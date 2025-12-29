कांग्रेस ने अरावली पर SC के निर्देश की तारीफ की, पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा मांगा
अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद कांग्रेस ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इस्तीफा मांगा है.
Published : December 29, 2025 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोमवार को अरावली हिल्स की परिभाषा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत किया, जिसे अभी मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले की और ज्यादा विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत है और याद दिलाया कि प्रस्तावित परिभाषा का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और खुद एमिकस क्यूरी ने विरोध किया था.
VIDEO | Delhi: On the Supreme Court putting its previous order on the Aravalli Hills in abeyance till January 21, Congress leader Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) says, “Congress welcomes the Supreme Court’s order. The Modi government attempted to change the definition of the… pic.twitter.com/YrUTfFE1LZ— Press Trust of India (@PTI_News) December 29, 2025
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोदी सरकार द्वारा अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत करती है. अब इस मुद्दे पर और ज्यादा डिटेल में स्टडी की जानी है.यह याद रखना होगा कि इस परिभाषा का विरोध फ़ॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और खुद एमिकस क्यूरी ने किया है."
उन्होंने कहा, "अभी कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन मोदी सरकार की माइनिंग, रियल एस्टेट और दूसरी एक्टिविटीज के लिए अरावली को खोलने की साजिशों से बचाने की लड़ाई का लगातार विरोध करना होगा. आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उम्मीद की एक किरण जगी है."
रमेश ने आगे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यह फैसला "परिभाषा के पक्ष में उनके द्वारा दिए जा रहे सभी तर्कों को खारिज करता है."
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स और अरावली रेंज की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा को मानने के अपने पहले के फैसले (20 नवंबर को जारी) को रोक दिया है. नवंबर में कोर्ट के इस परिभाषा को मानने से अरावली इलाके के ज़्यादातर हिस्से का इस्तेमाल विनियमित खनन गतिविधि के लिए होने की संभावना सामने आ गई थी.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ए.जी. मसीह की वेकेशन बेंच ने अरावली की परिभाषा के मामले में जिन मुद्दों की जांच करने की ज़रूरत है, उनकी जांच के लिए एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है.
कोर्ट ने केंद्र और चार अरावली राज्यों - राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर अपने स्वत: संज्ञान केस पर जवाब मांगा है.
