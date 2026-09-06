ETV Bharat / bharat

कांग्रेस हाईकमान ने क्यों बदला पंजाब और गुजरात का प्रभारी, पार्टी की रणनीति क्या है? जानें

नई दिल्ली: कांग्रेस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए शनिवार को सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी और रणदीप सुरजेवाला को गुजरात का नया प्रभारी बनाया. दोनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पार्टी में किए गए फेरबदल में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह ली है, जिनके कार्यकाल में कांग्रेस की पंजाब यूनिट में तीखे मतभेद देखने को मिले थे.

हालांकि बघेल ने पंजाब यूनिट को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और पूर्व मंत्री एसएस रंधावा के गुटों के बीच मतभेद की खबरें कुछ समय से हाईकमान के लिए चिंता का विषय बनी हुई थीं.

चन्नी एक दलित नेता हैं, और वह चाहते हैं कि उन्हें राज्य इकाई का प्रमुख बनाया जाए, लेकिन हाईकमान ने वडिंग को बनाए रखा. इससे बागी खेमा भड़क गया और उसने बघेल के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए.

पंजाब के नए प्रभारी के रूप में सचिन पायलट की नियुक्ति विपक्ष के नेता राहुल गांधी के राज्य इकाई में एकता दिखाने के लिए बस यात्रा शुरू करने से कुछ दिन पहले हुई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पायलट के सामने न सिर्फ राज्य की टीम को एकजुट करने की चुनौती है, बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राहुल गांधी का अभियान सफल हो और कांग्रेस राज्य की सत्ता आम आदमी पार्टी (AAP) से वापस छीन सके, जो 2022 में देश की सबसे पुरानी पार्टी को हराकर सत्ता में आई थी.

पंजाब के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "हाईकमान ने इस फैसले पर जरूर सोचा होगा. यह उनका अधिकार है. प्रभारी कौन है, इसमें बदलाव का समय जरूरी नहीं है. मुझे लगता है कि पायलट एक प्रगतिशील और ऊर्जावान नेता हैं. उनका मार्गदर्शन हमें राज्य में पार्टी को आगे ले जाने और 2027 का चुनाव जीतने में मदद करेगा. लोग बदलाव चाहते हैं और इसे लाएंगे. जहां तक ​​एकता की बात है, एक बार जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी तो राज्य का माहौल पूरी तरह से हमारे पक्ष में बदल जाएगा. राज्य इकाई में एकता दिखेगी. यहां-वहां कुछ आवाजें उठी हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सबसे कोई फर्क पड़ेगा."

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को असम का प्रभारी बनाया गया है, जहां वह मई में हुए विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक थे, जिसमें NDA ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी. ​​अब उनके सामने पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए राज्य इकाई के प्रमुख गौरव गोगोई के साथ मिलकर काम करने की मुश्किल चुनौती है. बघेल ने जितेंद्र सिंह की जगह ली है, जिन्होंने असम चुनाव में हार के बाद ही इस्तीफा दे दिया था.

एक और अहम नियुक्ति कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की है, जो गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक की जगह लेंगे. गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है और कांग्रेस पिछले 30 वर्षों से राज्य में सत्ता से बाहर है.