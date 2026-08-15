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पीएम मोदी की 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार- 'यह घबराहट का संकेत है'

लाल किले से पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को 'मास्टर एब्यूजर' कहते हुए कई गंभीर आरोप लगाए.

Jairam Ramesh
कांग्रेस नेता जयराम रमेश. यह तस्वीर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 की है. नई दिल्ली में 24 अकबर रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 2:12 PM IST

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सल' अभी भी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग मौका ढूंढते रहते हैं हिंसा और अशांति फैलाने के लिए, समाज को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और इन्हें पहचानकर अलग-थलग करना जरूरी है.

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "दिमागी नक्सल" वाले बयान पर पलटवार किया है. इसे उनकी "घबराहट का पक्का संकेत" बताया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले अपने विरोधियों को "अर्बन नक्सल" कहा था और अब वे उन्हें "दिमागी नक्सल" कह रहे हैं. उन्होंने मोदी को राजनीति विज्ञान का "मास्टर एब्यूजर" (गाली देने या अपशब्द कहने में माहिर) करार दिया.

जयराम रमेश सोशल मीडिया एक्स (X) पर एक पोस्ट में लिखा- "पहले उन्होंने अपने विरोधियों को 'अर्बन नक्सल' कहा। अब वे उन्हें 'दिमागी नक्सल' कह रहे हैं. यह उनकी घबराहट का साफ संकेत है. यह अलग बात है कि अंत में वे वही सब काम करते हैं जिसकी मांग ये तथाकथित 'अर्बन नक्सल' या अब 'दिमागी नक्सल' कर रहे होते हैं या जिसका समर्थन करते हैं."

अपने पोस्ट में जयराम रमेश, पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसते हुए लिखते हैं- "यह यूं ही नहीं है कि PM के पास 'एंटायर पॉलिटिकल साइंस' में MA की डिग्री है, जो वे मास्टर एब्यूजर हैं."

बाद में, कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दो-तीन साल पहले प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों को "अर्बन नक्सल" (शहरी नक्सल) कहा था. उन्होंने कहा, "तब संसद में 'अर्बन नक्सल' की परिभाषा को लेकर एक सवाल पूछा गया था और गृह मंत्री ने कहा था कि अर्बन नक्सल की कोई परिभाषा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है."

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "आज प्रधानमंत्री लाल किले से अपने राजनीतिक विरोधियों को 'दिमागी नक्सल' कह रहे हैं. हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री उन्हीं मांगों को मान लेते हैं जो अर्बन नक्सल उठाते हैं. दो साल पहले उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना की मांग अर्बन नक्सल की सोच है. अब एक साल बाद, मोदी सरकार खुद जाति जनगणना कराने जा रही है. पहले उन्हें 'अर्बन नक्सल' कहकर गाली दो और फिर बाद में उनकी सारी मांगें मान लो." उन्होंने कहा कि 12 साल बाद भी प्रधानमंत्री के राजनीतिक भाषण में कुछ भी नया नहीं था और इसमें वही पुराने दावे थे जो शुरुआत से किए जा रहे हैं.

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