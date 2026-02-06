ETV Bharat / bharat

सिद्धारमैया के बेटे पर भड़के डीके शिवकुमार, बोले- 'यतिंद्र ही हमारे आलाकमान हैं'

बेंगलुरु: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतिंद्र सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उनके पिता को पार्टी आलाकमान से 2028 तक अपने पद पर बने रहने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके पिता अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

कांग्रेस विधायक बसवराजु शिवगंगा द्वारा आलाकमान से सत्ता-साझाकरण समझौते पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, यतिंद्र ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है और वर्तमान में कोई भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग नहीं कर रहा है.

यतिंद्र ने कहा, "मुझे लगता है कि आलाकमान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सिद्धारमैया पांच साल तक पद पर बने रहेंगे. उन्होंने शायद यह खुलकर न कहा हो, लेकिन कुछ लोगों द्वारा की गई नेतृत्व परिवर्तन की मांग को तवज्जो न देकर उन्होंने साफ इशारा दे दिया है. इसलिए, मेरा मानना है कि सिद्धारमैया पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे."

यतिंद्र के बयान पर उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने तीखी और व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दी है. शिवकुमार ने कहा, "यतिंद्र ही हमारे आलाकमान हैं. वे जो कुछ भी कहते हैं, हम सभी को उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए. जब वे आलाकमान की तरह बयान जारी करते हैं, तो चलिए हम उन्हें अपना आलाकमान मान लेते हैं."