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सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार? कर्नाटक में नेतृत्व का मुद्दा फिर गरमाया, 26 मई को कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक

नई दिल्ली: कांग्रेस आलाकमान के साथ 26 मई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच अहम बैठक होने वाली है. उससे एक दिन पहले ही सोमवार को कर्नाटक में नेतृत्व का मुद्दा फिर से गरमा गया.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार की बैठक 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के बारे में है, जिसमें कर्नाटक की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं. साथ ही आने वाले एमएलसी चुनाव पर भी मंथन होगा. कांग्रेस को खाली हो रही सात में से 4 सीटों पर जीत की उम्मीद है. साथ ही कुछ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है.

इसके अलावा, अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि 26 मई को होने वाली अहम बैठक में हाल ही में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर और मतदाता सूची के प्रस्तावित समरी इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर भी बात होने की संभावना है.

कर्नाटक में नेतृत्व बदलने की अटकलें कई महीनों से खबरों में हैं, क्योंकि राज्य इकाई के चीफ और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खेमे ने दिल्ली में कैंप करके उनके प्रमोशन की मांग की और आलाकमान से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की. ​​बदले में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खेमे ने भी पार्टी हाईकमान से लॉबिंग की और दक्षिणी राज्य में जैसा है वैसा ही बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया.

इन अटकलों की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई घटनाओं से हुई, जब कर्नाटक कांग्रेस के राज्य इकाई प्रमुख डीके शिवकुमार की नेतृत्व में बीजेपी को हराकर 135/224 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. डीके शिवकुमार, जिन्हें मुख्यमंत्री बनने की बहुत उम्मीदें थीं, अपना मौका चूक गए क्योंकि हाईकमान ने पुराने और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चुना, जिनकी साफ छवि और सोशल इंजीनियरिंग राज्य के शीर्ष कार्यकारी पद के लिए सबसे सही लग रही थी.

डीके शिवकुमार को लाने का कैंपेन राज्य सरकार के अपना आधा कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद शुरू हुआ और यह बीच में नेतृत्व बदलने के एक अपुष्ट वादे पर आधारित था. हाल ही में, जब कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस चीफ खड़गे से बेंगलुरु में रिपोर्टरों ने नेतृत्व बदलने के सवाल का सामना किया, तो उन्होंने कहा कि हाईकमान जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी दोनों को दिल्ली बुलाएगा.

कर्नाटक के एआईसीसी इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 26 मई की बैठक आने वाले राज्यसभा चुनावों पर थी और उन्होंने किसी भी दूसरी अटकलों को खारिज कर दिया.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस समय नेतृत्व में बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन सिद्धारमैया कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है. अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अगर हाईकमान कैबिनेट में फेरबदल के लिए हरी झंडी देता है, तो डीके शिवकुमार कैंप के वे विधायक जो कुछ समय पहले हाईकमान से मिले थे, उन्हें राज्य सरकार में जगह मिल सकती है.

विधायकों से जुड़ा एक और जरूरी मुद्दा पार्टी से तीन राज्यसभा उम्मीदवारों की पहचान करना होगा. तीनों में से, एक साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रिपीट होगा, जो सदन में विपक्ष के नेता हैं और संसद सत्र के दौरान नियमित तौर पर इंडिया ब्लॉक बैठकों का समन्वय भी करते हैं. अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि बाकी दो सीटों के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन हाईकमान को यह फैसला करना होगा कि कर्नाटक से जुड़े लोगों को नामांकित किया जाए या किसी बाहरी को मौका दिया जाए.