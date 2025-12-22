असम में बांग्लादेशियों को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया
कांग्रेस ने कहा कि चुनाव वाले राज्य में वोटरों को बांटने के लिए झूठी बातें फैलाने के बजाय नौकरियां, शिक्षा, हेल्थकेयर मुख्य मुद्दे होने चाहिए.
Published : December 22, 2025 at 7:04 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी असम में बांग्लादेशियों को बसाना चाहती है और इन आरोपों को उत्तर-पूर्वी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक चाल बताया.
देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि पीएम असम में बाहरी लोगों का मुद्दा उठाकर वोटरों को बांट रहे हैं, जैसा कि उनकी पार्टी बीजेपी पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में कर रही है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं. कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कहा कि भगवा पार्टी ने बिहार और झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले भी यही मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में उन्हें भूल गई.
उन्होंने आगे कहा कि भगवा पार्टी लगभग 10 साल से असम में राज कर रही थी और 11 साल से केंद्र में सत्ता में थी और जरूरी चुनावों से कुछ महीने पहले इसे उठाने के बजाय बाहरी लोगों के मुद्दे को असरदार तरीके से सुलझा सकती थी. एआईसीसी के असम इंचार्ज सेक्रेटरी पृथ्वीराज साठे ने ईटीवी भारत से कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रधानमंत्री को विपक्ष को टारगेट करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है.
बांग्लादेशियों के मुद्दे पर पीएम के आरोप वोटरों को बांटने के लिए राजनीतिक चाल के अलावा और कुछ नहीं हैं. वे जानते हैं कि लोग उनकी अलोकप्रिय सरकार से परेशान हैं और अगले चुनाव मुश्किल होने वाले हैं. इसलिए, ऐसे मुद्दे.'
पीएम ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के चल रहे समरी इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर और असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन एसआर का विरोध कर रही है, क्योंकि वह सत्ता हथियाना चाहती है, जबकि भगवा पार्टी लोकल प्राइड को वापस लाना चाहती है.
साठे ने कहा, 'वे पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके पूर्व नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंटवारे से पहले पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी. कांग्रेस ने असल में 1971 में बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद कराया था. उन्होंने पहले बिहार और झारखंड चुनावों के दौरान बाहरी लोगों का मुद्दा उठाया था, लेकिन मिले या निकाले गए लोगों का कोई डेटा नहीं दिया.'
उन्होंने कहा, 'असम में एसआर किसी भी व्यक्ति को वोटर के तौर पर एनरोल करने की इजाजत देता है, भले ही वह राज्य में एक हफ़्ते से रह रहा हो. यह कैसा लॉजिक है और फिर वे कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाते हैं, जिसने कई बार कहा है कि 1971 से पहले राज्य में आए सभी लोगों को लोकल माना जाना चाहिए. हम पूरे राज्य में बीजेपी की नकली बातों का मुकाबला करेंगे.'
एआईसीसी पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान राजधानी गुवाहाटी में उनके पोस्टर लगाने में भारी मात्रा में सरकारी पैसा खर्च किया. कांग्रेस शनिवार को पीएम के इस आरोप से भी नाराज है कि सबसे पुरानी पार्टी 1947 से पहले ही असम को पूर्वी पाकिस्तान को सौंपने के लिए तैयार थी. कोई भी पीएम इतना गैर-ज़िम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है? केंद्र और नॉर्थ-ईस्ट में कांग्रेस की सरकारों ने असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट इलाके में शांति लाई.
असम समझौते पर साइन हुए नॉर्थ-ईस्ट के राज्य भरोसे के साथ भारत का हिस्सा बने और सालों से चले आ रहे जातीय झगड़े सुलझे. यह सब देश के हित में कांग्रेस के कामों की वजह से मुमकिन हुआ. बीजेपी के राज में मणिपुर कई सालों से अस्थिर है, और लोकल कम्युनिटी के बीच तनाव अपने चरम पर है.
बांग्लादेश के नेता अपने मैप में नॉर्थ-ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा रहे हैं, वहां हिंदुओं जैसे माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, और हमारे देश में घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं. असम के एआईसीसी इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी नाकामियों पर भी इस सरकार को कोई शर्म नहीं आती.
उन्होंने कहा, 'असम कई संकटों से जूझ रहा है, जैसे खराब एजुकेशन और हेल्थकेयर सिस्टम, टूटी सड़कें, पीने के पानी की कमी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार. राज्य के लोग बदलाव, सम्मान और जवाबदेह शासन चाहते हैं, और यह बदलाव लोगों से ही आएगा.' कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बंटवारे के समय असम को पाकिस्तान को देने के पीएम के आरोपों को झूठा बताया.
असम को पाकिस्तान को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं था. असम एक हिंदू-बहुल प्रांत था और बंटवारे की योजना के तहत इसे कभी भी पाकिस्तान के लिए तय नहीं किया गया था. सवाल सिर्फ असम के सिलहट जिले पर था, जो मुस्लिम-बहुल इलाका है. जुलाई 1947 में, ब्रिटिश राज में एक रेफरेंडम हुआ था.
उस रेफरेंडम में सिलहट ने ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वोट किया. यह कांग्रेस का फैसला नहीं था, बल्कि आजादी से पहले हुआ वोट था. असम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की कोशिशों की वजह से करीमगंज सब-डिवीजन को भारत में बनाए रखा गया.
इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि कांग्रेस ने एक पार्टी के तौर पर असम को पाकिस्तान को देने की साजिश की थी. बंटवारा ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी, मुस्लिम लीग की मांगों और सिविल वॉर के डर की वजह से हुआ, टैगोर ने ईटीवी भारत को बताया.
