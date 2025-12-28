ETV Bharat / bharat

'कांग्रेस को भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं': दिग्विजय सिंह के बयान से पार्टी में नई बहस शुरू

राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य पार्टी के 140वें स्थापना दिवस के मौके पर झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान, नई दिल्ली के इंदिरा भवन में. ( PTI )

दिग्विजय सिंह ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट और फिर कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में संगठन को लेकर टिप्पणी की थी. दिल्ली में शनिवार को दिग्विजय ने आरएसएस-भाजपा संगठन की खुलकर तारीफ की और कहा कि भाजपा में जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है.

गुजरात पहला राज्य बना, जहां इस नए सिस्टम के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई. इसके बाद कई अन्य राज्यों में भी संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया. साल 2025 के अंत तक करीब 500 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि बाकी जिलों में यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है.

इस संगठनात्मक बदलाव की योजना को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मंजूरी मिली है. दोनों नेताओं ने देशभर के 600 से ज्यादा जिला अध्यक्षों के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा भी की है.

नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और अन्य. (PTI)

पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने यह मान लिया है कि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत है. इसी के तहत जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक नया, पारदर्शी और सलाह-मशविरे वाला सिस्टम शुरू किया गया है. इस व्यवस्था में चुने गए जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पार्टी की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत हो सकें.

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के संगठन को लेकर दिए गए बयान ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है. उनके इस बयान से कई कांग्रेस नेता हैरान हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और देशभर में भाजपा से मुकाबले की तैयारी चल रही है.

इसके बाद पार्टी के भीतर बहस छिड़ गई. कई नेताओं को उनके बयान के समय और संदर्भ पर आपत्ति है. हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई दी और कहा कि वह हमेशा भाजपा और उसकी विभाजनकारी राजनीति के विरोधी रहे हैं.

कांग्रेस को भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं

महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने दिग्विजय सिंह के बयान पर हैरानी जताई. उन्होंने ETV Bharat से कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही. कांग्रेस को भाजपा से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है. अगर हमने उनसे सीखने की कोशिश की तो हमारी समावेशी राजनीति, गरीबों के पक्ष की सोच और आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाएगा."

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को विभाजनकारी राजनीति में झोंकती है, जबकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं. इसके उलट कांग्रेस युवाओं के लिए रोजगार और देश, संविधान व जनता के लिए काम करती है.

संगठन नहीं होता तो चुनाव कैसे जीतते?

बीएम संदीप ने कहा कि वह गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं. उनके मुताबिक, "कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता गांव स्तर तक मौजूद हैं. अगर संगठन नहीं होता, तो हम 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें कैसे जीतते? कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनती?" उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में हार का कारण वोट चोरी था, न कि संगठन की कमजोरी.

राहुल गांधी की निगरानी में संगठनात्मक बदलाव

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यह संगठनात्मक सुधार एक धीमी लेकिन ठोस प्रक्रिया है, जिसकी निगरानी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं. उन्होंने गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के नए जिला अध्यक्षों से बातचीत की और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया. राहुल गांधी लगातार चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ रणनीति की समीक्षा कर रहे हैं.

आंदोलन और मुद्दों पर भी सक्रिय कांग्रेस

हरियाणा के प्रभारी एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल ने ETV Bharat से कहा, "पार्टी संगठन लगातार सक्रिय है. हाल ही में वोट चोरी और संविधान बचाने को लेकर आंदोलन हुए हैं. आने वाला बड़ा आंदोलन केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा में बदलाव के खिलाफ होगा." उन्होंने बताया कि अरावली पहाड़ियों को खनन से बचाने के लिए भी आंदोलन तेज किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस का संगठन ही कर रहा है. भाजपा से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है.

