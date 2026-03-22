पुडुचेरी में कांग्रेस-DMK का गठबंधन अभी तक तय नहीं, नामांकन 23 मार्च को समाप्त होगा
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पार्टी 2021 के फॉर्मूले पर चलना चाहती थी, जबकि डीएमके ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी.
Published : March 22, 2026 at 10:36 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस और डीएमके जो तमिलनाडु विधानसभा के आगामी चुनाव मिलकर लड़ेंगी, 23 मार्च को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से दो दिन पहले भी पड़ोसी पुडुचेरी में गठबंधन को लेकर सहमति अभी तक नहीं बना पाई है.
कांग्रेस और डीएमके ने तमिलनाडु के लिए अपना गठबंधन 4 मार्च को पक्का कर लिया था. यह कई हफ़्तों की कड़ी बातचीत और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के दखल के बाद ही संभव हो पाया. इस समझौते के तहत कांग्रेस 234 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 39 सीटों की मांग की थी, लेकिन गठबंधन को बनाए रखने के लिए वे कम सीटों पर ही राजी हो गए.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कम सीटों पर सहमत हो गई, क्योंकि पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में डीएमके मुख्य सहयोगी रही है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस को सीटों का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है. 2021 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि डीएमके ने कुल 30 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पुडुचेरी में गठबंधन में देरी की पहली वजह डीएमके की तरफ से देर से मिला जवाब था. अब डीएमके सुझाव दे रही है कि दोनों सहयोगी दल 14-14 सीटों पर चुनाव लड़ें और 2 सीटें अपने अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ दें. कांग्रेस ने इस फ़ॉर्मूले को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वह 2021 के फ़ॉर्मूले से हटना नहीं चाहती.
तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया, 'दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है. डीएमके ने एक नया फॉर्मूला सुझाया था, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं. हम चाहते हैं कि पुराना फ़ॉर्मूला ही जारी रहे. हमें नामांकन की आखिरी तारीख के बारे में पता है. हमें उम्मीद है कि यह डील पक्की हो जाएगी, लेकिन इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत किस दिशा में जाती है. अगर कुछ होना है, तो वह शनिवार तक हो जाना चाहिए.'
तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वे इस बदलते हालात को लेकर चिंतित हैं क्योंकि नॉमिनेशन के लिए 23 मार्च की डेडलाइन से पहले बातचीत का मौका कम हो गया है. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जिसका मतलब अकेले चुनाव लड़ना भी था, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने सभी 30 सीटों पर उम्मीदवारों की पहचान कर ली है और जरूरत पड़ने पर नाम जारी करेगी.
विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 17 मार्च को हुई स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सुझाए गए सभी 30 सीटों पर नामों की समीक्षा करने के लिए 18 मार्च को मीटिंग की थी.
पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन जल्द ही तय हो जाएगा, और बताया कि इस बारे में बातचीत चल रही है. नारायणसामी ने ईटीवी भारत से कहा, 'नामांकन सोमवार को बंद हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन बना रहेगा और सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही तय हो जाएगा.'
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुडुचेरी में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और 26 मार्च को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी अपना चुनाव प्रचार शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि मतदाता एनडीए सरकार से नाराज है और पुडुचेरी भर में हाल ही में हुई यात्रा के बाद वे कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने के मूड में हैं.
उन्होंने कहा,'एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दों और अपने वादों को पूरा न करने की वजह से लोगों का भरोसा खो दिया है. युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है. पुडुचेरी बदलाव चाहता है. कांग्रेस लोगों के हित वाली सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है.
हमने पिछले पाँच सालों में जमीनी स्तर पर काम किया है. इस दौरान हमने अपना संगठन बनाया और लोगों के मुद्दों को उठाया. पुडुचेरी के लिए हमारी हालिया पदयात्रा को लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.' जहाँ एक तरफ कांग्रेस ने पुडुचेरी की एनडीए सरकार को निशाना बनाया है, वहीं दूसरी तरफ उसने तमिलनाडु की डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार की जमकर तारीफ की है.
कांग्रेस और डीएमके के बीच तमिलनाडु में गठबंधन पक्का होने के बाद इस पुरानी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा था कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में पिछले पाँच सालों में किए गए कामों के आधार पर यह गठबंधन सत्ता में बना रहेगा. दोनों पार्टियाँ बीजेपी पर भी हमला बोल रही थी जो अपने क्षेत्रीय सहयोगियों एआईएडीएमके, पीएमके और एएमएमके के जरिए इस दक्षिणी राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है.