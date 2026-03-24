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तमिलनाडु में समझौते के बाद, कांग्रेस और DMK का केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी गठबंधन

इस बार कांग्रेस ने थट्टनचावडी सीट से मुख्यमंत्री रंगासामी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद वी. वैथिलिंगम को मैदान में उतारा है. पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी को टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि नेल्लीथोपे सीट पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिस पर डीएमके भी दावा कर रही थी.

पुडुचेरी के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया,'एक व्यापक सहमति बन गई है. हालांकि बातचीत अभी भी जारी है. जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.' 2021 में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और डीएमके को इस केंद्र शासित प्रदेश (UT) में 6 सीटें मिली थी. एनआर कांग्रेस (10 सीटें) और बीजेपी (6 सीटें) वाले एनडीए ने मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अच्छी बात यह रही कि गठबंधन बच गया, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि कौन सी सीट पर कौन सा सहयोगी चुनाव लड़ेगा, यह मुद्दा अभी भी सुलझना बाकी है. इसलिए अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अंतिम तस्वीर अब 26 मार्च को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद ही साफ़ होगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में सीटों को लेकर अभी और मोलभाव होने की उम्मीद है.

कांग्रेस इस पर राजी नहीं हुई, यह कहते हुए कि वह केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य पार्टी है और उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए. आख़िरकार, डीएमके 12 सीटों पर राज़ी हो गई. कांग्रेस ने भी कुछ सीटें छोड़ दी और 16 सीटों पर समझौता कर लिया. हालाँकि, सीटों की संख्या पर स्थिति थोड़ी देर से साफ हुई, इसलिए ज़्यादातर सीटों पर सहयोगियों ने एक साथ ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिए.

देरी इसलिए हुई क्योंकि डीएमके ने 2021 के सीट-बंटवारे के फ़ॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया था. इस फ़ॉर्मूले के तहत कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तमिलनाडु की पार्टी ने 9 सीटों पर. डीएमके चाहती थी कि कांग्रेस और उसे, दोनों को 14-14 सीटें मिलें और 2 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दी जाएं.

सीट-बंटवारे के नए फॉर्मूले के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की कुल 30 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 16, डीएमके 12, सीपीआई 1 और वीसीके 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी. कई दिनों की जोरदार बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच यह समझौता हुआ. आदर्श रूप से सीट-बंटवारे को 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले ही तय कर लिया जाना चाहिए था.

नई दिल्ली: कांग्रेस और डीएमके में आखिरकार समझदारी की जीत हुई और सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अपना गठबंधन कर लिया.

नारायणसामी ने ईटीवी भारत को बताया, 'गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है. दोनों पक्षों की ओर से जल्द ही नाम वापस ले लिए जाएंगे.' चोडनकर ने कहा,' कांग्रेस केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी. उझावरकराई से निर्दलीय विधायक शिवशंकरन रविवार को पार्टी में शामिल हो गए. संदेश साफ है कि लोग स्थिरता, विश्वसनीयता और ऐसे नेतृत्व को चुन रहे हैं जो परिणाम देता है.'

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में भी पहले इसी तरह की कड़ी बातचीत हुई थी जहाँ डीएमके ने आखिरकार 234 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें इस पुरानी पार्टी को दी थी. कांग्रेस ने 2021 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थी. हालाँकि, 2026 के लिए, कांग्रेस ने 39 सीटों की माँग की थी. तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से हर एक के लिए एक सीट और साथ ही अलग-अलग स्तरों पर सत्ता में हिस्सेदारी की भी माँग की थी.

2021 में डीएमके ने 188 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 133 सीटें जीती थी और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी. कांग्रेस ने इस सरकार का समर्थन तो किया था, लेकिन वह इसका हिस्सा नहीं थी. कई हफ़्तों की कड़ी बातचीत के बाद 4 मार्च को कांग्रेस और डीएमके ने 2026 के तमिलनाडु चुनावों के लिए अपना गठबंधन पक्का कर लिया. यह समझौता दोनों पक्षों के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद ही हो पाया.

हालाँकि तमिलनाडु की मुख्य पार्टी डीएमके ने सत्ता में हिस्सेदारी की माँग को ठुकरा दिया था, लेकिन उसने इस बात पर सहमति जताई कि अगर गठबंधन दोबारा सत्ता में आता है, तो वह कांग्रेस के पदाधिकारियों को अलग-अलग बोर्डों और निगमों में जगह देगी.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने अभी तक यह तय नहीं किया था कि तमिलनाडु में यह पुरानी पार्टी किन खास सीटों पर चुनाव लड़ेगी. सूत्रों को उम्मीद थी कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, क्योंकि 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले दोनों पक्षों के पास काफी समय था.

तमिलनाडु के लिए एआईसीसी के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया, 'डीएमके के साथ हमारा मजबूत गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा और सुशासन के अपने शानदार रिकॉर्ड को जारी रखेगा.' चोडनकर ने कहा कि बीजेपी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भी वह इसमें कामयाब नहीं होगी.

उन्होंने कहा, 'बीजेपी की विचारधारा तमिलनाडु के लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आती. उनके गठबंधन शायद ही कभी टिक पाते हैं. यह भगवा पार्टी अपने सहयोगियों को दीमक की तरह धीरे-धीरे कमजोर कर देती है.' एआईसीसी पदाधिकारी चेल्ला कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह गठबंधन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में जीत हासिल करेगा. राज्य में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर बिल्कुल भी नहीं है. पुडुचेरी में लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं और इस बार एनडीए का साथ नहीं देंगे.'