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उत्तराखंड पर कांग्रेस हाईकमान का फोकस, लगातार दौरों से बढ़ी चुनावी सक्रियता, इन मुद्दों पर सबसे गंभीर

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान गंभीर नजर आ रहा है. मुद्दों को उठाने के साथ लगातार दौरों ने गंभीरता बढ़ाई. रिपोर्ट-नविन उनियाल

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उत्तराखंड पर कांग्रेस हाईकमान का फोकस (VIDEO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2026 at 7:54 PM IST

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देहरादून: अक्सर चुनाव के दौरान कांग्रेस हाईकमान का उत्तराखंड को लेकर गंभीर ना होना सुर्खियों में रहा है. लेकिन इस बार के हालात और राजनीतिक गतिविधियां इसके ठीक उलट दिख रही हैं. स्थिति ये है कि राहुल गांधी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आ चुके हैं और अब प्रियंका गांधी भी जल्द प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं. यही नहीं, उत्तराखंड से जुड़े तमाम संगठनों से भी राहुल गांधी दिल्ली में मिल रहे हैं. ऐसे में साफ है कि इस बार राहुल गांधी का फोकस उत्तराखंड पर है.

उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस के लिए मुकाबला 'करो या मरो' की स्थिति जैसा बन गया है. राज्य में भाजपा लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है. ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के जीत के सिलसिले को रोकने की है. यही वजह है कि इस बार चुनाव से करीब पांच से छह महीने पहले ही कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड को लेकर पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है.

उत्तराखंड पर कांग्रेस हाईकमान का फोकस (VIDEO-ETV Bharat)

राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं. प्रियंका गांधी भी जल्द प्रदेश के दौरे पर आने वाली हैं. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अभी से राजनीतिक माहौल तैयार करने में जुट गई है.

राहुल और खड़गे का दौरा: राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा भी इस सक्रियता की बड़ी तस्वीर पेश करता है. मौसम खराब होने के कारण उनका पहला दौरा रद्द हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोबारा प्रदेश पहुंचकर युवाओं को संबोधित किया. वहीं, पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड पहुंचकर लगातार दो दिनों तक पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की.

कांग्रेस हाईकमान की सक्रियता सिर्फ प्रदेश दौरे तक सीमित नहीं है. उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भी राहुल गांधी दिल्ली में समय दे रहे हैं. हाल ही में बेरोजगार संगठन के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश के बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इसके अलावा अंकिता के माता-पिता से भी राहुल गांधी दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं. पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे उत्तराखंड के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी राहुल गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की है.

सार्वजनिक मंचों पर उत्तराखंड के मुद्दे: राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड के मुद्दों को लगातार सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों में जगह दिया जाना भी हाईकमान के फोकस का संकेत माना जा रहा है. यानी चुनाव से पहले कांग्रेस सिर्फ संगठन को सक्रिय करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग वर्गों और मुद्दों से सीधे जुड़ने की रणनीति पर भी काम कर रही है.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमेंद्र बिष्ट का कहना है कि, लोगों का विश्वास राज्य और केंद्र सरकार से उठ चुका है और राहुल गांधी की देशभर में स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि उत्तराखंड के तमाम संगठन राहुल गांधी पर भरोसा जताकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि,

राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और जल्द ही प्रियंका गांधी भी प्रदेश के दो जिलों में कार्यक्रम करेंगी. इसके लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है.
-अमेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस-

कांग्रेस की रणनीति में एक और पहलू सामने आ रहा है. कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उत्तराखंड बुलाने की तैयारी है. इसके जरिए पार्टी प्रदेश की जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि दूसरे राज्यों में कांग्रेस सरकारें किस तरह की योजनाएं चला रही हैं और उत्तराखंड में भी ऐसी योजनाओं की कितनी जरूरत है.

भाजपा का कटाक्ष: हालांकि, भाजपा कांग्रेस हाईकमान की इस सक्रियता को अलग नजरिए से देख रही है. भाजपा का कहना है कि,

राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान भले ही उत्तराखंड पर ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हों, लेकिन इसकी वजह राज्य को लेकर चिंता नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में हार का डर है.
-मथुरा दत्त जोशी, प्रवक्ता, भाजपा-

चुनाव में अभी कई महीने का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की लगातार बढ़ती सक्रियता से इतना जरूर साफ है कि इस बार उत्तराखंड को पार्टी ने चुनावी रणनीति में अहम जगह दी है. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अब प्रियंका गांधी की सक्रियता के साथ कांग्रेस प्रदेश के मुद्दों, संगठनों और मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश में जुटी है. ऐसे में देखना होगा कि हाईकमान का यह फोकस चुनावी नतीजों में कांग्रेस के लिए कितना असरदार साबित होता है.

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