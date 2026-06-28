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कांग्रेस को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, नए उत्तर प्रदेश इंचार्ज ने सहयोगी सपा से कहा

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (लाल टोपी पहने हुए) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

By Amit Agnihotri 6 Min Read

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के नए एआईसीसी इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं. साथ ही उन्होंने संभावित सहयोगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ पहले ही आक्रामक रुख अपना लिया है. एससी डिपार्टमेंट के पहले हेड रहे गौतम को शुक्रवार को पार्टी के अहम पद के लिए चुना गया और अब उनके पास उत्तर प्रदेश में इस सबसे पुरानी पार्टी की किस्मत बदलने के लिए एक साल से भी कम समय है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 2017 से सत्ता में है. उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाए जाने के एक दिन बाद गौतम ने अपनी संभावित सहयोगी समाजवादी पार्टी को यह कहते हुए आवाज दी कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और इसलिए हाईकमान द्वारा तय किए जाने वाले प्रस्तावित गठबंधन में उसे बराबर का दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए. गौतम ने शनिवार को ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, 'कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है. हम इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी हैं. इसलिए हमारे साथ बराबरी और सम्मान से पेश आना चाहिए. राज्य में गठबंधन का मुद्दा बेशक हमारा हाईकमान तय करेगा.' हालांकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि वह कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन हाल ही में दोनों पार्टियों के लोकल लेवल के नेताओं ने इस बात पर एक-दूसरे पर निशाना साधा कि इस प्रस्तावित समझौते में कांग्रेस को कितनी विधानसभा सीटें मिल सकती हैं. कांग्रेस-एसपी गठबंधन 2017 के राज्य चुनावों में सफल नहीं रहा, जब बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को 33/80 सीटों पर रोकने में कामयाब रहा. कांग्रेस-एसपी गठबंधन ने मिलकर 43 सीटें जीतीं, जिसमें एसपी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं. दलित और मुस्लिम वोटों का कांग्रेस की तरफ जाना और गठबंधन में कांग्रेस की मौजूदगी की वजह से एसपी को फायदा होना, बाद में इस समझौते की सफलता के कारणों के तौर पर पहचाना गया और इससे 2027 में इसे दोहराने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. 2017 में उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लीडरशिप वाली सपा सत्ता में थी और उसने कांग्रेस को 403 में से 105 विधानसभा सीटें ऑफर की थी लेकिन यह सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई. 2022 के राज्य चुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ी और 400 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कमज़ोर संगठन की वजह से सिर्फ दो सीटों पर सिमट गई. सपा इसी बात का फ़ायदा उठाना पसंद करती है.