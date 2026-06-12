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मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस का हल्लाबोल! चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर-मंतर पर किया 'सत्याग्रह'

मीनाक्षी नटराजन के चुनावी हलफनामे में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए नामांकन पत्र खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने विरोध शुरू किया है.

कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह
कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 1:31 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 1:53 PM IST

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में, कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर भारत चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ 'सत्याग्रह' विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विरोध कर रहे लोगों को बैनर पकड़े हुए देखा गया जिस पर लिखा था, 'पहले वोट चोरी, अब 'सीट चोरी' और फिर चुनाव आयोग की बेशर्म मनमानी.'

मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन/आवेदन को कथित तौर पर अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण तरीके से खारिज किए जाने के विरोध में सत्याग्रह आयोजित किया जा रहा है. साथ ही, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सामने पार्टी की सामूहिक आवाज उठाकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं के सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर किया सत्याग्रह (ETV Bharat)

देश और लोकतंत्र के लिए खतरा: मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा, 'देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जो देश के लिए एक मिसाल बने. अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देता है, तो मेरा मानना ​​है कि यह देश और लोकतंत्र के लिए खतरा होगा.' सुप्रीम कोर्ट को स्थिति पूरी तरह साफ है. वहां नियमों और कानूनों के जानकार लोग बैठे हैं. चुनाव आयोग बार-बार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है.

फैसला को बताया असंवैधानिक: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार ने बताया कि वे नटराजन के नॉमिनेशन पेपर खारिज करने के लिए ECI के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत था. उन्होंने कहा, 'हम सरकार और ECI के खिलाफ विरोध करेंगे क्योंकि उन्होंने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर भरने से रोका यह फैसला गलत और असंवैधानिक है.'

लगाया ये आरोप: यह घटनाक्रम तब हुआ जब चुनाव अधिकारियों ने मीनाक्षी नटराजन के चुनावी हलफनामे में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए. इस फैसले के बाद कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग पर अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया है. इस हफ्ते की शुरुआत में, कांग्रेस के 10 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर चिंता जताने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग और बीजेपी, दोनों की आलोचना की. उन्होंने दोनों के बीच 'जुगलबंदी' का आरोप लगाया और दावा किया कि जिसे उन्होंने सीट चोरी कहा, उसके कारण राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का नतीजा असल में वोटिंग से पहले ही तय हो गया था.

मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म: एक X पोस्ट में, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद, BJP और EC की जुगलबंदी ने 'सीट चोरी' के जरिए मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया. हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में क्या हुआ, इसे देखिए. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे. उन पर कोई केस भी लंबित नहीं था. फिर भी, EC ने BJP की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नामांकन रद्द कर दिया.' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए BJP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने फॉर्म अपना नाम गलत लिखा और जरूरी जानकारी भी नहीं दी, फिर भी ECI ने उन्हें गलतियों को ठीक करने का समय दिया.

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Last Updated : June 12, 2026 at 1:53 PM IST

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