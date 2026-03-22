ETV Bharat / bharat

पुडुचेरी में कांग्रेस-DMK का गठबंधन अभी तक तय नहीं, नामांकन 23 मार्च को समाप्त होगा

नई दिल्ली: कांग्रेस और डीएमके जो तमिलनाडु विधानसभा के आगामी चुनाव मिलकर लड़ेंगी, 23 मार्च को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से दो दिन पहले भी पड़ोसी पुडुचेरी में गठबंधन को लेकर सहमति अभी तक नहीं बना पाई है.

कांग्रेस और डीएमके ने तमिलनाडु के लिए अपना गठबंधन 4 मार्च को पक्का कर लिया था. यह कई हफ़्तों की कड़ी बातचीत और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के दखल के बाद ही संभव हो पाया. इस समझौते के तहत कांग्रेस 234 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 39 सीटों की मांग की थी, लेकिन गठबंधन को बनाए रखने के लिए वे कम सीटों पर ही राजी हो गए.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कम सीटों पर सहमत हो गई, क्योंकि पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में डीएमके मुख्य सहयोगी रही है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस को सीटों का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है. 2021 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि डीएमके ने कुल 30 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पुडुचेरी में गठबंधन में देरी की पहली वजह डीएमके की तरफ से देर से मिला जवाब था. अब डीएमके सुझाव दे रही है कि दोनों सहयोगी दल 14-14 सीटों पर चुनाव लड़ें और 2 सीटें अपने अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ दें. कांग्रेस ने इस फ़ॉर्मूले को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वह 2021 के फ़ॉर्मूले से हटना नहीं चाहती.

तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया, 'दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है. डीएमके ने एक नया फॉर्मूला सुझाया था, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं. हम चाहते हैं कि पुराना फ़ॉर्मूला ही जारी रहे. हमें नामांकन की आखिरी तारीख के बारे में पता है. हमें उम्मीद है कि यह डील पक्की हो जाएगी, लेकिन इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत किस दिशा में जाती है. अगर कुछ होना है, तो वह शनिवार तक हो जाना चाहिए.'

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वे इस बदलते हालात को लेकर चिंतित हैं क्योंकि नॉमिनेशन के लिए 23 मार्च की डेडलाइन से पहले बातचीत का मौका कम हो गया है. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जिसका मतलब अकेले चुनाव लड़ना भी था, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने सभी 30 सीटों पर उम्मीदवारों की पहचान कर ली है और जरूरत पड़ने पर नाम जारी करेगी.