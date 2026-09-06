ETV Bharat / bharat

कांग्रेस हाईकमान ने क्यों बदला पंजाब और गुजरात का प्रभारी, पार्टी की रणनीति क्या है? जानें

पार्टी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने राज्यों की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रभारियों को बदला गया हैं.

Congress high command announces new in-charge after thinking through situation in states, Party insiders
राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल (ANI)
author img

By Amit Agnihotri

Published : September 6, 2026 at 3:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए शनिवार को सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी और रणदीप सुरजेवाला को गुजरात का नया प्रभारी बनाया. दोनों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पार्टी में किए गए फेरबदल में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह ली है, जिनके कार्यकाल में कांग्रेस की पंजाब यूनिट में तीखे मतभेद देखने को मिले थे.

हालांकि बघेल ने पंजाब यूनिट को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और पूर्व मंत्री एसएस रंधावा के गुटों के बीच मतभेद की खबरें कुछ समय से हाईकमान के लिए चिंता का विषय बनी हुई थीं.

चन्नी एक दलित नेता हैं, और वह चाहते हैं कि उन्हें राज्य इकाई का प्रमुख बनाया जाए, लेकिन हाईकमान ने वडिंग को बनाए रखा. इससे बागी खेमा भड़क गया और उसने बघेल के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए.

पंजाब के नए प्रभारी के रूप में सचिन पायलट की नियुक्ति विपक्ष के नेता राहुल गांधी के राज्य इकाई में एकता दिखाने के लिए बस यात्रा शुरू करने से कुछ दिन पहले हुई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पायलट के सामने न सिर्फ राज्य की टीम को एकजुट करने की चुनौती है, बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राहुल गांधी का अभियान सफल हो और कांग्रेस राज्य की सत्ता आम आदमी पार्टी (AAP) से वापस छीन सके, जो 2022 में देश की सबसे पुरानी पार्टी को हराकर सत्ता में आई थी.

पंजाब के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव रवींद्र दलवी ने ईटीवी भारत को बताया, "हाईकमान ने इस फैसले पर जरूर सोचा होगा. यह उनका अधिकार है. प्रभारी कौन है, इसमें बदलाव का समय जरूरी नहीं है. मुझे लगता है कि पायलट एक प्रगतिशील और ऊर्जावान नेता हैं. उनका मार्गदर्शन हमें राज्य में पार्टी को आगे ले जाने और 2027 का चुनाव जीतने में मदद करेगा. लोग बदलाव चाहते हैं और इसे लाएंगे. जहां तक ​​एकता की बात है, एक बार जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी तो राज्य का माहौल पूरी तरह से हमारे पक्ष में बदल जाएगा. राज्य इकाई में एकता दिखेगी. यहां-वहां कुछ आवाजें उठी हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सबसे कोई फर्क पड़ेगा."

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को असम का प्रभारी बनाया गया है, जहां वह मई में हुए विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक थे, जिसमें NDA ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी. ​​अब उनके सामने पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए राज्य इकाई के प्रमुख गौरव गोगोई के साथ मिलकर काम करने की मुश्किल चुनौती है. बघेल ने जितेंद्र सिंह की जगह ली है, जिन्होंने असम चुनाव में हार के बाद ही इस्तीफा दे दिया था.

एक और अहम नियुक्ति कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की है, जो गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक की जगह लेंगे. गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है और कांग्रेस पिछले 30 वर्षों से राज्य में सत्ता से बाहर है.

बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे: देवेंद्र यादव
गुजरात के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव देवेंद्र यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "गुजरात चुनाव में अभी एक साल से अधिक का समय है. जाने वाले और आने वाले दोनों ही प्रभारी अनुभवी नेता हैं. बदलाव हाईकमान ने अपने प्लान के हिसाब से किए हैं. मुझे लगता है कि मतदाताओं में सत्तारूढ़ BJP के खिलाफ गुस्सा है. हम आने वाले दिनों में जोरदार प्रचार अभियान चलाएंगे और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे."

गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने ईटीवी भारत से कहा, "हम नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ गुजरात जीतने की राहुल गांधी की चुनौती को आगे बढ़ाएंगे. हम मतदाताओं को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देंगे."

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, गुजरात में पार्टी इकाई को मजबूत करना और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक आक्रामक प्रचार अभियान के लिए तैयार करना सुरजेवाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में निवर्तमान प्रभारी वासनिक यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए थे. वासनिक को अभी कोई प्रभार नहीं दिया गया है, लेकिन वह कांग्रेस महासचिव बने हुए हैं.

कांग्रेस ने लोकसभा सांसद सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया है, जो पायलट की जगह लेंगे. सिरीवेल्ला प्रसाद को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है, उन्होंने रमेश चेन्निथला की जगह ली है जो केरल में मंत्री बन गए हैं.

पीवी मोहन आंध्र प्रदेश के प्रभारी के रूप में लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर की जगह लेंगे. टैगोर को हाल ही में तमिलनाडु इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया था और उन्हें दक्षिणी राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया है. कांग्रेस हाल ही में 59 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हुई है.

महाराष्ट्र में कांग्रेस की अच्छी मौजूदगी है, लेकिन उसे आंध्र प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, जहां वर्तमान में टीडीपी की सरकार है.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस में बड़ा बदलाव, पायलट पंजाब के नए प्रभारी, भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी, भगत को छत्तीसगढ़ की कमान

TAGGED:

सचिन पायलट पंजाब प्रभारी
रणदीप सुरजेवाला गुजरात प्रभारी
SACHIN PILOT
विधानसभा चुनाव 2027
CONGRESS HIGH COMMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.