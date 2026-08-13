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कांग्रेस ने पीएम मोदी से अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का मुद्दा शी जिनपिंग के सामने उठाने की मांग की

सलमान खुर्शीद ने कहा कि कथित तौर पर पहुंच से इनकार करना, भारतीय क्षेत्र पर चीन के अतिक्रमण के प्रयासों में बढ़ोतरी को दर्शाता है.

Congress leader Salman Khurshid
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 8:16 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में कथित चीनी घुसपैठ का मुद्दा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उठाएं, जो अगले महीने भारत आने वाले हैं. सीमांत राज्य में कथित चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग ने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन रिपोर्टों से बेहद चिंतित और गंभीर रूप से चिंतित है, जिनमें कहा गया है कि चीन ने भारत को अरुणाचल के तकल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार ऐतिहासिक रूप से भारतीय गश्त बिंदुओं तक पहुंच से वंचित कर दिया है."

कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग (Foreign Affairs Department) के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने बयान में कहा, “यह भारतीय इलाके में चीन के कब्जे की कोशिशों में एक और बढ़ोतरी है. यह मुद्दा मूल रूप से वहां के मूल निवासियों ने उठाया था (जिन्होंने इस साल जून में अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार को लिखा था). चीन ने 628 शियाओकांग बोरवेल बनाए हैं, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. (जैसा कि इस साल मार्च में डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया था.)”

निचले सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए पार्टी ने कहा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सही कहा है कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और हमारी सामरिक स्वायत्तता पर जोर देना चाहिए. ऐसा न करने पर चीन को पूरे एशिया में और ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाने की हिम्मत मिलेगी."

अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर चीन के सामने खड़ी होने में नाकाम रहती है (लद्दाख, हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति से समझौता करने के बाद), तो एशिया में इसके गंभीर लंबे समय के रणनीतिक नतीजे होंगे और दुनिया में भारत की साख को बहुत बड़ा नुकसान होगा.

कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री इन चिंताजनक घटनाक्रमों के बारे में तुरंत देश को बताएं. भारत सरकार को भी जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए तुरंत एक बहु-पार्टी प्रतिनिधिमंडल बनाकर भेजना चाहिए. आखिर में, प्रधानमंत्री मोदी को यह मुद्दा सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने जोरदार तरीके से उठाना चाहिए, जो अगले महीने भारत आने वाले हैं.

इसमें कहा गया, "प्रधानमंत्री को पर्सनल पॉलिटिकल कैपिटल और दिखावटी कूटनीति के बजाय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए. इससे पहले दिन में, निचले सदन में विपक्ष के नेता ने यहां एक कार्यक्रम में विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला किया."

चीनी मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "चीन ने भारत को हमारी जमीन पर पेट्रोलिंग करने का अधिकार देने से मना कर दिया है, लेकिन सरकार ने इस खबर को दबाने की कोशिश की. गलवान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत की एक इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है, जबकि सेना ने जमीन पर कब्जे की बात कही थी."

उन्होंने कहा, ‘‘जब सेना ने इस मुद्दे पर चीन से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री खुद इससे इनकार कर चुके हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी सरकार ने देश को हर तरफ से बर्बाद कर दिया है.”

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