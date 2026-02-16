ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की केरल के सीएम के तौर पर विजयन की तारीफ से खुद को अलग किया

कांग्रेस के कम्युनिकेशन्स इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने खेड़ा की पोस्ट को एक्स पर टैग किया और कहा कि केरल के लोग ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह शासन के लिए यूडीएफ को राज्य में वापस सत्ता में लाएंगे. रमेश ने एक्स पर कहा, 'इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. केरल के लोग ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह शासन के लिए यूडीएफ को वापस लाएंगे. वे यह भी जानते हैं कि एलडीएफ और बीजेपी गुप्त पार्टनर हैं.'

उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने रविवार को कहा, 'मिस्टर मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है. वह पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते और लिखते हैं.'

इस पुरानी पार्टी ने यह भी कहा कि केरल के लोग ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह शासन के लिए दक्षिणी राज्य में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को वापस सत्ता में लाएंगे. केरल विधानसभा चुनाव से पहले अय्यर ने रविवार को भरोसा जताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के विजयन राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर की उस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. कांग्रेस ने कहा कि इस वरिष्ठ नेता का पिछले कुछ सालों से पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है और वह पूरी तरह से अपनी निजी हैसियत से बोलते और लिखते हैं.

मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, 'मणिशंकर अय्यर केरल की धड़कन को नहीं समझते या महसूस नहीं करते. उन्होंने लोगों के मन और हालात को नहीं समझा है, पॉलिटिकल और वे फैक्टर्स जो आने वाले असेंबली इलेक्शन का फैसला करेंगे. लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजों को देखते हुए, यह बहुत साफ है कि केरल के लोगों ने यूडीएफ के पक्ष में फैसला किया है और यह कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वाली यूडीएफ सरकार होगी. हम केरल की नब्ज समझते हैं. हमें किसी के बयान की चिंता नहीं है.'

तिरुवनंतपुरम/ नई दिल्ली: केरल के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर घमासान मचा है. पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है. वहीं बड़े नेताओं ने पार्टी के बचाव में सफाई दी है. मणिशंकर अय्यर ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. उनके इस बयान के बाद पार्टी में बवाल मच गया.

तिरुवनंतपुरम में 'विजन 2031, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी' नाम के एक इंटरनेशनल सेमिनार में बोलते हुए, जिसका उद्घाटन विजयन ने किया, अय्यर ने कहा कि पंचायती राज सिस्टम में केरल की टॉप पोजीशन को कानूनी तौर पर सुरक्षित करने के लिए जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए और इसके लिए सुझाव भी दिए.

कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री रहे अय्यर ने भारत के बारे में महात्मा गांधी के विजन को याद किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहाँ सबसे गरीब लोग भी मालिकाना हक महसूस करेंगे और मानेंगे कि देश बनाने में उनकी भी असरदार आवाज है.

उन्होंने आगे कहा कि यह अजीब लग सकता है कि जिस राज्य ने इस लक्ष्य की ओर सबसे अच्छी तरक्की की है, वह केरल है, जहाँ एक 'मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी' का शासन है. कांग्रेस नेता ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह तारीफ है या बेइज्जती, लेकिन मुझे इस मौके पर अपनी पार्टी के साथियों की गैरमौजूदगी का बहुत अफसोस है, जो एक राज्य का मौका है और इसलिए, एक राष्ट्रीय मौका है.'

उन्होंने कहा कि बिना किसी शक के जब पंचायती राज की बात आती है तो केरल सबसे ऊपर है और इस मामले में उसने किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उम्मीदों को पूरा किया है. उन्होंने कहा, 'लेकिन जहाँ केरल असल में पंचायती राज में पहला राज्य है, वहीं कानून के मामले में यह दूसरे नंबर पर है.' अय्यर ने कहा कि कर्नाटक के पास रमेश कुमार कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आज के समय का बेहतरीन कानून है, जिसमें उन्होंने 38 बदलाव सुझाए थे और वे सभी मान लिए गए.

उन्होंने कहा, 'तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो मुझे यकीन है कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, मैं अपनी अपील दोहराता हूं कि केरल को देश का सबसे अच्छा पंचायती राज राज्य बनाने के लिए राज्य के कानूनों में प्रैक्टिकल अनुभव, थॉमस आइजैक की समझ, मेरी अध्यक्षता वाली पांच-वॉल्यूम की रिपोर्ट और वी के रामचंद्रन द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पर उस नोट के आधार पर बदलाव किया जाना चाहिए, जिसे प्लानिंग कमीशन ने तब बांटा था जब उसने सच में पंचायती राज का समर्थन किया था.' अय्यर ने आगे कहा कि देश में पंचायती राज का कोई सपोर्टर नहीं बचा है.

उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं आपके पैरों पर गिरकर रिक्वेस्ट करता हूं, चीफ मिनिस्टर विजयन कि आप कांग्रेस का छोड़ा हुआ डंडा उठाएं. थैंक यू और केरल तरक्की करे.' विजयन ने अय्यर की बातों को 'करिश्माई शब्द' बताया जो आज के हालात से मेल खाते हैं.

विजन 2031 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्ट लीडर ने कहा कि अय्यर की बातें आज के हालात को दिखाती हैं और जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार के कमिटमेंट को पक्का करती हैं.