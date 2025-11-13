MLA बचाने में जुटी कांग्रेस, मतगणना केंद्रों पर भी कड़ा पहरा लगाने का पर्यवेक्षकों को दिया निर्देश
देश की सबसे पुरानी पार्टी Congress ने एआईसीसी पर्यवेक्षकों को मतगणना केंद्रों पर निगरानी रखने और विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.
Published : November 13, 2025 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस को चिंता है कि 14 नवंबर को बिहार में मतगणना के दौरान जरूरत पड़ने पर भाजपा संख्या बढ़ाने के लिए इंडिया ब्लॉक के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है. इसलिए उसने एआईसीसी पर्यवेक्षकों और स्थानीय नेताओं से अपने-अपने जिलों में निगरानी रखने को कहा है.
गौर करें तो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को चुनाव हुए थे. कल शुक्रवार 14 नवंबर को मतगणना होगी.
विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत, अविनाश पांडे और अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया था. इसके साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों में चुनावों के समन्वय के लिए 38 वरिष्ठ नेताओं को एआईसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किया था.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस कई जिलों से आई उन रिपोर्टों से चिंतित है, जिनमें कहा गया है कि मतदान के बाद ईवीएम को जिस स्ट्रांग रूम में रखा गया था, उसके सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है. कांग्रेस को डर है कि 14 नवंबर को मतगणना के दौरान कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकती हैं.
तदनुसार, जिलों में एआईसीसी पर्यवेक्षकों को दिन में मतगणना केंद्रों पर नजर रखने और शाम को नवनिर्वाचित विधायकों को जल्द से जल्द राजधानी पटना पहुंचाने का निर्देश दिया गया है.
यह कदम विपक्ष द्वारा वोट चोरी के आरोपों के बीच उठाया गया है, जिसने पहले संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत राज्य की मतदाता सूची से लाखों नामों को विवादास्पद रूप से हटाने का मुद्दा उठाया था.
अभियान के अंतिम चरण में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने अगस्त में एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकाली थी, ने कहा था कि अगर वोट चोरी नहीं होगी तो इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने के लिए तैयार है.
11 नवंबर को, जब विभिन्न एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, तब इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने सर्वेक्षणों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे जोड़तोड़ वाले हैं.
बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "जब से चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, मीडिया जो एकतरफा एनडीए की जीत का दावा कर रहा था, अब धीरे-धीरे कांटे की टक्कर की बात करने लगा है. 14 नवंबर को देश देखेगा कि बिहार इन सभी एग्जिट पोल से अलग जनादेश देगा. बदलाव का जनादेश. ये सभी एग्जिट पोल विपक्ष और मतगणना अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए लाए जाते हैं. विपक्ष की जरूरत है कि वह मतगणना केंद्रों पर नजर रखे, वोट चोरों से हमारे वोटों की रक्षा करे और उन्हें जनादेश लूटने न दे."
उन्होंने कहा, "कड़ी टक्कर वाली सीटों पर गड़बड़ी की कोशिशें हो सकती हैं. चाहे परिणाम कुछ भी हों, हमें पूरी तैयारी के साथ मतगणना केंद्र पर पहुंचना होगा."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, वोट चोरी सिर्फ़ एक तरह से नहीं होती, बल्कि अगर मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो भी हो सकती है.
समस्तीपुर में एआईसीसी पर्यवेक्षक चेतन चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "मतदाता सूची भी पारदर्शी होनी चाहिए, प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, मतदान पारदर्शी होना चाहिए, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. ये सभी चीजें वोट चोरी के अंतर्गत आती हैं. दोनों चरणों में उच्च मतदान भारतीय ब्लॉक के पक्ष में था."
चौहान के अनुसार, वोट चोरी की आशंकाएं वास्तविक थीं. उन्होंने कहा, "हमें मतगणना के दिन सतर्क रहने के लिए कहा गया है और हमें निर्वाचित विधायकों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि गठबंधन में प्रमुख सहयोगी राजद भी शुक्रवार को अपने सभी निर्वाचित विधायकों को पटना लाएगा और भाकपा-माले, वीआईपी, आरएलजेपी और आईआईपी जैसे सहयोगी दलों के विधायकों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जो दलालों के निशाने पर थे. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अगर कोई निर्दलीय विधायक गठबंधन का समर्थन करना चाहता है, तो उसे भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
चौहान ने आगे कहा, "भाजपा ने पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर आए शिबू सोरेन को विधानसभा में बहुमत साबित करना था. वे बिहार में भी इसी तरह की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वे सत्ता नहीं खोना चाहते. भाजपा आदतन अपराधी है और जदयू उनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन हम बिहार में भी झारखंड की तरह तैयार हैं."
