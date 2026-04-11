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15 अप्रैल को I.N.D.I.A. गठबंधन की रणनीतिक बैठक, महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (बीच में), पार्टी नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य के साथ शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई ( PTI )

By Amit Agnihotri 7 Min Read

नई दिल्ली: 16 अप्रैल को शुरू होने वाले संसद के स्पेशल सेशन से एक दिन पहले, 15 अप्रैल को I.N.D.I.A. ब्लॉक की मीटिंग होगी. इसमें महिला आरक्षण बिल में केंद्र के प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की जाएगी और एक राय बनाई जाएगी. केंद्र ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया है ताकि महिला रिजर्वेशन बिल में कुछ बदलाव पास किए जा सकें. बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है. इसे 2023 में संसद के दोनों सदनों ने पास किया था और बाद में भारत के राष्ट्रपति के साइन करने के बाद यह कानून बन गया. यह कानून जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देता है, 2029 से लागू होना है जब देश भर में आबादी की गिनती और लोकसभा और विधानसभा सीटों का डिलिमिटेशन हो जाएगा. हालांकि, चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र के अचानक इस कानून को आगे बढ़ाने से विपक्ष को शक हो गया है. विपक्ष को शक है कि केंद्र महिला बिल में कुछ बदलाव कर रहा है और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए चुपके से डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा सकता है, जहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे. सभी नतीजे 4 मई को आएंगे. विपक्ष को केंद्र के इस कदम पर इसलिए भी शक है, क्योंकि सरकार ने महिला बिल और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 अप्रैल के बाद ऑल-पार्टी मीटिंग की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया था. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राज्य चुनावों के बीच में महिला बिल को जल्दबाजी में लाना 29 अप्रैल तक लागू रहने वाले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा. हालाँकि, सरकार ने 2 अप्रैल को घोषित स्पेशल सेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया. कांग्रेस I.N.D.I.A. ब्लॉक को लीड करती है ने महिला बिल और लोकसभा और विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 10 अप्रैल को अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की. सीडब्ल्यूसी ने उन संभावित कारणों पर चर्चा की कि केंद्र इस मुद्दे पर जल्दबाजी क्यों कर रहा है. सीडब्ल्यूसी मीटिंग के दौरान जो विचार सामने आए, उनमें से एक यह था कि केंद्र महिला बिल को इसलिए आगे बढ़ा रहा है क्योंकि वह देश की इकॉनमी पर वेस्ट एशियन संकट के असर से लोगों का ध्यान हटाना चाहता था, साथ ही ईरान युद्ध को खत्म करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका से भी. सीडब्ल्यूसी सदस्यों को लगा कि पाकिस्तान की ऐसी भूमिका केंद्र की विदेश नीति की नाकामी को दिखाती है. सीडब्ल्यूसी ने यह भी कहा कि भले ही कांग्रेस ने केंद्र से 2024 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण बिल लाने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने पहले जनगणना और लोकसभा और विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन को पूरा करने की जरूरत बताई थी. इन सभी मुद्दों पर अब 15 अप्रैल को I.N.D.I.A. ब्लॉक नेताओं की मीटिंग में चर्चा होगी, ताकि विपक्ष एकजुट होकर स्पेशल सेशन में जाए. कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह सही है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक स्पेशल सेशन से पहले राष्ट्रीय महत्व के मामले पर चर्चा करे. कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने लोकल बॉडी में महिलाओं को आरक्षण दिया और 2023 से पहले महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए रेगुलर दबाव डाल रही थी.'