SIR का मकसद इंडिया ब्लॉक के वोट काटना है: कांग्रेस

कांग्रेस डर है कि यूपी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन के जरिए विपक्ष के वोटर्स की संख्या कम की जाएगी.

Rahul Gandhi
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (ANI)
By Amit Agnihotri

Published : November 25, 2025 at 6:29 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस को चिंता है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) की वजह से 2024 में इंडिया ब्लॉक द्वारा जीती गई हर पार्लियामेंट्री सीट पर लगभग 50,000 वोट कम हो जाएंगे. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले ब्लॉक ने 2024 केलोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 43 जीती थीं.

इनमें कांग्रेस ने 6 और SP ने 37 सीटें जीती थीं, जिससे BJP को बड़ा झटका लगा था, जिससे 2019 के मुकाबले इसकी सीट 62 से घटकर 33 रह गई थी. राज्य में 2026 में लोकल बॉडी इलेक्शन और 2027 में असेंबली इलेक्शन होंगे जो BJP और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए अहम होंगे.

हालांकि, कांग्रेस डर है कि यूपी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन के जरिए विपक्ष के वोटर्स की संख्या कम की जाएगी, जैसा कि बिहार में किया गया था, जहां इंडिया ब्लॉक हाल ही में NDA से चुनाव हार गया था.

'यह BJP की प्लानिंग है'
AICC के UP इंचार्ज अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया, “यह BJP की प्लानिंग है. उन्होंने बिहार में विपक्ष के हजारों वोट कम कर दिए. हमने बिहार में SIR से जुड़े कई सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई सफाई नहीं दी. अब वही SIR उत्तर प्रदेश में जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है. इस काम का असली मकसद 2024 में इंडिया ब्लॉक द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों पर विपक्ष के बड़े वोट कम करना है.यह 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है.”

AICC के पदाधिकारी के मुताबिक BJP ने पहले से ही एक छोटी वोटर लिस्ट तैयार कर ली थी और इसलिए वोटरों और जमीन पर BLOs दोनों को होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों की परवाह किए बिना उत्तर प्रदेश में SIR को जल्दबाजी में लागू कर रही थी.

पांडे ने कहा, “उन्होंने अपने हिसाब से एक लिस्ट तैयार की है. वे बस यह दिखाने के लिए वोटर लिस्ट में बदलाव करने में जल्दबाजी कर रहे हैं कि एक प्रोसेस फॉलो किया गया था. इसके बाद वे फाइनल लिस्ट पब्लिश करेंगे, लेकिन हम BLAs और पार्टी वर्कर्स के जरिए इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं और अगर जल्द ही इन मुद्दों को सॉल्व नहीं किया गया, तो इस विवादित काम के खिलाफ आंदोलन करेंगे.”

SIR का समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर
जिस तरह से यह काम किया जा रहा है, उससे परेशान होकर बाराबंकी से कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने राज्य में SIR का समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. सांसद ने कहा कि उन्हें अपने इलाके से SIR से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही हैं.

पुनिया ने ईटीवी भारत को बताया, “मैंने सुप्रीम कोर्ट से SIR का समय बढ़ाने की अपील की है, जिसमें यह पूरा काम बिना किसी परेशानी के किया जा सके. BLO पर बहुत ज़्यादा काम है और वोटरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जैसे, 2003 की लिस्ट में अपना नाम ढूंढना कई वोटरों के लिए एक समस्या है. दूसरी जगहों पर बहुओं से उनके माता-पिता या दादा-दादी का पोलिंग डेटा जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जिसे कम समय में अरेंज करना मुश्किल है. राज्य में 15 करोड़ से अधिक वोटर हैं और यह पूरा काम इतने कम समय में कैसे किया जा सकता है, यह चिंता की बात है.”

विपक्ष को परेशान करना उद्देश्य
उन्होंने कहा, “SIR का सीधा मकसद 2027 में आने वाले लोकल बॉडी और असेंबली इलेक्शन के लिए विपक्ष को परेशान करना है, लेकिन हम तैयार हैं. बिहार में अपनी जीत से BJP का हौसला बढ़ गया है और इसलिए वह SIR को राज्यों में आगे बढ़ा रही है.” पांडे और पुनिया दोनों ने घुसपैठियों के मुद्दे पर राज्य में बनाए जाने वाले डिटेंशन सेंटर पर चिंता जताई और कहा कि BJP वोटरों को पोलराइज करने के लिए यह मामला उठा रही है.

पुनिया ने कहा, “यह रूलिंग पार्टी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक हौवा खड़ा कर रही है. विदेशियों की पहचान करना कभी भी SIR का मकसद नहीं था. उन्होंने बिहार में ऐसा कहा लेकिन डिटेल्स नहीं दीं. यहां भी ऐसा ही होगा. SIR और घुसपैठियों का मुद्दा विपक्ष संसद के आने वाले विंटर सेशन में बड़े पैमाने पर उठाएगा.” कांग्रेस सीतापुर के MP राकेश राठौर ने ईटीवी भारत को बताया, “हम माइनॉरिटी वोटरों को टारगेट करने की उनकी योजनाओं को कामयाब नहीं होने देंगे.”

