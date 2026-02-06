सिद्धारमैया के बेटे पर भड़के डीके शिवकुमार, बोले- 'यतिंद्र ही हमारे आलाकमान हैं'
Published : February 6, 2026 at 8:00 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतिंद्र सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उनके पिता को पार्टी आलाकमान से 2028 तक अपने पद पर बने रहने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके पिता अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.
कांग्रेस विधायक बसवराजु शिवगंगा द्वारा आलाकमान से सत्ता-साझाकरण समझौते पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, यतिंद्र ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है और वर्तमान में कोई भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग नहीं कर रहा है.
यतिंद्र ने कहा, "मुझे लगता है कि आलाकमान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सिद्धारमैया पांच साल तक पद पर बने रहेंगे. उन्होंने शायद यह खुलकर न कहा हो, लेकिन कुछ लोगों द्वारा की गई नेतृत्व परिवर्तन की मांग को तवज्जो न देकर उन्होंने साफ इशारा दे दिया है. इसलिए, मेरा मानना है कि सिद्धारमैया पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे."
यतिंद्र के बयान पर उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने तीखी और व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दी है. शिवकुमार ने कहा, "यतिंद्र ही हमारे आलाकमान हैं. वे जो कुछ भी कहते हैं, हम सभी को उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए. जब वे आलाकमान की तरह बयान जारी करते हैं, तो चलिए हम उन्हें अपना आलाकमान मान लेते हैं."
जब शिवकुमार से विधायक बसवराजु शिवगंगा द्वारा सत्ता-साझाकरण समझौते पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे बसवराजु या यतिंद्र के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे. उन्होंने स्पष्ट किया, "अगर कोई जवाब दिया जाना है, तो वह दिल्ली में बैठे आलाकमान की ओर से आना चाहिए."
कांग्रेस के हलकों में चल रही इस चर्चा के कारण नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. चर्चा है कि AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बातचीत के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को दिल्ली बुलाएंगे.
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 2023 में खड़गे और राहुल गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत मुख्यमंत्री पद को सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच 30-30 महीनों के लिए साझा किया जाना था. सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल के 30 महीने पिछले साल नवंबर में ही पूरे कर लिए हैं. इसके बाद डीके शिवकुमार लगातार खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं.
