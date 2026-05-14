लद्दाख में टकराव की तैयारी, कांग्रेस ने NC के LAHDC-K प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 2.5 साल बाद सत्ता में रोटेशन की समझ के साथ एक गठबंधन किया था.
Published : May 14, 2026 at 2:46 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल (LAHDC-K) के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC) मोहम्मद जाफर अखून को हटाने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. अखून ने सहयोगी पार्टियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक पद छोड़ने और पुरानी पार्टी को पावर देने से मना कर दिया था.
इसे राजनीति बताते हुए अखून ने कहा कि वह पद नहीं छोड़ेंगे, बल्कि विकास के अपने एजेंडे पर चलते रहेंगे. अक्टूबर 2023 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस को 26 सदस्यों वाली काउंसिल में 10 सीटें मिलीं, जिससे उन्हें 2.5 साल बाद सत्ता में रोटेशन की समझ के साथ एक गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया गया.
लद्दाख कांग्रेस प्रमुख असगर अली करबलाई ने साफ किया कि गठबंधन बना हुआ है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का मकसद चेयरमैन को पद से हटाना है.
समझौते के मुताबिक, ढाई साल बाद पावर ट्रांसफर होना था. मोहम्मद जाफर अखून को इस्तीफा देकर कांग्रेस को पावर सौंपनी थी. लेकिन आसानी से रोटेशनल शिफ्ट की अपील के बावजूद ऐसा नहीं हुआ.
करबलाई ने कहा, "अब, ग्यारह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पांच पार्षदों ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल के अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं. हमने इसे डीसी कारगिल को सौंप दिया है."
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