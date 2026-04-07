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'हमें आराम से बहुमत मिलने वाला है', केरल, असम और पुडुचेरी में कांग्रेस को बदलाव की उम्मीद

नई दिल्ली: कांग्रेस को केरल, असम और पुडुचेरी में बदलाव की उम्मीद है, जहां 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया. असम की सभी 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, नतीजे 4 मई को आएंगे.

असम में, कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष 2016 से सत्ता में काबिज एनडीए को हटाने की उम्मीद कर रही है. केरल में, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ 2016 से सत्ता में काबिज CPI-M की अगुवाई वाली एलडीएफ को हटाने की उम्मीद कर रही है. केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में, कांग्रेस-डीएमके-वीसीके गठबंधन 2021 से सत्ता में काबिज एनडीए को हटाने की उम्मीद कर रहा है.

कांग्रेस ने 9 अप्रैल के चुनावों से पहले मिले छोटे समय में दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में एक आक्रामक कैंपेन चलाने का फैसला किया था. पार्टी मैनेजरों के मुताबिक, उन्हें केरल और पुडुचेरी में पूरे कैंपेन के दौरान वापसी का यकीन था, लेकिन मंगलवार को कैंपेन खत्म होने के साथ ही उन्हें असम में भी बदलाव की उम्मीद हो गई थी.

दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में, राहुल गांधी ने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और केरल के मुख्यमंत्रियों पिनाराई विजयन, असम के हिमंत बिस्वा सरमा और पुडुचेरी के एन रंगासामी पर निशाना साधा और बदलाव की मांग की. उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस के अलग-अलग सामाजिक कल्याण वादों पर भी जोर दिया. फिर भी, यह केरल ही था, जहां लोस और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने असम और पुडुचेरी के मुकाबले कैंपेन में ज़्यादा समय बिताया.

केरल में कांग्रेस के कैंपेन का एक खास बिंदू सत्तारूढ़ LDF और बीजेपी के बीच कथित लिंक था, जिसने दक्षिणी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की. पुडुचेरी में भी, जहां बीजेपी सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है, कांग्रेस नेताओं ने भगवा पार्टी को टारगेट किया.

हालांकि, असम में, जहां बीजेपी सत्तारूढ़ NDA में बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई तब और तीखी हो गई जब कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर आरोप लगाए और बदले में उन्हें पुलिस एक्शन का सामना करना पड़ा.

असम के AICC सेक्रेटरी इंचार्ज पृथ्वीराज साठे ने ईटीवी भारत को बताया, "खेरा, जिन्होंने बस कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, के खिलाफ मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पता चलता है कि बीजेपी नेता घबरा गए हैं, आरोपों की जांच करने के बजाय, वे हमारे साथी को टारगेट कर रहे हैं."

साठे के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्य में कांग्रेस का कैंपेन मजबूत, लगातार और राज्य के करप्शन और भविष्य के वादों पर फोकस रहा है. साठे ने कहा, "भ्रष्टाचार यहां सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से मतदाता बदलाव की तलाश में हैं. स्टेट यूनिट चीफ गौरव गोगोई ने ज़्यादातर सीटों को कवर किया और भूपेश बघेल, सचिन पायलट, सैयद नसीर हुसैन और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दूसरे सीनियर AICC नेताओं ने पूरे राज्य में कैंपेन किया. हमें आराम से बहुमत मिलने वाला है."