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'हमें आराम से बहुमत मिलने वाला है', केरल, असम और पुडुचेरी में कांग्रेस को बदलाव की उम्मीद

असम के एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज पृथ्वीराज साठे ने कहा कि, असम चुनाव में पार्टी को आराम से बहुमत मिलने वाला है.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो) (ANI)
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By Amit Agnihotri

Published : April 7, 2026 at 7:38 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस को केरल, असम और पुडुचेरी में बदलाव की उम्मीद है, जहां 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया. असम की सभी 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, नतीजे 4 मई को आएंगे.

असम में, कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष 2016 से सत्ता में काबिज एनडीए को हटाने की उम्मीद कर रही है. केरल में, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ 2016 से सत्ता में काबिज CPI-M की अगुवाई वाली एलडीएफ को हटाने की उम्मीद कर रही है. केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में, कांग्रेस-डीएमके-वीसीके गठबंधन 2021 से सत्ता में काबिज एनडीए को हटाने की उम्मीद कर रहा है.

कांग्रेस ने 9 अप्रैल के चुनावों से पहले मिले छोटे समय में दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में एक आक्रामक कैंपेन चलाने का फैसला किया था. पार्टी मैनेजरों के मुताबिक, उन्हें केरल और पुडुचेरी में पूरे कैंपेन के दौरान वापसी का यकीन था, लेकिन मंगलवार को कैंपेन खत्म होने के साथ ही उन्हें असम में भी बदलाव की उम्मीद हो गई थी.

दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में, राहुल गांधी ने सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और केरल के मुख्यमंत्रियों पिनाराई विजयन, असम के हिमंत बिस्वा सरमा और पुडुचेरी के एन रंगासामी पर निशाना साधा और बदलाव की मांग की. उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस के अलग-अलग सामाजिक कल्याण वादों पर भी जोर दिया. फिर भी, यह केरल ही था, जहां लोस और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने असम और पुडुचेरी के मुकाबले कैंपेन में ज़्यादा समय बिताया.

केरल में कांग्रेस के कैंपेन का एक खास बिंदू सत्तारूढ़ LDF और बीजेपी के बीच कथित लिंक था, जिसने दक्षिणी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की. पुडुचेरी में भी, जहां बीजेपी सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है, कांग्रेस नेताओं ने भगवा पार्टी को टारगेट किया.

हालांकि, असम में, जहां बीजेपी सत्तारूढ़ NDA में बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई तब और तीखी हो गई जब कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर आरोप लगाए और बदले में उन्हें पुलिस एक्शन का सामना करना पड़ा.

असम के AICC सेक्रेटरी इंचार्ज पृथ्वीराज साठे ने ईटीवी भारत को बताया, "खेरा, जिन्होंने बस कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, के खिलाफ मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पता चलता है कि बीजेपी नेता घबरा गए हैं, आरोपों की जांच करने के बजाय, वे हमारे साथी को टारगेट कर रहे हैं."

साठे के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्य में कांग्रेस का कैंपेन मजबूत, लगातार और राज्य के करप्शन और भविष्य के वादों पर फोकस रहा है. साठे ने कहा, "भ्रष्टाचार यहां सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से मतदाता बदलाव की तलाश में हैं. स्टेट यूनिट चीफ गौरव गोगोई ने ज़्यादातर सीटों को कवर किया और भूपेश बघेल, सचिन पायलट, सैयद नसीर हुसैन और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दूसरे सीनियर AICC नेताओं ने पूरे राज्य में कैंपेन किया. हमें आराम से बहुमत मिलने वाला है."

2021 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने असम में 126 में से 29 सीटें जीती थीं. केरल में, UDF को लगभग 100 से 140 सीटें मिलने की उम्मीद है और वह अपने वादों के अलावा LDF सरकार की दो टर्म की एंटी-इनकंबेंसी (दो कार्यकाल की सत्ता विरोधी भावना) पर भी भरोसा कर रही है.

कांग्रेस के केरल इंचार्ज सेक्रेटरी बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "इसमें कोई शक नहीं कि एलडीएफ के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी है. लेकिन सबरीमला मंदिर से सोने की कथित चोरी के भावनात्मक मुद्दे ने भी वोटरों को यूडीएफ की तरफ मोड़ दिया है. इसके अलावा, वोटर बीजेपी के इस दावे से भी नाराज थे कि वह सरकार बनाने जा रही है और साथ ही इस बात से भी कि भगवा पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए LDF के साथ मिली हुई है."

AICC पदाधिकारी ने कहा कि UDF के डोर-टू-डोर कैंपेन, जिसमें राहुल गांधी ने पार्टी के सोशल वेलफेयर वादों पर फीडबैक लेने के लिए साइकिल चलाई और सरकारी बस में सफर किया, साथ ही प्रियंका का स्थानीय लोगों के बीच गारंटी कार्ड पर भरोसा न करना, ने पार्टी को वोटरों को लुभाने में मदद की.

संदीप ने कहा, "उन्हें हमारा जमीनी कैंपेन पसंद आया जिसमें हमारे टॉप नेताओं ने भी हिस्सा लिया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने निश्चित रूप से चुनाव अभियान में मदद की. इसके अलावा, कर्नाटक में हमारे मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने वोटरों को चुनावी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया."

राहुल ने केरल में एक दर्जन से ज्यादा चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित किया. जबकि प्रियंका ने राज्य में करीब 8 जनसभा में शामिल हुईं. लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के अलावा सचिन पायलट और दूसरों ने भी दक्षिणी राज्य में कैंपेन किया. यूडीएफ ने 2021 के चुनावों में 40 सीटें जीती थीं.

पुडुचेरी के AICC इंचार्ज गिरीश चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने केंद्रशासित प्रदेश में अच्छा चुनाव अभियान चलाया, जिसमें हमने राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया और दूसरी सोशल वेलफेयर गारंटी भी बताईं. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस, डीएमके गठबंधन यहां अच्छा प्रदर्शन करेगी.

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