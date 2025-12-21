कांग्रेस ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप को दोहराया, क्योंकि SIR ने लाखों नाम हटा दिए
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एसआईआर 'भगवा पार्टी को बेनकाब' करेगा और पार्टी राज्यों में इसके खिलाफ आवाज उठाएगी.
Published : December 21, 2025 at 8:43 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को दोहराया, क्योंकि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटा दिए गए हैं.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में करीब 97.27 लाख नाम हटा दिए गए. इनमें से करीब 66.4 लाख लोग गायब थे या अपना घर बदल चुके थे. 26.9 लाख लोग मर चुके थे और करीब 4 लाख डुप्लीकेट एंट्री थी. इस वजह से दक्षिणी राज्य में वोटरों की संख्या 6.41 करोड़ से करीब 15 परसेंट कम होकर 5.43 करोड़ हो गई.
एआईसीसी तमिलनाडु इंचार्ज गिरीश चोडांकर ने ईटीवी भारत को बताया कि एक ही झटके में नामों में इतनी बड़ी कमी. ये कोई फाइल के आँकड़े नहीं हैं. ये असली नागरिक हैं जो प्रवासी मजदूर, बुज़ुर्ग, पहली बार वोट देने वाले, आम लोग हो सकते हैं जिनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार पर अब गंभीर खतरा है. इलेक्टोरल रोल को साफ करने की कोशिश ने तमिलनाडु के वोटरों की संख्या 6.41 करोड़ से घटाकर 5.43 करोड़ कर दी है. यह गंभीर चिंता की बात है जिसे एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा, 'हम घर-घर जाएंगे, फाइनल लिस्ट को वेरिफाई करेंगे और यह पक्का करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकट से कोई भी सही वोटर न मिट जाए. हम हर डिलीटेशन को क्रॉस-चेक करेंगे और वोटर के लिए पहली लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर खड़े होंगे. जब इंस्टीट्यूशन लड़खड़ाते हैं या कम पड़ते हैं, तो डेमोक्रेसी तभी बचती है जब पॉलिटिकल ताकतें सुविधा के बजाय सतर्कता अपनाती है. वोट की सुरक्षा करना ऑप्शनल नहीं है यह एक संवैधानिक कर्तव्य है.
पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस की तमिलनाडु यूनिट ने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली नेशनल लेवल की रैली से पहले 'वोट चोरी' के खिलाफ 1.2 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा किए थे. इसी तरह मध्य प्रदेश में कुल 5.65 करोड़ में से लगभग 40 लाख नाम हटा दिए गए. जबकि राजस्थान में कुल 5.32 करोड़ वोटर्स में से लगभग 41.85 लाख नाम, जो लगभग 7 प्रतिशत है, चल रहे एसआईआर के दौरान हटा दिए गए. दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है, जिसे सहयोगी कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है.
हाल ही में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुख्य रूप से 'वोट चोरी' की वजह से हारी थी. अब पार्टी नेताओं ने एसआईआर में 40 लाख वोटों की कमी को कांग्रेस और बीजेपी के बीच 30-35 लाख वोटों के अंतर से जोड़ा है.
हमारे नेता राहुल गांधी वोटरों के सामने यही बात रख रहे हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 30 से 35 लाख था. अब तक मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, जिनमें से कई को नोटिस भी नहीं दिया गया.
दूसरे शब्दों में यह साफ है कि या तो लाखों वोटर्स को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, या 2023 के चुनावों में बनी बीजेपी सरकार इन्हीं वोटर्स की वजह से फ्रॉड करके सत्ता में आई. जिन सीटों पर बीजेपी 50,000 वोटों से जीती थी, वहां लगभग उतने ही वोट डिलीट किए गए हैं. हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं. एसआईआर नंबर बीजेपी को एक्सपोज करेंगे और हम वोट चोरी के खिलाफ लड़ते रहेंगे. मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने ईटीवी भारत को बताया.
इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने करीब 65 लाख वोटरों की कमी की बात कही थी, जिसके बाद इस पुरानी पार्टी ने विपक्षी INDIA ब्लॉक की हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया था. कांग्रेस ने एसआईआर को वोटों में सिस्टमैटिक कमी बताया है, और कहा है कि पिछली सरकारों के दौरान इसी तरह की कोशिशों का मकसद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना था, हटाना नहीं. सबसे पुरानी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए पूरे देश में एसआईआर को बढ़ावा दे रही है. उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और एसपी को डर है कि उनकी जीती हुई 80 लोकसभा सीटों में से 43 में से करीब 50,000 वोट कट जाएंगे.
राजस्थान में एसआईआर के नाम पर 41.85 लाख वोटर्स के नाम काटना कोई प्रोसेस नहीं, बल्कि वोट चुराने की सोची-समझी राजनीतिक साजिश है. दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और गरीब तबके के वोटर्स को टारगेट करके डेमोक्रेसी की जड़ों पर हमला किया गया है. बीजेपी जानती है कि अगर फेयर और ईमानदार चुनाव हुए तो उसकी हार पक्की है, इसलिए इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन की आड़ में वोट चोरी और पार्टीबाजी करके वोट काटने का खेल खेला जा रहा है.
दो साल पहले जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तो ये वोट वैलिड थे, और अचानक 41 लाख से ज्यादा वोट रिजेक्ट हो गए हैं. संविधान से मिले वोट के अधिकार को छीनने के खिलाफ हर नागरिक को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए. एआईसीसी के राजस्थान इंचार्ज सेक्रेटरी रुत्विक मकवाना ने ईटीवी भारत को बताया.