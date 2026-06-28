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कांग्रेस को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, नए उत्तर प्रदेश इंचार्ज ने सहयोगी सपा से कहा

राजेंद्र गौतम ने कहा कि कांग्रेस आक्रामक होगी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए लोगों के मुद्दे उठाएगी. उन्हें राज्य का चार्ज मिला है.

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समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (लाल टोपी पहने हुए) और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की फाइल फोटो (ETV Bharat)
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By Amit Agnihotri

Published : June 28, 2026 at 9:15 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के नए एआईसीसी इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं. साथ ही उन्होंने संभावित सहयोगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ पहले ही आक्रामक रुख अपना लिया है.

एससी डिपार्टमेंट के पहले हेड रहे गौतम को शुक्रवार को पार्टी के अहम पद के लिए चुना गया और अब उनके पास उत्तर प्रदेश में इस सबसे पुरानी पार्टी की किस्मत बदलने के लिए एक साल से भी कम समय है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 2017 से सत्ता में है.

उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाए जाने के एक दिन बाद गौतम ने अपनी संभावित सहयोगी समाजवादी पार्टी को यह कहते हुए आवाज दी कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और इसलिए हाईकमान द्वारा तय किए जाने वाले प्रस्तावित गठबंधन में उसे बराबर का दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए.

गौतम ने शनिवार को ईटीवी भारत को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, 'कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है. हम इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी हैं. इसलिए हमारे साथ बराबरी और सम्मान से पेश आना चाहिए. राज्य में गठबंधन का मुद्दा बेशक हमारा हाईकमान तय करेगा.'

हालांकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि वह कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन हाल ही में दोनों पार्टियों के लोकल लेवल के नेताओं ने इस बात पर एक-दूसरे पर निशाना साधा कि इस प्रस्तावित समझौते में कांग्रेस को कितनी विधानसभा सीटें मिल सकती हैं.

कांग्रेस-एसपी गठबंधन 2017 के राज्य चुनावों में सफल नहीं रहा, जब बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को 33/80 सीटों पर रोकने में कामयाब रहा. कांग्रेस-एसपी गठबंधन ने मिलकर 43 सीटें जीतीं, जिसमें एसपी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं. दलित और मुस्लिम वोटों का कांग्रेस की तरफ जाना और गठबंधन में कांग्रेस की मौजूदगी की वजह से एसपी को फायदा होना, बाद में इस समझौते की सफलता के कारणों के तौर पर पहचाना गया और इससे 2027 में इसे दोहराने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

2017 में उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लीडरशिप वाली सपा सत्ता में थी और उसने कांग्रेस को 403 में से 105 विधानसभा सीटें ऑफर की थी लेकिन यह सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई. 2022 के राज्य चुनावों में कांग्रेस अकेले लड़ी और 400 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कमज़ोर संगठन की वजह से सिर्फ दो सीटों पर सिमट गई. सपा इसी बात का फ़ायदा उठाना पसंद करती है.

हालांकि एआईसीसी के जाने वाले इंचार्ज अविनाश पांडे ने पिछले दो सालों में संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन नए इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम के लिए स्थिति एक बड़ी चुनौती बनी रही, जिन्होंने दावा किया कि वह अगले दो महीनों में कमियों को पूरा कर देंगे.

गौतम ने कहा, 'मुझे संगठन की स्थिति के बारे में पता है. पिछले दो सालों में पूरे राज्य में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और हम इसे आगे बढ़ाएंगे. मैं दो महीने में संगठन की कमियों को दूर कर दूंगा. जहां तक ​​सीटों की संख्या का सवाल है, हम एक सम्मानजनक डील चाहते हैं. जब सही बातचीत शुरू होगी तो ये मुद्दे सुलझ जाएंगे लेकिन मेरा मानना ​​है कि I.N.D.I.A. ब्लॉक 2027 के राज्य चुनावों में बीजेपी को हरा सकता है.'

नए इंचार्ज ने कहा कि वह जल्द ही लखनऊ में राज्य के सभी सीनियर नेताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनसे 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहेंगे. गौतम ने कहा, 'राज्य के नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद मैं राज्य का दौरा करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों से मिलूंगा. हमारा मुख्य फोकस लोगों के मैनिफेस्टो के लिए इनपुट इकट्ठा करने पर होगा.'

यह जानते हुए कि उनके पास अगले विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करने के लिए कम समय है, नए इंचार्ज ने कहा कि वह जल्द ही उन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने का काम भी शुरू करेंगे, जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है. गौतम ने कहा, 'सही उम्मीदवारों की पहचान को भी प्राथमिकता दी जाएगी.'

नए इंचार्ज ने कहा कि कांग्रेस अगले कुछ महीनों में बीजेपी सरकार को बेनकाब करने के लिए लोगों के हक के मुद्दों को ज़ोर-शोर से उठाएगी, खासकर अयोध्या मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ावे की चोरी का मामला. गौतम ने कहा, 'हम नीट और सीसीएसई मिसमैनेजमेंट के मुद्दों पर स्टूडेंट्स का मूवमेंट बनाने की प्रोसेस में हैं. इसके अलावा, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाएगा. अयोध्या मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला एक बड़ा मुद्दा है. हम इसे राज्य के हर गांव तक ले जाएंगे.'

नए इंचार्ज ने उस प्लान का भी हिंट दिया जिसके तहत यह बड़ी पुरानी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी को लुभाएगी. गौतम ने कहा, 'मैं राज्य में कई संविधान बचाओ कॉन्क्लेव कर रहा हूं. कम्युनिटी से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.

बीएसपी चीफ मायावती एक इज्जतदार लीडर हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि दलित अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं. संविधान बचाने का कैंपेन राहुल गांधी ने शुरू किया था जो राज्य में एक बड़ा आकर्षण हैं. आने वाले हफ्तों में एआईसीसी के दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट राज्य में पार्टी के लिए सपोर्ट जुटाने के लिए मिलकर काम करेंगे.'

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