडिया ब्लॉक (महागठबंधन) को बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाकों में एआईएमआईएम को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद है.

बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 121 पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था और बाकी सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा. किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जैसे सीमांचल इलाके आमतौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनते हैं. बिहार में लगभग 18 प्रतिशत मुसलमान मतदाता हैं और कई सीटों पर उनकी संख्या के कारण उन्हें प्रभावशाली माना जाता है.

सीमावर्ती इलाके पहले कांग्रेस-राजद-वाम दलों के गठबंधन का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन 2020 में हैदराबाद स्थित एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटें, कोचाधामन, अमौर, बहादुरगंज, बैसी और जोकीहाट जीतकर विपक्षी गठबंधन को करारी शिकस्त दी.

एआईएमआईएम ने 2020 में 20 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 14 मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में थे. कुल मिलाकर, एआईएमआईएम को 5 सीटें और 1.24 प्रतिशत यानी 5,23,279 वोट मिले. बाद में, इसके चार विधायक राजद में शामिल हो गए.

2025 के विधानसभा चुनावों से पहले, एआईएमआईएम ने विपक्षी दल में शामिल होने के लिए इंडिया ब्लॉक से संपर्क किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है और केवल मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए चुनाव में शामिल हुई है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को मदद मिलती है.

2025 में, एआईएमआईएम 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आक्रामक प्रचार किया है और मुख्य रूप से कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है.

एआईएमआईएम का मुकाबला करने के लिए, कांग्रेस ने सीमांचल क्षेत्र में पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सलमान खुर्शीद, लोकसभा सांसद तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी सहित वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं की अपनी टुकड़ी को तैनात किया. प्रतापगढ़ी ने पूरे अभियान के दौरान लगभग 50 रैलियां कीं और सीमांचल क्षेत्र में काफी समय बिताया.

इंडिया ब्लॉक के सहयोगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य भर में लगभग 25 जनसभाओं को संबोधित किया और सांसद इकरा हसन को सीमावर्ती क्षेत्रों में विपक्षी गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए भेजा. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने इंडिया ब्लॉक को बढ़ावा देने के लिए 11 नवंबर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 9 नवंबर को अमौर सीट पर एआईएमआईएम के साथ प्रचार किया.