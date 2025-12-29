ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने अरावली पर SC के निर्देश की तारीफ की, पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा मांगा

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ( file photo-ANI )

नई दिल्ली: इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोमवार को अरावली हिल्स की परिभाषा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत किया, जिसे अभी मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले की और ज्यादा विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत है और याद दिलाया कि प्रस्तावित परिभाषा का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और खुद एमिकस क्यूरी ने विरोध किया था. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोदी सरकार द्वारा अरावली की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत करती है. अब इस मुद्दे पर और ज्यादा डिटेल में स्टडी की जानी है.यह याद रखना होगा कि इस परिभाषा का विरोध फ़ॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और खुद एमिकस क्यूरी ने किया है." उन्होंने कहा, "अभी कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन मोदी सरकार की माइनिंग, रियल एस्टेट और दूसरी एक्टिविटीज के लिए अरावली को खोलने की साजिशों से बचाने की लड़ाई का लगातार विरोध करना होगा. आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उम्मीद की एक किरण जगी है."