कांग्रेस ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप को दोहराया, क्योंकि SIR ने लाखों नाम हटा दिए

विपक्षी सांसद संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ( ANI )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को दोहराया, क्योंकि शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटा दिए गए हैं. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में करीब 97.27 लाख नाम हटा दिए गए. इनमें से करीब 66.4 लाख लोग गायब थे या अपना घर बदल चुके थे. 26.9 लाख लोग मर चुके थे और करीब 4 लाख डुप्लीकेट एंट्री थी. इस वजह से दक्षिणी राज्य में वोटरों की संख्या 6.41 करोड़ से करीब 15 परसेंट कम होकर 5.43 करोड़ हो गई. एआईसीसी तमिलनाडु इंचार्ज गिरीश चोडांकर ने ईटीवी भारत को बताया कि एक ही झटके में नामों में इतनी बड़ी कमी. ये कोई फाइल के आँकड़े नहीं हैं. ये असली नागरिक हैं जो प्रवासी मजदूर, बुज़ुर्ग, पहली बार वोट देने वाले, आम लोग हो सकते हैं जिनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार पर अब गंभीर खतरा है. इलेक्टोरल रोल को साफ करने की कोशिश ने तमिलनाडु के वोटरों की संख्या 6.41 करोड़ से घटाकर 5.43 करोड़ कर दी है. यह गंभीर चिंता की बात है जिसे एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'हम घर-घर जाएंगे, फाइनल लिस्ट को वेरिफाई करेंगे और यह पक्का करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकट से कोई भी सही वोटर न मिट जाए. हम हर डिलीटेशन को क्रॉस-चेक करेंगे और वोटर के लिए पहली लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर खड़े होंगे. जब इंस्टीट्यूशन लड़खड़ाते हैं या कम पड़ते हैं, तो डेमोक्रेसी तभी बचती है जब पॉलिटिकल ताकतें सुविधा के बजाय सतर्कता अपनाती है. वोट की सुरक्षा करना ऑप्शनल नहीं है यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस की तमिलनाडु यूनिट ने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली नेशनल लेवल की रैली से पहले 'वोट चोरी' के खिलाफ 1.2 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा किए थे. इसी तरह मध्य प्रदेश में कुल 5.65 करोड़ में से लगभग 40 लाख नाम हटा दिए गए. जबकि राजस्थान में कुल 5.32 करोड़ वोटर्स में से लगभग 41.85 लाख नाम, जो लगभग 7 प्रतिशत है, चल रहे एसआईआर के दौरान हटा दिए गए. दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है, जिसे सहयोगी कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है. हाल ही में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुख्य रूप से 'वोट चोरी' की वजह से हारी थी. अब पार्टी नेताओं ने एसआईआर में 40 लाख वोटों की कमी को कांग्रेस और बीजेपी के बीच 30-35 लाख वोटों के अंतर से जोड़ा है.