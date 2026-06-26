सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में जांच की मांग, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस ने RSS-BJP पर लगाए गंभीर आरोप
राम मंदिर में कथित आभूषण और नगदी चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा.
Published : June 26, 2026 at 4:34 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में पैसे के कथित गबन को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला किया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र जांच की मांग की.
राम मंदिर में पैसे की कथित हेराफेरी का जिक्र करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर सत्ताधारी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी के खुलासे से हिंदू धर्म के खुद को रक्षक कहने वाले पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं.
#WATCH | Delhi | On raising the alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement issue in the Parliament's monsoon session, Congress MP KC Venugopal says, “Certainly, certainly. This is one of the biggest issues in this country. We cannot leave this issue. Lakhs of crores of… pic.twitter.com/d8nCNnJHaE— ANI (@ANI) June 26, 2026
भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "अपनी बांटने वाली राजनीति के लिए अयोध्या का इस्तेमाल करने के बाद, भाजपा-आरएसएस ने आम भक्तों के दान को लूटा और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से मजाक उड़ाया."
उन्होंने कहा, "एक तरफ, भाजपा सख्त एफसीआरए नियमों के जरिए रजिस्टर्ड ट्रस्टों को कंट्रोल करना चाहती है, वहीं आरएसएस जैसी पूरी तरह से अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हमारे देश के मंदिरों को लूटने और लूटने के लिए आजाद हैं."
वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव (संगठन) भी हैं, ने एक्स पर लिखा, "संघ परिवार का सच्चा हिंदू होने का दिखावा और भी सामने आ गया है क्योंकि अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें उन ट्रस्टियों का नाम तक नहीं है जिन्हें मंदिर का पैसा दिया गया था. इसके बजाय, यूपी पुलिस एसआईटी ने इस बड़े रैकेट के टॉप लोगों को फंसाए बिना सिर्फ छोटे स्तर के अधिकारियों की पहचान की है."
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र जांच से ही इस मंदिर लूट की बड़ी रकम का पता चल पाएगा.
भाजपा-आरएसएस ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया : राजीव शुक्ला
इससे पहले दिन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा, "पिछले चुनाव (लोकसभा) में भाजपा ने नारा दिया था- जो राम को लाए, उन्हें सत्ता में लाओ. अब भगवान राम के नाम पर लूट करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? राम मंदिर में जहां कैश चढ़ावे को जानबूझकर कम दिखाया गया, वहीं महिलाओं के चढ़ावे का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया.
VIDEO | Delhi: Congress leader Rajeev Shukla on reports of resignation of Champat Rai, General Secretary, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust and trustee Anil Mishra, says, " this resignation is not going to solve the problem. if loot worth hundreds or thousands of crores… pic.twitter.com/UC61oDsc1B— Press Trust of India (@PTI_News) June 26, 2026
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया है. उन्होंने कहा, ''बीजेपी में मंदिर सेल बनाया गया है. पहले कभी नहीं सुना गया कि किसी पार्टी ने ऐसा सेल बनाया हो.''
सांसद ने कहा, "भाजपा व्यवस्थित तरीके से मंदिर ट्रस्ट पर नियंत्रण कर रही है. उनका इरादा पहले अपने लोगों को ट्रस्ट में रखना है, फिर दान और चढ़ावे पर कब्जा करके उन्हें राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करना है."
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इसके अलावा, सांसद ने यह भी मांग की कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए और राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को हटाकर, संतों और धार्मिक लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए.
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