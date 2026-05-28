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'कर्नाटक में सत्ता का सफल हस्तांतरण', राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा करने में असफल हुई थी कांग्रेस

पिछले अनुभव से पार्टी ने सीखा सबक. डीके शिवकुमार को दिया मौका. रणनीति के तहत किया गया पूरा काम.

DK Shivkumar, Siddharamaiah
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और के. सिद्धारमैया (ETV Bharat)
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By Amit Agnihotri

Published : May 28, 2026 at 6:51 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली : राजस्थान और छत्तीसगढ़ के "असफल" प्रयासों से सबक लेते हुए कांग्रेस हाई कमान ने कर्नाटक में सत्ता हस्तांतरण की सफल योजना बनाई और उसे अंजाम दिया.कर्नाटक के मुख्यमंत्री के. सिद्धारमैया, जिन्होंने 2023 में अपना दूसरा कार्यकाल ग्रहण किया था, उन्होंने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया.

डीके शिवकुमार नए मुख्यमंत्री होंगे. शिवकुमार ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को ऐतिहासिक 135/224 सीटों की जीत दिलाने के बावजूद यह मौका गंवा दिया था.सिद्धारमैया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सलाह पर इस्तीफा दिया. उन्होंने 26 मई को उनसे मुलाकात की थी.

मुख्यमंत्री ने उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और एआईसीसी कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ कई घंटों तक विस्तृत विचार-विमर्श भी किया था. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यद्यपि कार्ययोजना पर सहमति बन चुकी थी और उसी के अनुसार कार्य संपन्न हुआ, फिर भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर अटकलों को जानबूझकर नकार दिया, ताकि सिद्धारमैया और शिवकुमार के समर्थकों के साथ-साथ विधायकों और राज्य कार्यकर्ताओं के बीच अनावश्यक उन्माद पैदा न हो.

सिद्धारमैया, जो राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे और जिन्हें कई विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उनके साथ अत्यंत सावधानी बरतनी आवश्यक थी, साथ ही शिवकुमार के योगदान को भी पूरा सम्मान देना था, जो पार्टी में निचले स्तर से ऊपर उठे और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संकटमोचकों में से एक हैं.

मुख्यमंत्री के इस्तीफे और शिवकुमार की पदोन्नति को जिस तरह से सार्वजनिक किया गया, उससे राज्य इकाई ने एकता का दावा करते हुए नाश्ते की बैठक की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें सिद्धारमैया शिवकुमार को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे थे और शिवकुमार मुख्यमंत्री के पैर छू रहे थे.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार का शपथ ग्रहण महज एक औपचारिकता थी और अगले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. सत्ता का हस्तांतरण पार्टी और सरकार दोनों को 2028 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है.

नए मुख्यमंत्री के अलावा, आने वाले दिनों में एक नए मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा, जिनमें कुछ युवा चेहरे शामिल होंगे. अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार, जो राज्य इकाई के प्रमुख का पद भी संभाल रहे हैं, के लिए जल्द ही एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश की जाएगी, साथ ही कुछ कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाएगी, ताकि युवा चेहरों को पार्टी में भूमिकाएं दी जा सकें.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण यह दर्शाता है कि हालांकि उच्च कमान को कर्नाटक में नवंबर 2025 में सिद्धारमैया सरकार के आधे कार्यकाल के पूरा होने के बाद से बार-बार उठ रहे नेतृत्व के मुद्दे पर निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ महीने लग गए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अब निर्णायक कदम उठाया है.

एआईसीसी पदाधिकारी और वरिष्ठ राज्य नेता बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, “यह एक स्वागत योग्य बदलाव है. सत्ताधारी दल में जब भी इस तरह का सत्ता हस्तांतरण होता है, कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष होता है, क्योंकि वे बदलाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते. लेकिन हमारे नेतृत्व ने निर्णायक कदम उठाते हुए राज्य में सुचारू रूप से सत्ता परिवर्तन को अंजाम दिया. राज्य की टीम हमेशा से एकजुट रही है और मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने 2023 में पार्टी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा किया. उन्होंने राज्य को आगे बढ़ाया. नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी यही गति बनी रहेगी, जो एक संगठनात्मक व्यक्ति हैं और 2023 की जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी. पूरी राज्य टीम परिवर्तन के लिए तैयार है. कांग्रेस टीम एकजुट दिख रही है जबकि भाजपा आंतरिक कलह से जूझ रही है. कांग्रेस न केवल 2028 के विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में सत्ता में वापसी करेगी, बल्कि 2029 में केंद्र में भी अगली सरकार बनाएगी.”

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार की पदोन्नति स्पष्ट रूप से 2023 के उस वादे के आधार पर की गई थी, जिसके तहत उन्हें मध्यावधि के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी थी. कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन वास्तव में सिद्धारमैया के तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए अभी भी दो साल बाकी हैं.हालांकि, अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, उच्च कमान अतीत में ऐसी सफलता हासिल नहीं कर पाई है.

2022 में, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति वफादार 80 से अधिक विधायकों ने विफल कर दिया था. हाई कमान वफादार गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन अनुभवी नेता राज्य की राजनीति में रुचि रखते थे. विधायकों के विद्रोह से सोनिया गांधी नाराज हो गईं, जिन्होंने बाद में मुख्यमंत्री द्वारा अपना पक्ष स्पष्ट करने के बाद गहलोत को क्षमा कर दिया. इस प्रक्रिया में, गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका चूक गए. सोनिया ने तब अनुभवी मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना, जो कुछ महीनों बाद पार्टी अध्यक्ष चुने गए.

राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की योजना गहलोत और पायलट के बीच 2018 से चल रहे सत्ता संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2023 के राज्य चुनावों में कांग्रेस की हार हुई. पायलट को पहले गहलोत का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने उन्हें 2020 में अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह की कथित साजिश रचने के आरोप में पद से हटा दिया. इसके बाद, पायलट को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य और छत्तीसगढ़ का प्रभारी एआईसीसी बनाया गया.

हालांकि राजस्थान में मध्यावधि सत्ता परिवर्तन का कोई स्पष्ट फॉर्मूला सामने नहीं आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसी तरह के वादे का जिक्र हुआ, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव के बीच मध्यावधि सत्ता संघर्ष छिड़ गया था.

हालांकि, एक के बाद एक स्थिति उत्पन्न होने के कारण उनके मुद्दे सुलझ नहीं सके और सिंह देव को अपने मौके का इंतजार करना पड़ा. कांग्रेस 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई और 2023 में भाजपा से हार गई. एआईसीसी प्रभारी पायलट तब से राज्य इकाई को फिर से संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं.

कांग्रेस समिति के सदस्य जगदीश ठाकोर ने ईटीवी भारत को बताया,“पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस उच्चायोग के साथ-साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनके उपमुख्यमंत्री का व्यवहार सराहनीय रहा. राहुल गांधी ने कर्नाटक मुद्दे को परिपक्वता से संभाला. कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि वह एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो कुछ समय के लिए मतभेदों को स्वीकार करती है लेकिन अंत में सौहार्दपूर्ण ढंग से मुद्दों को सुलझाती है. जहां भी राज्य के नेता कांग्रेस उच्चायोग की सलाह मानते हैं, वहां हालात बेहतर होते हैं. लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा नहीं हो सका. भाजपा लंबे समय से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो सकी. हम 2028 में भी जीतेंगे.”

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