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लद्दाख में टकराव की तैयारी, कांग्रेस ने NC के LAHDC-K प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया

जम्मू-कश्मीर के सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (दाएं) लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल (LAHDC-K) के चेयरपर्सन मोहम्मद जाफर अखून के साथ. ( file photo-ANI )

श्रीनगर: लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल (LAHDC-K) के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC) मोहम्मद जाफर अखून को हटाने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. अखून ने सहयोगी पार्टियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक पद छोड़ने और पुरानी पार्टी को पावर देने से मना कर दिया था.

इसे राजनीति बताते हुए अखून ने कहा कि वह पद नहीं छोड़ेंगे, बल्कि विकास के अपने एजेंडे पर चलते रहेंगे. अक्टूबर 2023 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस को 26 सदस्यों वाली काउंसिल में 10 सीटें मिलीं, जिससे उन्हें 2.5 साल बाद सत्ता में रोटेशन की समझ के साथ एक गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया गया.

लद्दाख कांग्रेस प्रमुख असगर अली करबलाई ने साफ किया कि गठबंधन बना हुआ है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का मकसद चेयरमैन को पद से हटाना है.