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मिशन 2027: यूपी में कांग्रेस वॉर रूम की कमान सचिन यादव के हाथ

यूपी समेत 5 राज्यों में नियुक्त किए वॉर रूम चेयरपर्सन ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अगले साल देश के पांच राज्यों उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस ने वॉर रूम चेयरपर्सन नियुक्त किए हैं. इनमें कांग्रेस से विधायक सचिन यादव को यूपी वॉर रूम का चेयरपर्सन बनाया गया है.



किस पर जताया भरोसा: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के स्तर से जारी आदेश में उत्तर प्रदेश में सचिन यादव को वॉर रूम चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा पंजाब में कन्नन गोपीनाथन, गोवा में इमरोज खान, मणिपुर में बिस्वारंजन महंती और उत्तराखंड में किशन सत्रोद को नियुक्त किया गया है. सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.