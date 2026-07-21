छात्रों के समर्थन में पीएम आवास के बाहर पहुंचे राहुल, प्रियंका और खड़गे, मांगा इस्तीफा
छात्रों के साथ हुई बर्बरता के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पहुंचे पीएम आवास. पढ़ें पूरी स्टोरी.
Published : July 21, 2026 at 4:04 PM IST
नई दिल्ली : शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पीएम आवास की ओर कूच कर गए. उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं. कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन किया.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "कल युवा छात्रों के साथ हुई बर्बरता के बारे में जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के घर तक मार्च कर रहे हैं. सरकार न तो कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है और न ही इस पर संसद में बहस करना चाहती है. भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए."
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi tweets, "We have marched to PM Modi’s house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. The Government doesn’t want to take any accountability or does it want to have a debate on it in Parliament. PM… pic.twitter.com/Nrp2L4JhSS— ANI (@ANI) July 21, 2026
राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन करने वालों में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य कई नेता मौजूद थे.
#WATCH | Delhi: Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others hold a protest at Lok Kalyan Marg, demanding the resignations of Prime Minister and Education Minister Dharmendra… pic.twitter.com/6YOl99JZ6l— ANI (@ANI) July 21, 2026
#WATCH | Delhi: Congress workers protesting at Lok Kalyan Marg have been detained by police.— ANI (@ANI) July 21, 2026
Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others are holdoing a protest demanding… pic.twitter.com/Lr1gSad4NS
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