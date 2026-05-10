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'जिन्होंने अपने मार्गदर्शकों को किनारे किया...', कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार

नई दिल्ली: कांग्रेस ने पीएम मोदी के 'DMK की पीठ में छुरा घोंपने' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने अपने मार्गदर्शकों को किनारे कर दिया और कई चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दिया, उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए.

बेंगलुरु में बीजेपी के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए पुरानी सहयोगी DMK को छोड़कर नई पार्टी TVK को समर्थन करने का जिक्र किया. साथ ही, केरल में मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा में देरी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन UDF को बहुमत मिला है. साथ ही, कर्नाटक में कथित अस्थिरता को लेकर भी उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार के बीच कथित तौर पर सत्ता की खींचतान चल रही है. पिछले कुछ महीनों में यह मुद्दा कई बार सामने आया है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है.

प्रधानमंत्री मोदी की यह बात उस दिन आई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे. उन्होंने TVK के साथ एकजुटता दिखाई थी. TVK ने 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीटें जीतकर राज्य की दो बड़ी द्रविड़ पार्टियों DMK और AIADMK को चौंका दिया था.

कांग्रेस ने हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में DMK के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार का रास्ता बनाने के लिए उसने TVK को अपने पांच विधायकों का समर्थन देने में देर नहीं लगाई. कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसने TVK को इसलिए समर्थन दिया ताकि 'सांप्रदायिक' बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सके, जो AIADMK के साथ अपने गठबंधन के जरिये राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी.

राहुल गांधी ने सरकार बनाने के लिए TVK के साथ कांग्रेस के गठबंधन को तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग के तौर पर सराहा, जहां कांग्रेस 60 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है. DMK इन घटनाओं से साफ तौर पर परेशान थी, लेकिन तमिलनाडु के विकास के लिए उसने छह महीने तक नई गठबंधन सरकार को परेशान नहीं करने का फैसला किया.

तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडणकर ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए क्योंकि उन्होंने भगवा पार्टी में अपने ही मार्गदर्शकों को दरकिनार कर दिया था और गलत तरीकों से राज्यों में कई विपक्षी सरकारों को गिराने का समर्थन किया.

चोडणकर ने ईटीवी भारत से कहा, "प्रधानमंत्री समेत BJP के मौजूदा नेतृत्व ने अपने मार्गदर्शकों एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को योजनाबद्ध तरीके से दरकिनार करके अपना राजनीतिक करियर बनाया, जब वे ऐसा नहीं चाहते थे. क्या वह मास्टरस्ट्रोक था? बीजेपी ने पहले भी गलत तरीकों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकारों को गिराया है. इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की नीलामी कैसे की जाती है. भगवा पार्टी ने कई विरोधी नेताओं को भ्रष्ट बताकर उन्हें अपने में शामिल किया और पदोन्नति दी. फिर भी, TVK को समर्थन करने के लिए हमें निशाना बनाने की उनकी हिम्मत है. तमिलनाडु के लोगों ने देखा है कि कैसे भगवा पार्टी ने मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण में देरी करने के लिए राज्यपाल के ऑफिस के जरिये राजनीति की, जबकि TVK के पास सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश था. तमिलनाडु संविधान को महत्व देता है और भगवा पार्टी को हमेशा अस्वीकार करेगा."