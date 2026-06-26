ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में जांच की मांग, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस ने RSS-BJP पर लगाए गंभीर आरोप

अयोध्या राम मंदिर ( IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में पैसे के कथित गबन को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला किया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र जांच की मांग की. राम मंदिर में पैसे की कथित हेराफेरी का जिक्र करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर सत्ताधारी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी के खुलासे से हिंदू धर्म के खुद को रक्षक कहने वाले पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं. भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "अपनी बांटने वाली राजनीति के लिए अयोध्या का इस्तेमाल करने के बाद, भाजपा-आरएसएस ने आम भक्तों के दान को लूटा और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से मजाक उड़ाया." उन्होंने कहा, "एक तरफ, भाजपा सख्त एफसीआरए नियमों के जरिए रजिस्टर्ड ट्रस्टों को कंट्रोल करना चाहती है, वहीं आरएसएस जैसी पूरी तरह से अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हमारे देश के मंदिरों को लूटने और लूटने के लिए आजाद हैं." वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव (संगठन) भी हैं, ने एक्स पर लिखा, "संघ परिवार का सच्चा हिंदू होने का दिखावा और भी सामने आ गया है क्योंकि अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें उन ट्रस्टियों का नाम तक नहीं है जिन्हें मंदिर का पैसा दिया गया था. इसके बजाय, यूपी पुलिस एसआईटी ने इस बड़े रैकेट के टॉप लोगों को फंसाए बिना सिर्फ छोटे स्तर के अधिकारियों की पहचान की है."