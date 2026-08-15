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पीएम मोदी की 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार- 'यह घबराहट का संकेत है'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश. यह तस्वीर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 की है. नई दिल्ली में 24 अकबर रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था. ( IANS )