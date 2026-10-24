मिशन 2027: यूपी में कांग्रेस वॉर रूम की कमान सचिन यादव के हाथ
यूपी समेत 5 राज्यों में नियुक्त किए वॉर रूम चेयरपर्सन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:19 PM IST
लखनऊ: अगले साल देश के पांच राज्यों उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस ने वॉर रूम चेयरपर्सन नियुक्त किए हैं. इनमें कांग्रेस से विधायक सचिन यादव को यूपी वॉर रूम का चेयरपर्सन बनाया गया है.
किस पर जताया भरोसा: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के स्तर से जारी आदेश में उत्तर प्रदेश में सचिन यादव को वॉर रूम चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा पंजाब में कन्नन गोपीनाथन, गोवा में इमरोज खान, मणिपुर में बिस्वारंजन महंती और उत्तराखंड में किशन सत्रोद को नियुक्त किया गया है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.
आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम के चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी की चुनावी तैयारियों को नई गति देंगे और कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।— UP Congress (@INCUttarPradesh) October 24, 2026
चुनावी रणनीति में वॉर रूम की अहम भूमिका: विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों के लिए वॉर रूम चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान, संगठनात्मक समन्वय और विभिन्न गतिविधियों की निगरानी का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। कांग्रेस की ओर से पांच राज्यों में इन नियुक्तियों को चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है. वॉर रूम के माध्यम से पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर रहेगा.
मध्यप्रदेश से हैं विधायक सचिन यादव: सचिन यादव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं. वे मध्य प्रदेश की पूर्व कमलनाथ सरकार में 2018 से 2020 तक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. इनके पिता प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री थे. उनके भाई अरुण यादव भी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं. खास बात यह है कि सचिन यादव उत्तर प्रदेश के नेता नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हैं. कांग्रेस ने उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पार्टी के चुनावी वॉर रूम की जिम्मेदारी सौंपी है.
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