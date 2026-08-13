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कांग्रेस ने पीएम मोदी से अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का मुद्दा शी जिनपिंग के सामने उठाने की मांग की

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में कथित चीनी घुसपैठ का मुद्दा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उठाएं, जो अगले महीने भारत आने वाले हैं. सीमांत राज्य में कथित चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग ने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन रिपोर्टों से बेहद चिंतित और गंभीर रूप से चिंतित है, जिनमें कहा गया है कि चीन ने भारत को अरुणाचल के तकल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार ऐतिहासिक रूप से भारतीय गश्त बिंदुओं तक पहुंच से वंचित कर दिया है."

कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग (Foreign Affairs Department) के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने बयान में कहा, “यह भारतीय इलाके में चीन के कब्जे की कोशिशों में एक और बढ़ोतरी है. यह मुद्दा मूल रूप से वहां के मूल निवासियों ने उठाया था (जिन्होंने इस साल जून में अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार को लिखा था). चीन ने 628 शियाओकांग बोरवेल बनाए हैं, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. (जैसा कि इस साल मार्च में डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया था.)”

निचले सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए पार्टी ने कहा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सही कहा है कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और हमारी सामरिक स्वायत्तता पर जोर देना चाहिए. ऐसा न करने पर चीन को पूरे एशिया में और ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाने की हिम्मत मिलेगी."

अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर चीन के सामने खड़ी होने में नाकाम रहती है (लद्दाख, हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति से समझौता करने के बाद), तो एशिया में इसके गंभीर लंबे समय के रणनीतिक नतीजे होंगे और दुनिया में भारत की साख को बहुत बड़ा नुकसान होगा.