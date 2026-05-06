ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में TVK की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन देने का ऐलान

डीएमके के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने कहा कि दक्षिणी राज्य में सेक्युलर सरकार के लिए जनादेश है और वह किसी भी तरह से बीजेपी और उसके प्रॉक्सी को तमिलनाडु की सरकार चलाने नहीं देना चाहती.' कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलवार शाम को पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के इंचार्ज गिरीश चोडांकर समेत दूसरे लोग शामिल हुए. मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गनाइजेशन, केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी लीडरशिप ने दक्षिणी राज्य में चुनाव के बाद के हालात पर चर्चा की.

सूत्रों ने कन्फर्म किया कि तमिलनाडु कांग्रेस की पीएसी ने एकमत से टीवीके नेता थिरु विजय को तमिलनाडु में सेक्युलर सरकार बनाने के लिए सपोर्ट देने का फैसला किया. इससे पहले दिन में कांग्रेस ने दावा किया कि विजय ने राज्य में सरकार बनाने के लिए उसका समर्थन मांगा था और बताया कि उसकी लीडरशिप ने राज्य यूनिट को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर आखिरी फैसला लेने का निर्देश दिया है.

पार्टी के तमिलनाडु मामलों के एआईसीसी इंचार्ज गिरीश चोडनकर ने टीवीके को समर्थन देने पर फैसला करने के लिए कमिटी की मीटिंग बुलाई थी. सूत्रों ने बताया कि मीटिंग जूम पर हुई थी और सीनियर सदस्यों ने एक्टर से नेता बने विजय को समर्थन देने के पक्ष में अपनी राय दी, जिनकी पार्टी ने इस साल अपने पहले चुनावों में इतिहास रचा है.

नई दिल्ली/चेन्नई: एक बड़े डेवलपमेंट में तमिलनाडु कांग्रेस ने राज्य में 'सेक्युलर सरकार' बनाने के लिए टीवीके लीडर विजय को समर्थन देने के अपने फैसले का ऐलान किया. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को समर्थन देने का फैसला मंगलवार देर रात तमिलनाडु कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की एक अर्जेंट मीटिंग में लिया गया.

उन्होंने कहा, 'टीवीके प्रेसिडेंट थिरु विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है.' कांग्रेस का साफ मानना ​​है कि तमिलनाडु में एक सेक्युलर सरकार के लिए जनादेश है जो संविधान की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए कमिटेड है. कांग्रेस का पक्का इरादा है कि बीजेपी और उसके एजेंट किसी भी तरह से तमिलनाडु की सरकार न चलाएं.

वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) को चुनावी नतीजों में राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थिरु विजय की रिक्वेस्ट पर आखिरी फैसला लेने का निर्देश दिया है. इससे पहले टीवीके चीफ विजय ने एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और लिखा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता को कॉल और शुभकामनाओं के लिए मेरा दिल से धन्यवाद. हम पब्लिक सर्विस में बेहतरीन काम करने और अपने राज्य के कल्चरल माहौल को बनाए रखने के लिए कमिटेड रहेंगे, जिसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है. पॉलिटिक्स से परे हम तमिलनाडु के लोगों की भलाई को प्राथमिकता देंगे.'

राहुल गांधी ने सोमवार को विजय से बात की और टीवीके के शानदार नतीजे पर उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जनादेश युवाओं की उभरती आवाज को दिखाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही किया जाएगा. राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के लोगों की रक्षा और सेवा करती रहेगी.' कांग्रेस ने तमिलनाडु में पांच सीटें जीती हैं.

विजय की टीवीके ने 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु असेंबली में 108 सीटें जीती, जो आधे से कम है. उन्हें सिंपल मेजॉरिटी वाली सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत है. रिजल्ट सोमवार को ही घोषित किए गए थे. कांग्रेस ने पांच सीटें जीती हैं, जबकि पट्टाली मक्कल काची (PMK) को चार सीटें मिली हैं. सीपीआई और सीपीआई-एम (CPI-M) को दो-दो सीटें मिली हैं.

अभी तक की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने 59 सीटें जीती हैं, जबकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने 47 सीटें जीती है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सिर्फ एक सीट जीती है, और देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) ने भी एक सीट जीती जबकि वीसीके ने दो सीटें जीती हैं. कांग्रेस ने डीएमके के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि भाजपा का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था.