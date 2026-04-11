15 अप्रैल को I.N.D.I.A. गठबंधन की रणनीतिक बैठक, महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा
यह मीटिंग महिला आरक्षण बिल में बदलाव पास करने के लिए 16-18 अप्रैल तक संसद के स्पेशल सेशन से एक दिन पहले हो रही है.
Published : April 11, 2026 at 8:27 AM IST
नई दिल्ली: 16 अप्रैल को शुरू होने वाले संसद के स्पेशल सेशन से एक दिन पहले, 15 अप्रैल को I.N.D.I.A. ब्लॉक की मीटिंग होगी. इसमें महिला आरक्षण बिल में केंद्र के प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की जाएगी और एक राय बनाई जाएगी.
केंद्र ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया है ताकि महिला रिजर्वेशन बिल में कुछ बदलाव पास किए जा सकें. बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है. इसे 2023 में संसद के दोनों सदनों ने पास किया था और बाद में भारत के राष्ट्रपति के साइन करने के बाद यह कानून बन गया.
यह कानून जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देता है, 2029 से लागू होना है जब देश भर में आबादी की गिनती और लोकसभा और विधानसभा सीटों का डिलिमिटेशन हो जाएगा. हालांकि, चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र के अचानक इस कानून को आगे बढ़ाने से विपक्ष को शक हो गया है.
विपक्ष को शक है कि केंद्र महिला बिल में कुछ बदलाव कर रहा है और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए चुपके से डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा सकता है, जहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे. सभी नतीजे 4 मई को आएंगे.
विपक्ष को केंद्र के इस कदम पर इसलिए भी शक है, क्योंकि सरकार ने महिला बिल और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 अप्रैल के बाद ऑल-पार्टी मीटिंग की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया था. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राज्य चुनावों के बीच में महिला बिल को जल्दबाजी में लाना 29 अप्रैल तक लागू रहने वाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा. हालाँकि, सरकार ने 2 अप्रैल को घोषित स्पेशल सेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया.
कांग्रेस I.N.D.I.A. ब्लॉक को लीड करती है ने महिला बिल और लोकसभा और विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 10 अप्रैल को अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की. सीडब्ल्यूसी ने उन संभावित कारणों पर चर्चा की कि केंद्र इस मुद्दे पर जल्दबाजी क्यों कर रहा है.
सीडब्ल्यूसी मीटिंग के दौरान जो विचार सामने आए, उनमें से एक यह था कि केंद्र महिला बिल को इसलिए आगे बढ़ा रहा है क्योंकि वह देश की इकॉनमी पर वेस्ट एशियन संकट के असर से लोगों का ध्यान हटाना चाहता था, साथ ही ईरान युद्ध को खत्म करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका से भी. सीडब्ल्यूसी सदस्यों को लगा कि पाकिस्तान की ऐसी भूमिका केंद्र की विदेश नीति की नाकामी को दिखाती है.
सीडब्ल्यूसी ने यह भी कहा कि भले ही कांग्रेस ने केंद्र से 2024 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण बिल लाने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने पहले जनगणना और लोकसभा और विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन को पूरा करने की जरूरत बताई थी. इन सभी मुद्दों पर अब 15 अप्रैल को I.N.D.I.A. ब्लॉक नेताओं की मीटिंग में चर्चा होगी, ताकि विपक्ष एकजुट होकर स्पेशल सेशन में जाए.
कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह सही है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक स्पेशल सेशन से पहले राष्ट्रीय महत्व के मामले पर चर्चा करे. कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने लोकल बॉडी में महिलाओं को आरक्षण दिया और 2023 से पहले महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए रेगुलर दबाव डाल रही थी.'
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि बीजेपी महिला बिल में बदलाव लाकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और उसका मकसद जनगणना को लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसीद आरक्षण लागू करने से अलग करना है. उन्होंने यह भी पूछा कि अगर केंद्र सरकार 2029 से कानून लागू करना चाहती है, तो वह 2023 से इस मुद्दे पर क्या कर रही है.
खान ने ईटीवी भारत से कहा, 'विपक्षी पार्टियों ने केंद्र से कहा था कि वह महिला बिल पर चर्चा के लिए एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाए और फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सुझाए गए बदलावों को पास करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाए. अगर यह 15 दिन के गैप के बाद किया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सरकार ने जिद दिखाई और 16-18 अप्रैल को स्पेशल सेशन बुला लिया.
वजह यह है कि उन्हें लगता है कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी. बीजेपी की तमिलनाडु में कोई मौजूदगी नहीं है. इसलिए, यह समझ से परे है कि वे स्पेशल सेशन बुलाने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं.'
उन्होंने कहा, 'जब विपक्षी पार्टियां मिलेंगी तो वे इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर एक आम राय पर पहुंचेंगे. I.N.D.I.A. ब्लॉक इस मुद्दे पर एक साथ है और उसे लगता है कि बीजेपी पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. सरकार को जवाब देना चाहिए कि उसने जनगणना पर कुछ क्यों नहीं किया, जो 2021 में होनी चाहिए थी और उसमें देरी हो रही है.
अगर वे चार साल तक इंतजार कर सकते थे, तो वे महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ पूरी तरह से चर्चा करने से पहले 15 दिन और इंतजार क्यों नहीं कर सकते? ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है, और यह सच है कि पूरे विपक्ष ने 2023 में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन किया था.'
टीएमसी के लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि सरकार ने विपक्ष की ऑल-पार्टी मीटिंग की मांग को नजरअंदाज किया और स्पेशल सेशन को जबरदस्ती पास करा रही है. आजाद ने ईटीवी भारत से कहा, 'उन्हें पार्लियामेंट में चीजो को जबरदस्ती पास कराने की आदत है. वे कभी विपक्ष को बोलने नहीं देते. वे अब भी वही कर रहे हैं.'
सांसद ने आगे कहा कि अगर बीजेपी महिला बिल पास कराने की कोशिश कर रही है, तो वह पश्चिम बंगाल में सफल नहीं होगी, जहाँ रूलिंग पार्टी ने अलग-अलग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में महिलाओं को लगभग 37 फीसदी का प्रतिनिधित्व दिया है.
आजाद ने कहा, 'हमारी पार्टी ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को लगभग 37 फीसदी का रिप्रेजेंटेशन दिया है. बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कोई सफलता नहीं मिलेगी.' केंद्र ने कहा है कि स्पेशल सेशन में महिला रिजर्वेशन बिल पर चर्चा होगी, लेकिन डीलिमिटेशन के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है, जिससे लोकसभा सीटों की गिनती 543 से 816 हो जाएगी.
खान ने कहा, 'पहले डीलिमिटेशन आबादी के आधार पर होता था. अब ऐसी अनकन्फर्म खबरें हैं कि सरकार सभी सीटों पर 50 परसेंट की बढ़ोतरी कर सकती है. यह एक गंभीर मामला है और इसे लागू करने से पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए.'