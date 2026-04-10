रिकॉर्ड मतदान बदलाव का संकेत ? कांग्रेस को असम, केरल और पुडुचेरी में अच्छे चुनाव नतीजों की उम्मीद
कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तीन राज्यों में रिकॉर्ड मतदान को मौजूदा सरकारों के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर का संकेत बताया है.
Published : April 10, 2026 at 9:53 PM IST
नई दिल्ली: 9 अप्रैल को असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए भारी मतदान से कांग्रेस काफी उत्साहित है. पार्टी ने इस रिकॉर्ड मतदान को इन महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों में बदलाव का संकेत बताया है. चुनाव आयोग द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, असम और पुडुचेरी ने क्रमशः 85.38 प्रतिशत और 89.83 प्रतिशत मतदान दर्ज करके अपने अब तक के सबसे अधिक मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इससे पहले, असम में सबसे अधिक 84.67 प्रतिशत मतदान साल 2016 में और पुडुचेरी में 86.19 प्रतिशत मतदान साल 2011 में दर्ज किया गया था.
केरल में मतदान का प्रतिशत 78.03 प्रतिशत रहा, जो 2021 के 74.06 प्रतिशत से अधिक है.
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का मुकाबला सत्ताधारी सीपीआईएम के नेतृत्व वाले LDF से है, जबकि असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट ने भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के खिलाफ चुनाव लड़ा. वहीं पुडुचेरी में, कांग्रेस-डीएमके गठबंधन का मुकाबला सत्ताधारी एनआर कांग्रेस-भाजपा गठबंधन से है.
दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए 2026 के विधानसभा चुनाव देश की सबसे पुरानी पार्टी (कांग्रेस) के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. यह पार्टी 2016 से असम और केरल में, और 2021 से पुडुचेरी में सत्ता से बाहर है.
कांग्रेस के पदाधिकारियों ने असम, केरल और पुडुचेरी में हुए भारी मतदान को मौजूदा सरकारों के खिलाफ 'सत्ता विरोधी लहर' का संकेत बताया है. उन्होंने कहा कि यह मतदान कांग्रेस पार्टी के सकारात्मक अभियान के पक्ष में है, जिसमें विकास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि भारी मतदान असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का संकेत है. अच्छी बात यह है कि राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत काफी उच्च रहा है. पिछले 10 वर्षों में एनडीए (NDA) ने जनता की अनदेखी की है, और मतदाताओं ने हमारे सकारात्मक अभियान को पसंद किया है, जिसमें हमने सत्ता में आने पर राज्य को आगे ले जाने के लिए किए जाने वाले कामों की सूची दी थी."
एआईसीसी के पदाधिकारी ने आगे कहा कि असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने से कांग्रेस को फायदा हुआ, जो पिछले पांच वर्षों से असम के मतदाताओं के बीच सक्रिय रूप से काम कर रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई) को अपने पाले में करने की कोशिश भी सत्तारूढ़ दल के काम नहीं आई, क्योंकि वह खुद भी आंतरिक कलह से जूझ रही थी.
गौरव गोगोई अपने दिवंगत पिता और तीन बार के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 2001 से 2016 के बीच असम के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. सिंह ने कहा, "निश्चित रूप से, गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने से पार्टी को मदद मिली. वह एनडीए के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने में सफल रहे. मुख्यमंत्री ने झूठे आरोपों के जरिये गौरव को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह चाल काम नहीं आई."
2021 के असम चुनावों में, कांग्रेस ने कुल 126 सीटों में से 29 सीट पर जीत हासिल की थी.
केरल में स्थिति अलग थी, जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया, बल्कि 'सामूहिक नेतृत्व' के भरोसे चुनाव लड़ा.
केरल के प्रभारी कांग्रेस सचिव पी.वी. मोहन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "ज्यादा मतदान होना निश्चित रूप से एलडीएफ (LDF) सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी का संकेत है, जिसने 2016 से केरल में शासन तो किया लेकिन मतदाताओं की अनदेखी की. हमारे सामूहिक नेतृत्व, अच्छे उम्मीदवारों के चयन और समाज कल्याण के वादों पर आधारित सकारात्मक प्रचार ने मतदाताओं को आकर्षित किया है. यूडीएफ (UDF) का अगली सरकार बनाना तय है."
2021 के केरल चुनाव में UDF ने कुल 140 सीटों में से 40 सीटें जीती थीं.
पुडुचेरी में, जहां कांग्रेस ने लोकसभा सांसद वी. वैथिलिंगम को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया, वहां पार्टी पदाधिकारियों ने भारी मतदान को सत्ताधारी एनआर कांग्रेस-भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश बताया है.
पुडुचेरी की प्रभारी कांग्रेस सचिव अंजलि निंबालकर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "आंकड़े हमारे पक्ष में दिख रहे हैं और हमें सरकार बनाने की उम्मीद है. हमारे पक्ष में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वह है राज्य का दर्जा दिलाने का वादा. सत्ताधारी गठबंधन ने इसका आश्वासन तो दिया था, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया. इसके अलावा, मतदाता सरकार के भ्रष्टाचार और एनआर कांग्रेस के भाजपा के साथ जाने से भी काफी नाराज थे. हमारी समाज कल्याण की गारंटियों ने भी उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो जनता के हित में काम करने वाला प्रशासन चाहते थे."
कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की अधिकांश सीटों पर 85 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जबकि माहे में सबसे कम 77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक अच्छा मतदान प्रतिशत है.
साल 2021 के पुडुचेरी चुनाव में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन ने मिलकर कुल 30 में से 8 सीटें जीती थीं.
दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4 मई को आने वाले चुनाव नतीजों का इंतजार कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए काफी लंबा होने वाला है.
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