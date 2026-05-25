ETV Bharat / bharat

सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार? कर्नाटक में नेतृत्व का मुद्दा फिर गरमाया, 26 मई को कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में से कौन कर्नाटक का नेतृत्व करेगा. इसको लेकर फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है.

congress-high-command-to-meet-karnataka-cm-dycm-on-may-26-over-rs-polls-sir-and-fuel-hike-impact
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : May 25, 2026 at 7:33 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस आलाकमान के साथ 26 मई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच अहम बैठक होने वाली है. उससे एक दिन पहले ही सोमवार को कर्नाटक में नेतृत्व का मुद्दा फिर से गरमा गया.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार की बैठक 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के बारे में है, जिसमें कर्नाटक की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं. साथ ही आने वाले एमएलसी चुनाव पर भी मंथन होगा. कांग्रेस को खाली हो रही सात में से 4 सीटों पर जीत की उम्मीद है. साथ ही कुछ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है.

इसके अलावा, अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि 26 मई को होने वाली अहम बैठक में हाल ही में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर और मतदाता सूची के प्रस्तावित समरी इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर भी बात होने की संभावना है.

कर्नाटक में नेतृत्व बदलने की अटकलें कई महीनों से खबरों में हैं, क्योंकि राज्य इकाई के चीफ और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खेमे ने दिल्ली में कैंप करके उनके प्रमोशन की मांग की और आलाकमान से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की. ​​बदले में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खेमे ने भी पार्टी हाईकमान से लॉबिंग की और दक्षिणी राज्य में जैसा है वैसा ही बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया.

इन अटकलों की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई घटनाओं से हुई, जब कर्नाटक कांग्रेस के राज्य इकाई प्रमुख डीके शिवकुमार की नेतृत्व में बीजेपी को हराकर 135/224 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. डीके शिवकुमार, जिन्हें मुख्यमंत्री बनने की बहुत उम्मीदें थीं, अपना मौका चूक गए क्योंकि हाईकमान ने पुराने और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चुना, जिनकी साफ छवि और सोशल इंजीनियरिंग राज्य के शीर्ष कार्यकारी पद के लिए सबसे सही लग रही थी.

डीके शिवकुमार को लाने का कैंपेन राज्य सरकार के अपना आधा कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद शुरू हुआ और यह बीच में नेतृत्व बदलने के एक अपुष्ट वादे पर आधारित था. हाल ही में, जब कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस चीफ खड़गे से बेंगलुरु में रिपोर्टरों ने नेतृत्व बदलने के सवाल का सामना किया, तो उन्होंने कहा कि हाईकमान जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी दोनों को दिल्ली बुलाएगा.

कर्नाटक के एआईसीसी इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 26 मई की बैठक आने वाले राज्यसभा चुनावों पर थी और उन्होंने किसी भी दूसरी अटकलों को खारिज कर दिया.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि इस समय नेतृत्व में बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन सिद्धारमैया कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है. अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अगर हाईकमान कैबिनेट में फेरबदल के लिए हरी झंडी देता है, तो डीके शिवकुमार कैंप के वे विधायक जो कुछ समय पहले हाईकमान से मिले थे, उन्हें राज्य सरकार में जगह मिल सकती है.

विधायकों से जुड़ा एक और जरूरी मुद्दा पार्टी से तीन राज्यसभा उम्मीदवारों की पहचान करना होगा. तीनों में से, एक साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रिपीट होगा, जो सदन में विपक्ष के नेता हैं और संसद सत्र के दौरान नियमित तौर पर इंडिया ब्लॉक बैठकों का समन्वय भी करते हैं. अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि बाकी दो सीटों के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन हाईकमान को यह फैसला करना होगा कि कर्नाटक से जुड़े लोगों को नामांकित किया जाए या किसी बाहरी को मौका दिया जाए.

हाईकमान और राज्य नेतृत्व के बीच जिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, उनमें हाल ही में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सरकारी खजाने पर पड़ने वाला असर भी शामिल है, जिससे चुनावी वादों के तहत कई सामाजिक कल्याण योजनाओं को फंड मिलता है.

कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बीके हरिप्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "ईंधन की कीमतें बढ़ाना कर्नाटक के लिए बहुत ज्यादा है." उन्होंने कहा, "इस बेरहम सरकार ने हर घर को असहनीय महंगाई से कुचल दिया है, जबकि बेशर्मी से विकास का प्रचार कर रही है."

बीके हरिप्रसाद ने आगे कहा कि, खाने की चीजों की कीमतों से लेकर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तक, सब कुछ फिर से बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब, मिडिल क्लास, किसान, मजदूर और छोटे बिजनेस वालों को होगा. उन्होंने आगे कहा कि, लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भाजपा नेता खोखले भाषणों और नकली राष्ट्रवाद से नागरिकों को लेक्चर दे रहे हैं.

बीके हरिप्रसाद ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "भाजपा सरकार ने शासन को आम भारतीयों पर एक संगठित हमले में बदल दिया है. जब भाजपा नेता वोट के लिए उनके दरवाजे खटखटाने आएं, तो लोगों को यह धोखा याद रखना चाहिए. अपने राजनीतिक ड्रामा और नाकामियों को फंड करने के लिए नागरिकों के साथ ATM जैसा बर्ताव करने के लिए उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से बाहर निकाल देना चाहिए." कांग्रेस जल्द ही प्रस्तावित SIR के खिलाफ पूरे राज्य में कैंपेन शुरू करेगी.

कांग्रेस के कर्नाटक सेक्रेटरी और इंचार्ज अभिषेक दत्त ने ईटीवी भारत को बताया, “हम SIR का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमने देखा है कि बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में इसका इस्तेमाल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे किया गया."

कांग्रेस की पदाधिकारी और पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने भी आने वाले SIR और राज्य की अर्थव्यवस्था पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के संभावित असर पर ऐसी ही राय दी.

निंबालकर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने अपने सभी चुनावी वादे पूरे किए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल हैं. मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय भी है और उन्होंने पहले भी कई बजट पेश किए हैं. वह अपना काम जानते हैं और किसी भी राज्य सरकार को इस तरह की लापरवाही और बेवजह ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सरकारी वित्त पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखना होगा. यह सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, केंद्र की नीतियों की वजह से पूरे देश पर बोझ पड़ रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "हमने देखा है कि SIR के बाद बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ. हमें राज्य में इस काम को लेकर सावधान रहने की जरूरत है."
ये भी पढ़ें: कर्नाटक के गृह मंत्री पर FIR के आदेश, कबड्डी में 500 रुपये की शर्त लगाकर मुश्किल में फंसे जी परमेश्वर

TAGGED:

KARNATAKA CM K SIDDARAMAIAH
KARNATAKA DEPUTY CM DK SHIV KUMAR
LEADERSHIP CHANGE
KARNATAKA POLITICS
LEADERSHIP CHANGE KARNATAKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.