कांग्रेस को बिहार चुनाव नतीजों पर संदेह, जल्द ही वोट चोरी के सबूत पेश करेगी
कांग्रेस ने कहा कि इसी तरह की बात पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनावों में भी हुई थी, जब भाजपा उच्च स्ट्राइक रेट के साथ सत्ता विरोधी लहर को मात देने में सफल रही थी.
Published : November 15, 2025 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली : बिहार चुनाव में चौंकाने वाले नतीजों के एक दिन बाद कांग्रेस ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कथित वोट चोरी का खुलासा करने के लिए सबूत पेश करेगी.
14 नवंबर को आए नतीजों ने पूरी कांग्रेस को स्तब्ध कर दिया था और शनिवार को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एआईसीसी प्रभारी संगठन केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन और बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावारू द्वारा उच्च स्तरीय समीक्षा की गई थी.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेताओं ने आपस में चुनाव परिणामों पर चर्चा की और विपक्ष की करारी हार के कारणों पर इंडिया ब्लॉक पार्टियों के साथ भी चर्चा की. सत्तारूढ़ एनडीए ने कुल 243 सीटों में से 202 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक सिर्फ 35 सीटों तक ही सीमित रहा.
इंडिया गठबंधन के नेता आंकड़ों का अध्ययन करेंगे
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि बिहार के नतीजों की असलियत विस्तार में छिपी है और आने वाले दिनों में यह सामने आएगी, जब इस पुरानी पार्टी के पदाधिकारी, राजद और वामपंथी दलों के सदस्यों के साथ मिलकर चुनाव के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे.
बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव देवेंद्र यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "बिहार के नतीजे हमें और हमारे सहयोगियों को स्वीकार्य नहीं हैं. ये नतीजे ज़मीनी हकीकत को नहीं दर्शाते जो एकतरफा नहीं था. हम परिणाम और इसके पीछे के कारकों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और बाद में प्रतिक्रिया देंगे."
अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि हालांकि विस्तृत विश्लेषण में समय लगेगा, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों की 'अव्यावहारिक' उच्च स्ट्राइक रेट और जीती गई सीटों के मुकाबले वोट शेयर के अनुपात से संबंधित प्रारंभिक आंकड़ों ने इस पुरानी पार्टी के भीतर चिंता पैदा कर दी है.
महाराष्ट्र जैसा वोट चोरी का एक पैटर्न बिहार में भी था
उन्होंने आगे कहा कि बिहार में वोट चोरी का एक पैटर्न था, जैसा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा चुनावों में हुआ था, जहां मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भाजपा का स्ट्राइक रेट अधिक था.
उदाहरण के लिए, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने गठबंधन के हिस्से के रूप में कुल 288 सीटों में से 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 88 प्रतिशत की स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीतीं.
बिहार में भी यही स्थिति रही, जहां भगवा पार्टी ने गठबंधन के तहत कुल 243 सीटों में से 101 पर चुनाव लड़ा और 88 प्रतिशत वोटों के साथ 89 सीटें जीतीं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले ही सबूत दे दिया था कि किस तरह महाराष्ट्र में लाखों वोटों में हेरफेर किया गया जिससे भाजपा और उसके सहयोगियों को बढ़त मिली.
बीजेपी का उच्च स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र की तरह असामान्य था
बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "महाराष्ट्र में भगवा पार्टी का उच्च स्ट्राइक रेट बिहार की तरह ही असामान्य था. हमने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बिहार में भी यही हुआ."
इसके अलावा, बिहार में पार्टियों की जीती हुई सीटों की तुलना में वोट शेयर का अनुपात भी कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों को परेशान कर रहा था.
वोट शेयर के हिसाब से नहीं मिलीं सीटें
उदाहरण के लिए, एनडीए में 20 प्रतिशत वोटों के साथ भाजपा ने 89 सीटें जीतीं, 20 प्रतिशत वोटों के साथ जेडी-यू ने 85 सीटें जीतीं और 5 प्रतिशत वोटों के साथ उनकी सहयोगी एलजेपी ने 21 सीटें जीतीं.
इसके विपरीत इंडिया ब्लॉक में राजद को 22.8 प्रतिशत वोट के साथ मात्र 25 सीटें मिलीं तथा कांग्रेस को 8.6 प्रतिशत वोट के साथ मात्र 6 सीटें मिलीं.
हरियाणा के प्रभारी एआईसीसी सचिव जितेंद्र बघेल ने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे नेता ने हाल ही में हरियाणा में वोट चोरी के आंकड़े पेश किए थे, लेकिन चुनाव आयोग इस पर गौर करने को तैयार नहीं है. जमीनी स्तर पर यह फीडबैक मिलने के बावजूद कि हम जीत रहे थे, हम मात्र 22,000 वोटों से चुनाव हार गए. उन्होंने कहा, "बिहार में भी यही चाल चली गई है."
चुनाव आयोग की भूमिका पर जताया संदेह
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पिछले सभी विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध रही है, जहां विपक्ष को करारी हार मिली और भगवा पार्टी को फायदा हुआ.
इसी क्रम में युवा शाखा द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ बेंगलुरु से शुरू होकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा. बघेल ने कहा कि हरियाणा इकाई ने 12 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था.
लोगों को धन बांटना, वोट चोरी का नया रूप
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार को 2023 के चुनाव अभियान के दौरान महिलाओं को स्मार्टफोन देना जारी रखने की अनुमति नहीं दी थी, जबकि बिहार में एनडीए सरकार को चुनाव के दौरान लाखों महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी.
उन्होंने कहा, ‘‘यह वोट खरीदने के लिए धन बांटने से अलग नहीं था, जो कि अवैध है. महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भी 7500-7500 रुपये का ऐसा ही वितरण किया गया था. यह वोट चोरी का एक नया रूप है. महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी इस तरह का नतीजा देश की जनता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए. बघेल ने आगे कहा, "अब समय आ गया है कि देशवासी लोकतंत्र बचाने का संकल्प लें."
